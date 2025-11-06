Bài toán 'xe châu Âu không đắt' của Skoda tại thị trường Việt Nam

TPO - Với việc hợp tác, sản xuất lắp ráp tại Việt Nam, các mẫu xe Skoda tiếp cận người dùng nhờ giá bán phải chăng và chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng chỉ ngang ngửa so với xe Nhật, Hàn.

Ở Việt Nam, hầu hết các mẫu xe ô tô châu Âu đều có giá cao, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và phụ tùng đắt đỏ. Trước hết, đó là do thuế nhập khẩu, tiếp đó là do các thương hiệu xe châu Âu tại nước ta chủ yếu là xe sang hoặc được định vị ở phân khúc cao cấp.

Trước 2025, thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc từ Liên minh châu Âu (EU) được quy định ở mức 39%-42,5%, điều này làm cho xe châu Âu tại Việt Nam có giá bán cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Ví dụ, những chiếc BMW 3 Series nhập EU trước đây từng có giá trên 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng có một số xe thương hiệu châu Âu nhập nguyên chiếc từ Ấn Độ như Volkswagen T-Cross và Virtus có giá xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Chiếc Skoda Kushaq lắp ráp tại nhà máy ở Quảng Ninh.

Các xe châu Âu tại Việt Nam chủ yếu là xe sang như Mercedes, BMW, Range Rover… với những tiêu chuẩn đặc thù. Mỗi lần bảo dưỡng, sửa chữa những chiếc xe này, chủ xe thường phải chi trả một khoản tiền lớn.

Mặc dù vậy, với các mẫu xe Skoda - thương hiệu xe đến từ CH Séc, việc được lắp ráp tại nhà máy của Tập đoàn Thành Công ở Quảng Ninh cùng các cải tiến công nghệ giúp giá thành và chi phí sử dụng giảm đáng kể.

Đại diện Skoda cho biết, chi phí bảo dưỡng, sử dụng của xe Skoda chỉ tương đương xe Nhật. Chẳng hạn Skoda Kushaq, Skoda Slavia chỉ mất khoảng 1,7 triệu đồng cho cấp bảo dưỡng nhỏ, tính trung bình một chiếc xe đi hết 60.000 km chỉ mất khoảng 24 triệu tiền bảo dưỡng, tức trung bình chỉ khoảng 400 đồng cho mỗi km.

Giá bán cũng là yếu tố quan trọng với một thương hiệu xe châu Âu có định hướng sản phẩm phục vụ số đông như Skoda. Theo đó, những mẫu xe như Kushaq và Slavia có giá bán cạnh tranh, chỉ ngang xe Nhật và Hàn.

Với mức giá khoảng 600 triệu, bộ đôi này có khả năng vận hành khá ấn tượng với động cơ tăng áp 1.0L TSI cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm. Bộ thông số này cao hơn hầu hết các đối thủ Nhật - Hàn như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta.

Trong triết lý làm sản phẩm, Skoda cũng tạo ra những chiếc xe cá nhân cân bằng về cảm giác lái và sự bền bỉ.

Sử dụng động cơ đốt trong, nhiệt độ động cơ đo được với xe Skoda tương đương các mẫu xe Nhật. Đồng thời, các áp lực liên quan đến hệ thống làm mát của xe Skoda cũng thấp hơn xe châu Âu khác.

“Trên thực tế, những chiếc xe châu Âu có trình độ cơ khí rất cao, máy bền, những phần cần bảo dưỡng thường chỉ là hệ thống làm mát như đường ống nước, van tách dầu… Do đó, những chiếc xe châu Âu đi tới 1 triệu km mà không phải làm lại động cơ cũng là điều bình thường”, anh Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Dịch vụ khách hàng của một trung tâm bảo dưỡng xe châu Âu cho biết.

Trong khi đó, theo anh Nguyễn Khánh Duy, một người chơi xe Đức lâu năm, ngoài những dòng xe hiệu năng cao, hoặc xe siêu sang có hệ thống điện phức tạp, giảm xóc bóng hơi nâng hạ cần chăm sóc kỹ thì xe châu Âu chăm rất dễ.

Thêm nữa, chu kỳ bảo dưỡng xe châu Âu cũng dài hơn, chẳng hạn, một chiếc xe Nhật đi được 6.000 km phải thay dầu thì với xe châu Âu có thể là 7.500 - 8.000 km mới thay dầu một lần.

Sự xuất hiện của Skoda như một làn gió mới, giúp cho người dùng có những lựa chọn xe châu Âu bền bỉ, thực dụng với mức chi phí dễ tiếp cận hơn.

Có nhiều lợi thế nhưng Skoda vẫn gặp rào cản từ độ nhận diện thương hiệu chưa cao, do đó cần thêm thời gian để xây dựng chỗ đứng tại thị trường với định hướng “xe châu Âu không đắt”.