Xe

Google News

Toyota sắp sản xuất xe hybrid tại Việt Nam

Lê Tuấn
TPO - Toyota Việt Nam có kế hoạch sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên, từ đó đảm bảo nguồn cung và góp phần đưa phương tiện xanh tới gần hơn với người tiêu dùng.

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của Toyota Việt Nam mới đây, tổng giám đốc Nakano Keita cho biết công ty sẽ tiến hành hiện đại hóa trụ sở mới, nhà máy sản xuất ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là phường Phúc Yên thuộc tỉnh Phú Thọ.

Đáng chú ý, ông Keita cũng chia sẻ rằng Toyota Việt Nam sẽ sớm khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh các quy định về khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu của ô tô tại Việt Nam đang ngày càng siết chặt. Hiện chưa rõ mẫu xe hybrid nào sẽ được Toyota Việt Nam lựa chọn để lắp ráp trong nước.

toyota-corolla-cross-hybrid.jpg
Toyota Corolla Cross phiên bản hybrid (HEV).

Thực tế, hãng xe Nhật cũng là được coi là cái tên tiên phong trong mảng xe hybrid tại nước. Trong danh mục sản phẩm hiện có, Toyota Việt Nam đang phân phối 6 mẫu xe hybrid, bao gồm: Toyota Innova Cross HEV, Toyota Corolla Cross HEV, Toyota Camry HEV, Toyota Yaris Cross HEV, Toyota Alphard HEV và Toyota Corolla Altis HEV. Tất cả đều được nhập khẩu từ Thái Lan hoặc Indonesia.

Việc có dây chuyền sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giúp hãng chủ động về nguồn cung, tránh tình trạng bị gián đoạn dẫn tới thời gian giao xe kéo dài. Ngoài ra, xe lắp ráp nội địa còn có cơ hội được hưởng các chính sách ưu đãi như giảm lệ phí trước bạ từ Chính phủ.

Trong quá khứ, từng có một số mẫu xe hybrid thương hiệu Hàn Quốc được lắp ráp tại Việt Nam, bao gồm Hyundai Santa Fe và Kia Sorento. Tuy nhiên, khi cả hai có phiên bản mới vào các năm 2024 và 2025, phiên bản hybrid lại bị lược bỏ.

Trở lại với Toyota Việt Nam, hãng này không chỉ cung cấp nhiều mẫu mã nhất mà còn đang có doanh số tốt nhất ở mảng xe hybrid. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có 4.907 xe hybrid thương hiệu Toyota được bán ra trong 8 tháng đầu năm 2025, chiếm khoảng 58% thị phần.

Nếu tính chung toàn bộ các thành viên VAMA, doanh số xe hybrid trong cùng kỳ đạt 8.414 chiếc. Con số này tăng tới 83% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy người dùng trong nước ngày càng quan tâm đến dòng xe thân thiện với môi trường này.

Lê Tuấn
