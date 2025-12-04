Trải nghiệm lái Skoda Kushaq: SUV đậm chất châu Âu

Skoda Kushaq không phải là một chiếc xe đầy ngôn ngữ “tiếp thị”, nhưng lại là một chiếc xe tốt có những gì mà người dùng cần, đặc biệt với khách hàng yêu thích và tin tưởng các mẫu xe chất Âu.

Skoda Kushaq bắt đầu sản xuất tại nhà máy của tập đoàn Thành Công tại Quảng Ninh từ tháng 6/2025. Gia nhập phân khúc B-SUV sôi động, nơi các dòng xe Nhật, Hàn và cả xe điện đang cạnh tranh mạnh mẽ nhưng Kushaq vẫn tự tin bước ra, thu hút khách hàng Việt bằng chất châu Âu vốn có.

Khả năng vận hành mượt mà nhưng không kém phần mạnh mẽ là điểm nhấn đáng chú ý với những ai từng cầm lái Skoda Kushaq. Xe có động cơ 1.0 TSI, trung bình chỉ tiêu tốn khoảng 6.2 - 6.5L/100km với đường thoáng trong đô thị. Ở tốc độ dưới 35km/h, xe di chuyển khá nhẹ nhàng nhưng khi đạp quá dải tốc này, turbo được kích hoạt, xe tăng tốc nhanh chóng và mượt.

Mô-men xoắn 178 Nm sẵn có ngay từ 1.750 vòng/phút cho phép chiếc xe tăng tốc nhanh từ trạng thái dừng, rất phù hợp với các tình huống dừng-đi liên tục trong giờ cao điểm hoặc khi phải vượt qua các phương tiện khác trên những đoạn đường nhỏ. Hộp số tự động phản hồi nhạy bén, giảm thiểu độ trễ khi cần tăng tốc đột ngột, giúp người lái dễ dàng kiểm soát xe trong môi trường giao thông dày đặc.

Ngoài ra, điểm mà Skoda Kushaq “ăn chặt” so với nhiều đối thủ, đó là bán kính vòng quay chỉ khoảng 5.3m, giúp cho chiếc xe có thể vào cua gọn gàng ở những địa hình hẹp, đây là thế mạnh phù hợp với đô thị của Skoda kushaq.

Xe trang bị sạc không dây tích hợp và các cổng sạc Type C, tuy nhiên, bạn sẽ cần sử dụng sạc Type C để có thể sạc các thiết bị di động một cách nhanh chóng, ổn định hơn. Ngoài ra, xe có sẵn tẩu 12V để sạc cho các thiết bị khác như bơm xe, tẩu thuốc…

Skoda Kushaq tích hợp các tính năng hỗ trợ lái như hỗ trợ phanh, cảm biến trước, sau… nhưng hãng không sử dụng từ ADAS để định danh cho Skoda Kushaq. Trên ảnh là một cảm biến có tác dụng ghi nhận môi trường bên ngoài, phục vụ cho tính năng trợ lái, cảm biến này có thể thấy trên các xe thuộc Volkswagen Group, thậm chí là những xe cao cấp như Porsche. Trong đô thị đông đúc, các cảnh báo hỗ trợ lái là tính năng quan trọng mà bất kỳ xe nào cũng nên có.

Mặc dù vậy, đôi khi hệ thống hỗ trợ phanh của Skoda Kushaq can thiệp khá sớm, nhất là khi lùi xe, người dùng có thể sẽ phải cần làm quen để sử dụng hệ thống này hiệu quả trong một môi trường đô thị đông đúc, nơi mà người và xe liên tục cắt ngang các phương tiện còn lại.

Xe trang bị ghế ngồi lòng sâu khá thoải mái, có tính năng làm mát ở hàng ghế trước, góp phần đem lại cảm giác thoải mái hơn cho người ngồi trong những hành trình xe kéo dài, hoặc khi đường tắc, nóng nực. Đây là tính năng đặc biệt đáng giá với thời tiết nóng, ẩm ở Việt Nam và thường thấy ở xe Hàn Quốc, xe châu Âu giá cao, ít thấy đối với xe Nhật trong cùng tầm giá Skoda Kushaq.

Xe vẫn sử dụng cơ cấu cần gạt số truyền thống. Mặc dù, nhiều hãng xe hiện nay tích hợp cần gạt số lên vô lăng để giải phóng không gian, nhưng cơ cấu cần gạt số đẩy vẫn đem lại cảm giác dễ dàng hơn đối với nhiều người việt.

Hệ thống màn hình giải trí kết hợp dẫn đường kết nối Carplay và Android Auto có kích cỡ phù hợp, rõ ràng, giúp tài xế dễ quan sát và thao tác sử dụng. Kushaq style được trang bị hệ thống âm thanh 6 loa và 1 loa siêu trầm subwoofer cho âm thanh sáng, vocal trong trẻo, bass vừa đủ. Hệ thống âm thanh của Kushaq là 1 điểm cộng khá lớn và chất âm tương xứng với hệ thống âm thanh tích hợp trên những xe có giá hơn 1 tỷ đồng.

Móc ghế trẻ em chuẩn ISOFIX được tích hợp trên tất cả các xe Skoda, giúp gia đình trẻ yên tâm và thuận tiện khi cài ghế cho con của mình. Không chỉ có móc ghế trẻ em, Skoda Kushaq cũng trang bị nhiều không gian, móc để đồ trên xe, rất tiện cho người dùng.

Xe có khoảng sáng gầm lên tới 188mm, có thể dễ dàng leo những con vỉa của Hà Nội, đồng thời cũng đủ khả năng vượt qua những địa hình thỉnh thoảng ngập nước.

Có thể thấy, về mặt vận hành, Skoda Kushaq hoàn toàn thoải mái trong những thách thức đặc trưng của giao thông đô thị. Chiếc xe này cũng có mức giá rất cạnh tranh và chi phí bảo dưỡng tham khảo không đắt đỏ và đang là đối trọng đáng gờm của xe Nhật, Hàn.

