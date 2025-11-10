Ảnh thực tế bán tải điện đầu tiên của Toyota

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Lê Tuấn
TPO - Một đoạn video rò rỉ từ Thái Lan mới đây đã hé lộ thiết kế của mẫu Toyota HiLux 2026 hoàn toàn mới, bên cạnh phiên bản Travo-e - chiếc HiLux thuần điện đầu tiên trong lịch sử Toyota.

Một đại lý tại Thái Lan mới đây bất ngờ đăng tải video cận cảnh về mẫu Toyota HiLux 2026 hoàn toàn mới. Đoạn băng hình được công bố đã để lộ cả thiết kế nội và ngoại thất của xe, trước một ngày so với thời điểm mẫu bán tải này chính thức được trình làng (10/11).

toyota-hilux-2026-5.jpg

Theo hình ảnh rò rỉ, HiLux mới vẫn duy trì nhiều đường nét từ thế hệ hiện tại, với phần thân giữa và thùng xe gần như không thay đổi, ngoại trừ bậc lên xuống mới được thiết kế lại.

toyota-hilux-2026-8.jpg

Ở phía trước, HiLux 2026 có phần đầu xe vuông vức hơn, cản trước và lưới tản nhiệt tái thiết kế. Trong khi đó, phần đuôi xe chỉ có những tinh chỉnh nhẹ.

toyota-hilux-2026-7.jpg

Đáng chú ý, nhiều chi tiết mang thương hiệu GR (Gazoo Racing) xuất hiện trong video. Điều này gợi ý rằng mẫu HiLux 2026 sẽ tiếp tục được cung cấp gói phụ kiện và trang bị nâng cấp chính hãng từ bộ phận hiệu năng cao của Toyota.

Bên cạnh đó, video cũng cho thấy nhiều phiên bản chạy dầu diesel sử dụng động cơ tăng áp 2.8L quen thuộc, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm tùy chọn hộp số sàn hoặc tự động. Một số bản còn được trang bị hệ thống treo nâng cao, với các cấu hình gầm cao hoặc hạ thấp tùy theo gói trang bị hoặc mục đích sử dụng.

toyota-hilux-2026-6.jpg

Các biến thể xuất hiện trong video gồm HiLux Travo 4TREX và HiLux Travo Overland Plus. Tất cả đều là bản dẫn động bốn bánh, trang bị gói phụ kiện GR-Plus với cản trước, lưới tản nhiệt và mâm hợp kim độc quyền, cho thấy đây có thể là những phiên bản cao cấp nhất trong dải sản phẩm.

﻿69110c23ad33ce03faddecb9-toyota.jpg
toyota-hilux-2026-1.jpg

Tâm điểm của đoạn video rò rỉ là HiLux Travo-e – mẫu HiLux chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Toyota. Theo phần giới thiệu, xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện, cho công suất 169 mã lực, sử dụng pin lithium-ion 59,2 kWh, phạm vi di chuyển ước tính 315 km cho mỗi lần sạc.

toyota-hilux-2026-4.jpg

Ngoài ra, Travo-e còn sở hữu hệ thống bảo vệ gầm mới cùng công nghệ “Dynamic Cloud”, giúp tăng cường độ êm ái, khả năng kiểm soát và sự ổn định khi vận hành.

toyota-hilux-2026-3.jpg

Khoang nội thất của mẫu xe được thiết kế hiện đại với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Các tiện nghi khác gồm phanh tay điện tử, sạc điện thoại không dây và gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới nhất.

toyota-hilux-2026-2.jpg

Mặc dù Travo-e đánh dấu bước ngoặt điện hóa đầu tiên của HiLux, nhưng đoạn video cho thấy mẫu xe mới mang tính cải tiến hơn là cách mạng. Bởi ngoài thiết kế đầu xe mới và nhiều công nghệ được bổ sung, phần thân giữa và thùng xe dường như vẫn giữ nguyên cấu trúc của thế hệ hiện tại.

Lê Tuấn
#Toyota HiLux #xe bán tải #toyota #bán tải điện #HiLux #HiLux Travo-e

