Kế hoạch xe điện của Toyota bị ảnh hưởng

TPO - Do nhu cầu xe điện không như kỳ vọng, Toyota phải ra quyết định trì hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy pin xe điện tại Nhật Bản đồng thời hạ dự báo doanh số của mảng này trong ngắn hạn.

Động thái này dù không quá bất ngờ, nhưng phản ánh sự thận trọng của Toyota trước bối cảnh nhu cầu xe điện toàn cầu đang biến động mạnh.

Theo kế hoạch ban đầu, nhà máy này được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu pin cho các mẫu xe điện trong tương lai, với diện tích nằm trong khu công nghiệp mới ở phía đông bắc tỉnh Fukuoka. Toyota đã chi khoảng 6 tỷ yên (tương đương 39 triệu USD) để mua khu đất, cùng cam kết bắt đầu xây dựng trong vòng ba năm kể từ khi ký hợp đồng.

Tuy nhiên, vào tháng 3 vừa qua, hãng đã lần đầu tiên thông báo hoãn khởi công do doanh số xe điện sụt giảm. Đến nay, Thống đốc tỉnh Fukuoka và Chủ tịch Toyota – ông Koji Sato đều xác nhận rằng dự án tiếp tục bị trì hoãn thêm lần nữa.

Theo Nikkei Asia, kế hoạch sản xuất ban đầu dự kiến bắt đầu vào năm 2028, nhưng hiện Toyota vẫn chưa công bố mốc thời gian mới. Việc trì hoãn diễn ra song song với báo cáo tài chính mới nhất của hãng, trong đó Toyota hạ dự báo doanh số xe điện toàn cầu thêm 10%, còn khoảng 277.000 xe trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026.

Dù vậy, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa từ bỏ mục tiêu dài hạn đạt mốc 1,5 triệu xe điện toàn cầu vào năm 2026. Con số này vẫn có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến thị trường.

Bất chấp việc vừa hoãn dự án ở Fukuoka, Toyota vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào mảng xe điện và nhà máy mới. Theo đó, một nhà máy khác đang được triển khai tại Thượng Hải (Trung Quốc), dự kiến đi vào hoạt động năm 2027, nhằm sản xuất xe điện cho thương hiệu Lexus, bao gồm LF-ZC và LF-ZL – hai mẫu từng được giới thiệu dưới dạng concept trước đây.

Động thái cho thấy Toyota vẫn đang muốn tăng tốc trên thị trường xe điện. Tính hết 9 tháng đầu năm 2025, doanh số mảng này của Toyota đã tăng 20,6%, đạt 117.031 xe. Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của hãng.

Tùy thuộc vào diễn biến thị trường, Toyota sẽ chưa vội đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy mới ở Nhật Bản. Theo phân tích của Nikkei, việc đầu tư quá sớm trong bối cảnh thị trường chưa ổn định có thể khiến các nhà máy rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng hoặc dư công suất, gây lãng phí nguồn lực trong dài hạn.

Ở thị trường Việt Nam, Toyota chưa bán xe thuần điện nhưng đang đẩy mạnh mảng xe hybrid. Vào tháng 9 vừa qua, hãng này đã công bố kế hoạch đầu tư nâng cấp nhà máy ở Phú Thọ để sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD.