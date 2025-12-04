Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Honda Dream bản mới 2026 về Việt Nam với giá trên 100 triệu đồng

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mẫu Honda Dream 125 đời mới 2026 được một cửa hàng xe máy tư nhân nhập từ Campuchia về bán với giá từ hơn 100 triệu đồng, tức ngang ngửa một chiếc SH350i chính hãng.

Honda Dream được biết đến như là một “huyền thoại” trong làng xe hai bánh Việt Nam, nhưng đã ngừng sản xuất và phân phối chính hãng tại nước ta từ năm 2017. Dẫu vậy, mẫu xe số này từ đó đến nay vẫn giữ sức hút đặc biệt trong lòng người yêu xe, nhất là với giới sưu tầm.

Tại thị trường Campuchia và Myanmar, Honda Dream vẫn được bán rộng rãi với tên gọi là Honda Dream NCX. Mới đây nhất, một đơn vị kinh doanh xe máy nhập khẩu tư nhân tại tỉnh Tây Ninh vừa giới thiệu mẫu xe số Honda Dream NCX 2026 đến khách hàng Việt Nam.

honda-dream-ncx-2026.jpg
Honda Dream NCX 2026 được đơn vị khẩu khẩu đưa về Việt Nam. Ảnh: Motosaigon.

Xe nhập khẩu từ Campuchia, gồm 3 tùy chọn màu sắc. Để so sánh, mức giá của Honda Dream 2026 nhập khẩu Campuchia đang ngang ngửa với một mẫu xe tay ga cao cấp bán chính hãng là Honda SH350i (từ 151 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe số này chắc chắn không phải sản phẩm hướng tới số đông mà chỉ dành cho nhóm nhỏ khách hàng thích sưu tầm, đặc biệt là dòng Dream.

Về mẫu Honda Dream 2026, xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của dòng Dream NCX. Xe có kích thước dài x rộng x cao tương ứng 1.868 x 697 x 1.051 mm, và trọng lượng 98 kg. Các thông số này tương đương phiên bản Dream NCX 125 2025.

Điểm mới nằm ở bộ tem thân xe tông vàng - bạch kim, cùng ốp nhỏ màu vàng ở yếm trước kèm họa tiết hoa Rumdul của Campuchia. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED, từ đèn pha kiểu cổ điển, đèn hậu cho đến xi-nhan.

﻿honda-dream-ncx-2026-1.jpg
honda-dream-ncx-2026-2.jpg

Honda Dream 2026 sử dụng đồng hồ analog cổ điển có viền nhựa phối màu mới. Hệ thống khởi động vẫn dùng chìa khóa cơ, ổ khóa mở yên xe tích hợp trên phần sau thân xe.

Yên xe có chiều cao 760 mm, phù hợp cho cả nam và nữ. Điều này vừa giúp lên xuống xe dễ dàng vừa mang lại tư thế ngồi thoải mái.

Honda Dream 2026 được trang bị động cơ một xi-lanh, dung tích 125 phân khối, làm mát bằng không khí, có tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Phiên bản được nhập về Việt Nam đi kèm hộp số 4 cấp, trong khi ở Campuchia có thêm tùy chọn hộp số 5 cấp.

Mẫu xe số này sử dụng cặp vành nan hoa 17 inch và phanh tang trống ở cả hai bánh. Dù chưa có phanh đĩa hay hệ thống CBS nhưng đổi lại hệ thống phanh của Dream 2026 lại dễ bảo dưỡng, mặt khác giữ được nét truyền thống của dòng xe.

Hệ thống treo gồm cặp phuộc ống lồng phía trước và 2 lò xo trụ giảm chấn phía sau có thể điều chỉnh theo tải trọng. Khung sườn thép được gia cố chắc chắn và phủ lớp chống gỉ để thích ứng với khí hậu nóng ẩm của khu vực Đông Nam Á.

Lê Tuấn
