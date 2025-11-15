Sắp có xe điện châu Âu được lắp ráp tại Việt Nam

TPO - Nhà sản xuất ô tô đến từ CH Séc Skoda dự kiến sẽ mở rộng nhà máy tại Việt Nam để sản xuất xe điện, dự kiến từ năm sau.

Nhà máy ô tô của liên doanh Skoda Auto - TC Group đặt tại tỉnh Quảng Ninh đã đi vào hoạt động từ quý I/2025. Cơ sở này được xây dựng trên diện tích hơn 36 ha, tổng công suất thiết kế đạt 120.000 xe/năm.

Nhà máy được trang bị hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường của châu Âu. Trong giai đoạn đầu, nhà máy tập trung lắp ráp các dòng xe Skoda Kushaq và Slavia dưới dạng CKD (hoàn thiện tại Việt Nam từ linh kiện nhập khẩu).

Nhà máy Skoda đầu tiên tại Việt Nam đã đi vào hoạt động và xuất xưởng chiếc xe đầu tiên từ tháng 3/2025.

Theo thông tin đăng tải trên website của Bộ Công Thương vào đầu tháng 11, dự kiến từ năm 2026, nhà máy sẽ mở rộng sang sản xuất các dòng xe điện và linh kiện phụ trợ, hướng tới tỷ lệ nội địa hóa cao hơn, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chia sẻ với Nikkei Asia, đại diện thương hiệu Skoda cho biết hãng sẽ bắt đầu bán mẫu SUV điện Enyaq tại Việt Nam vào năm 2026. Tuy vậy, các mốc tiến độ sản xuất vẫn chưa được ấn định chắc chắn.

Về Enyaq, đây cũng là mẫu xe điện từng được thương hiệu CH Séc đưa về trưng bày tại triển lãm Vietnam Motor Show (VMS) 2024. Xe có kích thước tương đương một mẫu SUV hạng C cùng phạm vi hoạt động 350-500 km/lần sạc tùy cấu hình.

Xe điện Skoda Enyaq xuất hiện tại Triển lãm VMS 2024.

Ngoài sản xuất cho thị trường nội địa, xe điện Skoda sản xuất ở nhà máy tại Quảng Ninh còn có tiềm năng xuất sang Lào. TC Group - đối tác tại Việt Nam của Skoda và cũng là đơn vị phân phối của Hyundai, mong nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Lào để đưa sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý đến thị trường này trong tương lai gần.

Như vậy, Skoda đang hướng tới trở thành thương hiệu xe châu Âu đầu tiên sản xuất xe điện tại Việt Nam. Một số hãng châu Âu khác đang bán xe điện tại nước ta gồm Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Audi, Volvo đều nhập khẩu xe từ quê nhà hoặc các thị trường châu Á lân cận.

Trước đó, ngoài VinFast, chỉ có số ít hãng ô tô có kế hoạch sản xuất xe điện tại Việt Nam, gồm Hyundai Thành Công hiện lắp ráp mẫu Ioniq 5 trong khi Omoda & Jaecoo mới khởi công nhà máy có dây chuyền sản xuất cả xe điện, hybrid và plug-in hybrid nhưng chưa xác định sản phẩm cụ thể.

Vào năm 2024, BYD từng cân nhắc chọn Việt Nam để xây dựng nhà máy ô tô điện trong khu vực Đông Nam Á. Nhà máy dự kiến đặt tại tỉnh Phú Thọ hoặc Bắc Ninh. Tuy nhiên sau thời gian cân nhắc, hãng lại quyết định chuyển hướng sang Thái Lan và Indonesia.

Trong khi đó, nhà máy của Geely cũng dự kiến được khởi công vào năm 2025, bất chấp các tuyên bố của chủ tịch tập đoàn về tình trạng dư thừa nguồn cung. Tuy nhiên đến hiện tại, lộ trình xây dựng nhà máy của Tasco và Geely vẫn chưa được cập nhật.