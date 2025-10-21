Hai mẫu xe Nhật tân binh khuấy động phân khúc SUV cỡ C

TPO - Trong giai đoạn cuối năm, thị trường Việt Nam sẽ đón hai mẫu xe Nhật mới, cùng thuộc phân khúc SUV cỡ C là Subaru Forester 2025 và Mitsubishi Destinator.

Trang Facebook chính thức của thương hiệu Subaru mới đây đã đăng tải hình ảnh của mẫu Forester thế hệ mới kèm lời nhắn "coming soon" (sắp xuất hiện). Động thái cho thấy mẫu SUV Nhật Bản này sắp được mở bán tại Việt Nam.

Thực tế từ đầu năm nay, Forester liên tục được hãng và đại lý áp dụng khuyến mãi lớn cho các xe sản xuất năm 2024 để xả kho nhằm chuẩn bị đón lô xe mới.

Bước sang thế hệ thứ 6, Subaru Forester sẽ được phân phối dưới dạng nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản thay vì Thái Lan, bởi nhà máy lắp ráp của Subaru tại quốc gia Đông Nam Á này đã đóng cửa.

Subaru Forester thế hệ thứ 6.

Ở Indonesia - nơi cũng đang phân phối Subaru Forester nhập Nhật, xe được trang bị cấu hình máy xăng 2.5L công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 241 Nm. Trong khi đó, bản cũ tại Việt Nam chỉ sử dụng máy 2.0L cho ra 156 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm.

Trong khi đó thị trường Nhật Bản có thêm cả phiên bản 1.8L tăng áp và bản hybrid 2.5L hybrid bổ sung mô-tơ điện và pin 1,1 kWh, cho tổng công suất 194 mã lực. Hiện chưa rõ mẫu xe sắp bán tại Việt Nam sẽ mang cấu hình nào.

Tham khảo tại một số đại lý Subaru ở miền Nam, nhân viên tư vấn đã bắt đầu nhận đặt cọc Forester thế hệ mới. Với nguồn gốc nhập Nhật, Forester mới dự kiến có giá bán tăng cao so với mẫu xe tiền nhiệm. Con số có thể dao động 1,3-1,5 tỷ đồng.

Về thiết kế, Subaru Forester thế hệ mới 2025 có ngoại thất nam tính và hiện đại hơn. Nội thất và các tính năng tiện ích cũng được nâng cấp, bao gồm gói công nghệ trợ lái EyeSight thế hệ mới.

Bên cạnh Forester mới, một mẫu SUV cỡ C thương hiệu Nhật khác sắp được bán chính hãng tại Việt Nam vào cuối năm nay gọi tên Mitsubishi Destinator. Hiện các đại lý của Mitsubishi Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu xe này kèm ưu đãi cao nhất 33 triệu đồng.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Tại quốc gia này, Mitsubishi Destinator được trang bị động cơ MIVEC 1.5L tăng áp, kết hợp với hộp số CVT cho ra công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Mẫu Mitsubishi Destinator chạy thử tại Việt Nam hồi tháng 8.

Ngoại thất của Mitsubishi Destinator có nhiều điểm giống với Xforce, đặc biệt ở cụm đèn chiếu sáng LED trước kết hợp định vị ban ngày LED và đèn hậu LED dạng chữ T. Điểm nhấn nội thất nằm ở cặp màn hình 8 inch sau vô-lăng và 12,3 inch cảm ứng trung tâm.

Là một mẫu SUV hạng C, nhưng Mitsubishi Destinator sở hữu chiều dài cơ sở lên đến 2.815 mm, tương đương với một số mẫu xe ở phân khúc cao hơn.

Xe có cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi, được Mitsubishi nhấn mạnh là cho không gian rộng rãi và thoải mái cho cả gia đình. Bên trong được trang bị nhiều hộc để đồ, bàn gập sau lưng ghế trước, cổng sạc USB Type A và Type C cho từng hàng ghế, hai hàng ghế sau có thể gập linh hoạt để tăng dung tích khoang hành lý.

Tại Indonesia, Mitsubishi Destinator được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với các tính năng nổi bật gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe, đèn pha tự động, hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành, camera 360.

Hiện tại, nhà phân phối vẫn giữ kín các thông số chi tiết về trang bị, công nghệ an toàn cũng như giá bán chính thức của Destinator dành cho thị trường Việt Nam. Nhưng với việc mẫu SUV cỡ B Xforce có giá từ 599-705 triệu đồng trong khi Outlander cũ có giá 825-950 triệu đồng, giới chuyên gia nhận định giá của Destinator có thể nằm ở khoảng giữa của hai cái tên trên.

Trước đó hồi tháng 7, một đại lý khu vực miền Trung ra thông báo nhận đặt cọc mẫu Mitsubishi Destinator với giá dự kiến dưới 800 triệu. Nếu thực sự chốt mức giá trên khi bán chính thức, Mitsubishi Destinator hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của những Honda CR‑V, Ford Territory, Mazda CX‑5 hay Hyundai Tucson ở phân khúc SUV hạng C đang ngày càng sôi động.