Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng

Lê Tuấn
TPO - Phiên bản đặc biệt Honda Super Cub Fujisan Limited Edition được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc, sở hữu bộ tem theo phong cách "Japan Retro".

Trong khuôn khổ sự kiện Super Cub THE ORIGINAL CLUB MEETING diễn ra tại Thái Lan hôm 23/10, Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe số huyền thoại Super Cub. Xe có hai phối màu mới là xanh - trắng và vàng - trắng.

honda-super-cub-fujisan-7.jpg

Tuy nhiên, tâm điểm của sự kiện thuộc về phiên bản đặc biệt Super Cub Fujisan Limited Edition được lấy cảm hứng từ núi Phú Sĩ. Theo đó, xe sở hữu phối màu xanh - trắng cùng bộ tem đặc biệt phỏng theo địa danh nổi tiếng của Nhật Bản.

honda-super-cub-fujisan-3.jpg
honda-super-cub-fujisan-13.jpg
honda-super-cub-fujisan-9.jpg

Đi kèm với đó là hàng loạt chi tiết độc quyền chỉ có trên phiên bản Fujisan Limited Edition như kính chắn gió trong suốt màu xanh, bộ bảo vệ thân xe cùng giá để đồ trước, mang đến vẻ ngoài vừa cổ điển vừa cá tính.

honda-super-cub-fujisan-1.jpg

Bên cạnh đó, người mua còn nhận được bộ quà tặng độc quyền gồm áo khoác và mũ bảo hiểm Fujisan, được thiết kế đồng bộ về phong cách với chiếc xe.

honda-super-cub-fujisan-10.jpg

Theo Honda, phiên bản Super Cub Fujisan Limited Edition chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn Thái Lan. Giá bán lẻ đề xuất của bản đặc biệt này là 54.000 baht (khoảng 43,4 triệu đồng), trong khi bản thường có giá 50.600 baht (khoảng 40,7 triệu đồng).

honda-super-cub-fujisan-6.jpg

Tương tự Super Cub bản mới, bản Fujisan Limited Edition có đèn pha tròn hai tầng LED, đi cùng đèn xi-nhan tách rời ở cả trước và sau. Đầu xe còn có gương tròn cổ điển, trong khi cụm đồng hồ dạng analog tích hợp thêm màn hình LCD nhỏ giúp hiển thị thông tin trực quan hơn.

honda-super-cub-fujisan-2.jpg

Xe được trang bị phanh đĩa trước tích hợp hệ thống CBS giúp tăng độ an toàn khi giảm tốc, trong khi phanh sau là dạng tang trống. Bộ vỏ lốp IRC IZ-S được dùng riêng cho phiên bản Fujisan, giúp đảm bảo độ bám đường tối ưu.

honda-super-cub-fujisan-12.jpg

Mẫu xe số này sử dụng động cơ Smart Engine 110cc, 4 kỳ, SOHC, làm mát bằng không khí, cho công suất 9,1 mã lực và mô-men xoắn 9,3 Nm, kết hợp với hộp số 4 cấp và hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 1,4 lít/100 km.

Lê Tuấn
#Honda Super Cub #núi phú sĩ #honda #super cub #xe máy honda #Honda Super Cub Fujisan Limited Edition

