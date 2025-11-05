Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Cận cảnh Honda SH bản mới 2026

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bên cạnh mẫu Air Blade đời mới, Honda Việt Nam còn giới thiệu thêm phiên bản mới 2026 của dòng SH125i/160i.

Ở phiên bản mới 2026, dòng xe tay ga cao cấp Honda SH chủ yếu được nâng cấp ngoại hình và thêm trang bị.

honda-sh-2026-4.jpg

Kích thước xe được giữ nguyên với chiều dài x rộng x cao lần lượt 2.090 x 739 x 1.156 mm, trục cơ sở 1.353 mm. Chiều cao yên đạt 799 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 146 mm.

honda-sh-2026-17.jpg

Thiết kế tổng thể vẫn mang phong cách châu Âu hiện đại. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên bản mới là cụm đèn LED cũng như màu ngoại thất Xanh đen đỏ lấy cảm hứng từ mẫu SH350i.

honda-sh-2026-11.jpg

Yếm xe có chi tiết mạ crom hình chữ V màu đỏ tạo điểm nhấn. Thân xe gần như không thay đổi so với phiên bản đời trước.

﻿honda-sh-2026-13.jpg
honda-sh-2026-5.jpg

Trong khi đó, điểm nhấn ở đuôi xe là cụm đèn hậu LED 2 tầng sắc nét, kết hợp tay dắt sau to bản.

honda-sh-2026-9.jpg

Về trang bị, SH160i/125i đời 2026 là mẫu xe đầu tiên được trang bị màn hình TFT với công nghệ tiên tiến nhất của Honda.

honda-sh-2026-7.jpg

Màn hình kích thước 4,2 inch, hiển thị nhiều thông số quan trọng, và có thể điều chỉnh thông qua các phím cứng ở cụm điều khiển tay lái bên trái.

honda-sh-2026-14.jpg

Hộc chứa đồ phía trước được thiết kế lại với dung tích lớn hơn, tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện dụng. Riêng phiên bản SH160i tiếp tục hỗ trợ kết nối Bluetooth với tính năng mới cảnh báo khi xe sắp hết nhiên liệu, cùng nhiều chức năng điều khiển khác.

20251104-165738.jpg

Ở phương diện an toàn, các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp của SH 2026 đều được trang bị phanh ABS hai kênh. Các bản này còn có hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC sử dụng cảm biến tốc độ quay ở cả hai bánh, hỗ trợ chống trượt khi tăng ga đột ngột.

honda-sh-2026-10.jpg

Honda SH 2026 sử dụng động cơ xăng 1 xy lanh, 4 kỳ, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3 thân thiện với môi trường. Bản 160cc có công suất 12,4 kW và mô-men xoắn 14,8 Nm.

honda-sh-2026-8.jpg

Về mức giá, Honda SH125i 2026 được bán với giá 77,89-87,09 triệu đồng. Trong khi đó, SH160i 2026 có giá đề xuất khởi điểm từ 95,09 triệu đồng. Phiên bản Thể thao cao cấp nhất có giá 104,29 triệu đồng.

honda-sh-2026-15.jpg

Với khoảng giá này, Honda SH160i 2026 sẽ cạnh tranh với các đối thủ tại Việt Nam như Piaggio Medley 150 S (96,8 triệu đồng), Vespa Sprint S 150 cc (104 triệu đồng) hay Lambretta X125 (95,2 triệu đồng).

honda-sh-2026-1.jpg
Lê Tuấn
#Honda SH #honda sh 2026 #honda #sh125i #sh160i #xe tay ga

