Xe

Google News

Mẫu xe châu Âu từng đến Việt Nam lập kỷ lục thế giới

Lê Tuấn
TPO - Mẫu Skoda Superb từng xuất hiện tại Việt Nam vừa lập kỷ lục Guinness thế giới về quãng đường di chuyển hơn 2.800 km mà không cần đổ thêm nhiên liệu.

Skoda là một trong số ít hãng xe vẫn kiên định với việc sử dụng động cơ diesel trên một số mẫu xe, bao gồm cả sedan chủ lực Superb. Chính cái tên này mới đây đã lập kỷ lục Guinness thế giới về quãng đường di chuyển với một bình nhiên liệu.

Cụ thể, chiếc Skoda Superb đã đạt quãng đường di chuyển xa nhất là 2.831 km với một bình dầu đổ đầy 66 lít. Xe được cầm lái bởi Miko Marczyk - nhà vô địch giải đua Rally châu Âu 2025, di chuyển từ Ba Lan, qua Đức và Pháp rồi quay trở lại Hà Lan, Bỉ và Đức.

uid-5d3d7926dec64e7aa72bc09f774940c7-width-1536-play-0-pos-0-gs-0-height-0.jpg
Tay đua Miko Marczyk lập kỷ lục thế giới với chiếc Skoda Superb.

Để có thể nối dài quãng đường kỷ lục, tay đua Marczyk đã thể hiện khả năng kiểm soát chân ga tối ưu, trái ngược hoàn toàn với phong cách tốc độ trên đường đua. Tốc độ trung bình của xe trong hành trình đạt khoảng 80 km/h.

Được biết, chiếc Skoda Superb lập kỷ lục Guinness vừa qua là xe nguyên bản, ngoại trừ việc được trang bị lốp có độ ma sát thấp và hệ thống treo lấy từ bản Sportline. Chiều cao gầm xe hạ 15 mm để cải thiện khí động học, ngoài ra xe không thay có thay đổi nào khác.

Cấu hình truyền động bao gồm động cơ diesel 2.0L TDI, công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 360 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

skoda-superb-breaks-efficiency-record.jpg

Tay đua Marczyk cho biết bản thân không khai thác hết sức mạnh của động cơ dầu này. Để tối ưu lộ trình, một xe hỗ trợ chạy phía trước vài km nhằm thông báo tình hình giao thông, giúp anh hạn chế phanh gấp và tăng tốc mượt mà hơn.

Trong suốt hành trình hơn 2.800 km, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 2,61 lít/100 km, thấp hơn rất nhiều so con số 4,8 lít/100 km được nhà sản xuất công bố. Những yếu tố như mâm 16 inch nhỏ gọn, chế độ lái Eco, cùng trọng lượng chỉ 1.590 kg giúp cải thiện hiệu suất nhiên liệu, từ đó kéo dài quãng đường cho chiếc Superb.

Sau khi lập kỷ lục, Marczyk cho biết sẽ hướng tới mục tiêu chạy 3.000 km với một bình nhiên liệu. Tay đua này tin rằng điều này là khả thi, nếu dùng dầu diesel cao cấp và có điều kiện thời tiết và đường sá thuận lợi hơn.

Trở lại với Skoda Superb, mẫu xe này từng được đưa về Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Vietnam Motor Show 2024. Xe khi đó cũng sở hữu động cơ diesel nhưng là phiên bản dáng wagon.

skoda-superb-vms-2024.jpg
Skoda Superb xuất hiện tại Triển lãm VMS 2024.

Kỷ lục Guinness của Skoda Superb chứng minh rằng xe máy dầu vẫn là vua tiết kiệm nhiên liệu cho những chuyến đi đường dài. Dẫu vậy, động cơ diesel đang dần lui vào dĩ vãng khi các hãng xe có xu hướng chuyển sang hệ truyền động hybrid, nhằm đáp ứng quy định khí thải ngày càng nghiêm ngặt.

Chính tập đoàn Volkswagen - công ty mẹ của Skoda cũng đang từng bước loại bỏ động cơ dầu. Tùy chọn này đã biến mất trên các mẫu xe nhỏ như Polo hay Fabia, và hiện chỉ còn tồn tại trên Golf, Octavia và một số dòng lớn hơn.

Lê Tuấn
