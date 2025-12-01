Skoda đạt cột mốc mới về xe điện

TPO - Hãng xe Skoda của CH Séc vừa công bố cán mốc 100.000 chiếc SUV điện Elroq được xuất xưởng kể từ khi bắt đầu sản xuất vào đầu năm nay.

Chiếc xe Skoda thứ 100.000 được xuất xưởng là phiên bản vRS. Đây cũng là mẫu xe thương mại đầu tiên ứng dụng ngôn ngữ thiết kế "Modern Solid" mới của hãng.

Elroq được lắp ráp trên dây chuyền linh hoạt, nơi Skoda đồng thời sản xuất Enyaq và mẫu Octavia dùng nền tảng MQB, cho phép hãng dễ dàng điều chỉnh sản lượng giữa xe điện và xe động cơ đốt trong tùy theo nhu cầu thị trường.

Tại châu Âu, Skoda Elroq đang chứng minh sức hút mạnh mẽ với người dùng. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2025, mẫu xe này đứng thứ hai trong danh sách xe điện bán chạy nhất ở “lục địa già”.

Mặt khác, cột mốc 100.000 xe xuất xưởng cũng cho thấy nhu cầu bền vững dành cho dòng SUV chạy điện của Skoda, gồm Elroq và Enyaq.

Ông Andreas Dick, thành viên Hội đồng quản trị Skoda Auto phụ trách sản xuất và logistics cho biết, việc sản xuất 100.000 chiếc Elroq chỉ trong chưa đầy một năm là thành tựu lớn đối với toàn bộ đội ngũ của Skoda. Điều đó cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những điều chỉnh chiến lược trong quy trình sản xuất.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã tận dụng tối đa khả năng linh hoạt của dây chuyền để lắp ráp cả xe điện và xe động cơ đốt trong. Kết quả thu về là phản hồi tích cực từ khách hàng, qua đó khẳng định chất lượng sản xuất của những chiếc xe Skoda”, ông Andreas Dick nói.

Tại Đức - thị trường lớn nhất của Skoda, Elroq là mẫu xe điện bán chạy nhất trong tháng 10, với 3.320 chiếc được đăng ký mới. Mẫu SUV điện này cũng dẫn đầu doanh số toàn châu Âu trong tháng 4, tháng 7 và tháng 10.

Thành công của Elroq không chỉ thể hiện qua doanh số ấn tượng mà còn ở danh sách giải thưởng ngày càng dài. Nổi bật trong đó là giải Red Dot Design Award, cùng danh hiệu Xe của năm 2026 tại Đức dành cho mẫu SUV cỡ nhỏ này.

Tại Việt Nam, thương hiệu Skoda thông qua liên doanh với TC Group có kế hoạch bắt đầu sản xuất xe điện ở nhà máy Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh) từ năm 2026. Mẫu đầu tiên ra mắt dự kiến sẽ là Enyaq, còn Elroq có thể được trình làng sau.