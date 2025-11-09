Ford Ranger sắp có đối thủ mới đến từ Hyundai

TPO - Hyundai đang chuẩn bị bước vào phân khúc bán tải cỡ trung với tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với những tượng đài như Ford Ranger hay Toyota Hilux.

Theo Carscoops, Hyundai xác nhận đang hợp tác với General Motors (GM) để phát triển một mẫu bán tải dành riêng cho thị trường Nam Mỹ, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Bên cạnh đó, một mẫu bán tải khác hướng tới thị trường Bắc Mỹ cũng sẽ xuất hiện trước năm 2030, đi kèm với một mẫu SUV địa hình hoàn toàn mới.

Hyundai có kế hoạch ra mắt 2 mẫu bán tải cho tới trước năm 2030.

Thông tin mới nhất đến từ Australia, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của chi nhánh Hyundai tại nước này, ông Don Romano hé lộ dự án mới sẽ là một mẫu xe bán tải “khiến mọi người phải kinh ngạc”.

Đáng chú ý, vị lãnh đạo này cũng khẳng định Hyundai không đi theo lối tắt bằng cách đổi logo từ mẫu xe sẵn có. Điều này đồng nghĩa với việc mẫu bán tải mới của Hyundai sẽ không dùng chung nền tảng với GM.

“Chúng tôi hoàn toàn có thể lấy một nền tảng có sẵn và gắn logo Hyundai lên, nhưng điều đó là không thể chấp nhận được, nhất là trong thời điểm cạnh tranh gay gắt hiện nay. Chúng tôi cần tạo ra sự khác biệt, và hiện có những công nghệ mới mà Hyundai đang phát triển, hoàn toàn khác biệt so với những gì từng ra mắt trước đây.

Dự án này có lịch trình rõ ràng, có sản phẩm cụ thể, có những điểm khác biệt nổi bật. Nếu mọi thứ diễn ra như kế hoạch, đây sẽ là một mẫu xe thực sự khiến người ta phải trầm trồ”, ông Romano nhấn mạnh:

Phác họa dự đoán thiết kế xe bán tải của Hyundai.

Khi được hỏi về hệ truyền động, ông Romano chỉ tiết lộ ngắn gọn: “Tôi chưa thể chia sẻ chi tiết, nhưng có một tùy chọn mới sắp ra mắt. Nó không hẳn là plug-in hybrid, mà là một dạng hybrid khác. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói”.

Những phát biểu này cho thấy mẫu bán tải mới có thể sử dụng hệ truyền động hybrid mở rộng phạm vi (EREV). Đây là công nghệ đang được Hyundai phát triển trong cả hệ sinh thái của tập đoàn.

Trước đó, ông Romano từng mô tả khung gầm dạng rời của bán tải Kia Tasman là nền tảng hợp lý để phát triển mẫu bán tải thương hiệu Hyundai. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận có “một số lo ngại” với động cơ diesel và chỉ coi đây là giải pháp tạm thời trước khi hãng chuyển hướng sang hệ truyền động hybrid.

Hiện chưa rõ mẫu bán tải dành cho thị trường Australia có trùng với phiên bản phát triển cho Bắc hay Nam Mỹ hay không, song tất cả đều sẽ nằm trong phân khúc bán tải cỡ trung. Đây vốn là phân khúc chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ những cái tên như Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Kia Tasman và nhiều mẫu xe Trung Quốc khác.

Ngoài ra, Hyundai cũng đang phát triển một mẫu bán tải thuần điện, có thể gia nhập dòng Ioniq trong tương lai gần. Theo xu hướng phát triển mạnh mẽ của xe điện hiện nay, hãng xe Hàn Quốc có thể sớm mở rộng danh mục sản phẩm – từ crossover gia đình đến xe bán tải thực dụng.