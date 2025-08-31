Mitsubishi Xforce bản 7 chỗ hút khách tại Indonesia

TPO - Mitsubishi Destinator ghi nhận thành công bước đầu về doanh số sau hơn 1 tháng mở bán tại Indonesia, qua đó được kỳ vọng sẽ trở thành chủ lực mới của hãng xe Nhật bên cạnh Xpander và Xforce.

Theo trang tin ô tô hàng đầu Indonesia là Detik, mẫu SUV 7 chỗ mới Mitsubishi Destinator đã ghi nhận hơn 5.000 đơn đặt hàng chỉ sau thời gian ngắn ra mắt toàn cầu kể từ hôm 17/7.

Trước thời điểm trình làng, Destinator được kỳ vọng sẽ trở thành “át chủ bài” mới của Mitsubishi tại Đông Nam Á, bên cạnh bộ đôi Xpander và Xforce.

Chia sẻ với truyền thông, đại điện của Mitsubishi Indonesia cho biết hãng đặt mục tiêu bán 10.000 xe Destinator trong vòng 8 tháng (từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026), tương đương khoảng 1.250 xe mỗi tháng. Với 5.000 đơn đặt trước, hãng đã đi được một nửa chỉ tiêu đối với mẫu SUV mới.

Tại xứ sở vạn đảo, Mitsubishi Destinator được phân phối với 3 phiên bản: GLS, Exceed và Ultimate. Mức giá dao động từ 385-465 triệu Rupiah, tương đương khoảng 617-746 triệu đồng.

Mitsubishi Indonesia kỳ vọng rằng mức giá cạnh tranh sẽ giúp Destinator thu hút được ngày càng nhiều khách hàng, qua đó thúc đẩy thị phần của hãng tại thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á.

Hãng cho biết Destinator là chiếc SUV đáp ứng nhu cầu gia đình. Xe có chiều dài 4.680 mm, rộng 1.840 mm và cao 1.780 mm. Trục cơ sở đạt 2.815 mm và khoảng sáng gầm xe khoảng 244 mm.

Xe có cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi, được Mitsubishi nhấn mạnh là cho không gian rộng rãi và thoải mái cho cả gia đình. Bên trong được trang bị nhiều hộc để đồ, bàn gập sau lưng ghế trước, cổng sạc USB Type A và Type C cho từng hàng ghế, hai hàng ghế sau có thể gập linh hoạt để tăng dung tích khoang hành lý.

Sau Indonesia, Mitsubishi Destinator sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam. Mẫu SUV 7 chỗ này gần đây cũng được bắt gặp chạy thử tại nước ta, dự kiến ra mắt vào cuối năm.

Mitsubishi Destinator được phát hiện tại Việt Nam vào giữa tháng 8.

Trước đó vào tháng 7, một đại lý khu vực miền Trung ra thông báo nhận đặt cọc mẫu Mitsubishi Destinator với giá dự kiến dưới 800 triệu. Nếu thực sự chốt mức giá trên khi bán chính thức, Mitsubishi Destinator hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của những Honda CR‑V, Ford Territory, Mazda CX‑5 hay Hyundai Tucson ở phân khúc SUV hạng C.