Xe máy điện cỡ nhỏ của Honda ra bản mới

Lê Tuấn
TPO - Thế hệ mới của dòng xe máy điện cỡ nhỏ Honda U-be có cải tiến đáng kể về vật liệu, tính năng, đồng thời tinh chỉnh thiết kế.

Vào cuối tháng 9 vừa qua, liên doanh của Honda tại Trung Quốc là Honda Wuyang đã chính thức trình làng mẫu xe máy điện U-be bản mới 2026.

So với phiên bản tiền nhiệm, Honda U-be 2026 có sự thay đổi lớn về vật liệu khi phần vỏ ngoài được làm bằng hợp kim thay vì nhựa. Nâng cấp này không chỉ tạo ra các đường nét sắc sảo, cao cấp hơn mà còn tăng cường độ bền và an toàn cho xe.

1758867912729276.jpg

Đầu xe được làm chỉn chu hơn với ốp chắn gió đặt phía trước màn hình kỹ thuật số. Đèn LED phía trước có giao diện chữ H khá giống logo ô tô Honda. Đuôi xe được bổ sung tay dắt.

Xe vẫn giữ nguyên thiết kế nhỏ gọn của một chiếc xe máy điện đô thị với kích thước dài x rộng x cao 1.667 x 727 x 1.072 mm, trọng lượng chỉ 63 kg.

Yên xe cao 730 mm được thiết kế phù hợp với vóc dáng người châu Á, đi kèm giảm xóc sau có thể tùy chỉnh 5 cấp độ. Hãng cũng tích hợp nhiều tiện ích nhỏ như móc treo đồ phía trước, cổng sạc USB, sàn để chân rộng cùng tính năng mở khóa thông qua ứng dụng điện thoại hoặc thẻ từ NFC.

xe-may-dien-honda-u-be.jpg

Về vận hành, Honda U-be 2026 có ba tùy chọn pin tùy theo nhu cầu sử dụng. Thấp nhất là phiên bản axit chì 48V12Ah có phạm vi hoạt động 40 km/lần sạc.

Hai bản cao hơn sử dụng pin lithium-ion 24Ah hoặc 30Ah cho quãng đường di chuyển khoảng 80-105 km mỗi lần sạc đầy. Tất cả phiên bản đều có tốc độ tối đa 25 km/h, phù hợp để di chuyển quãng ngắn trong đô thị.

Khối pin được bảo vệ bởi lớp hợp kim nhôm-magiê, đạt chuẩn chống nước và bụi IP67. Ngoài ra, hãng còn tích hợp nhiều tính năng bảo vệ pin thông minh như chống sạc quá mức, quá nhiệt và đoản mạch, đảm bảo an toàn và ổn định trong quá trình sạc.

xe-may-dien-honda-u-be-7999.jpg

Đáng chú ý, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS được nâng cấp cùng phanh đĩa piston kép ở cả bánh trước và tăng độ ổn định khi di chuyển trong điều kiện mưa trơn trượt. Khung xe được sản xuất theo quy trình kiểm soát kỹ thuật số toàn phần, nhằm đảm bảo chất lượng và độ bền cao theo tiêu chuẩn Honda.

Hiện tại, Honda U-be 2026 chỉ được phân phối chính hãng tại thị trường Trung Quốc. Mức giá được công bố dao động từ 3.599-4.599 tệ, tương đương khoảng 13-16,7 triệu đồng.

Trước đó vào năm 2022, mẫu Honda U-be bản cũ từng được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam và bán ra với giá khoảng 25 triệu đồng. Nếu bản mới được đưa về nước với giá tương đương, mẫu xe này sẽ phải cạnh tranh với Honda Icon e: đang bán chính hãng với giá từ 26,4 triệu đồng.

Lê Tuấn
