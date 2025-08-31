Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Mitsubishi Xforce bản 7 chỗ hút khách tại Indonesia

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mitsubishi Destinator ghi nhận thành công bước đầu về doanh số sau hơn 1 tháng mở bán tại Indonesia, qua đó được kỳ vọng sẽ trở thành chủ lực mới của hãng xe Nhật bên cạnh Xpander và Xforce.

Theo trang tin ô tô hàng đầu Indonesia là Detik, mẫu SUV 7 chỗ mới Mitsubishi Destinator đã ghi nhận hơn 5.000 đơn đặt hàng chỉ sau thời gian ngắn ra mắt toàn cầu kể từ hôm 17/7.

Trước thời điểm trình làng, Destinator được kỳ vọng sẽ trở thành “át chủ bài” mới của Mitsubishi tại Đông Nam Á, bên cạnh bộ đôi Xpander và Xforce.

Chia sẻ với truyền thông, đại điện của Mitsubishi Indonesia cho biết hãng đặt mục tiêu bán 10.000 xe Destinator trong vòng 8 tháng (từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026), tương đương khoảng 1.250 xe mỗi tháng. Với 5.000 đơn đặt trước, hãng đã đi được một nửa chỉ tiêu đối với mẫu SUV mới.

mitsubishi-destinator-7-cho.jpg

Tại xứ sở vạn đảo, Mitsubishi Destinator được phân phối với 3 phiên bản: GLS, Exceed và Ultimate. Mức giá dao động từ 385-465 triệu Rupiah, tương đương khoảng 617-746 triệu đồng.

Mitsubishi Indonesia kỳ vọng rằng mức giá cạnh tranh sẽ giúp Destinator thu hút được ngày càng nhiều khách hàng, qua đó thúc đẩy thị phần của hãng tại thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á.

Hãng cho biết Destinator là chiếc SUV đáp ứng nhu cầu gia đình. Xe có chiều dài 4.680 mm, rộng 1.840 mm và cao 1.780 mm. Trục cơ sở đạt 2.815 mm và khoảng sáng gầm xe khoảng 244 mm.

Xe có cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi, được Mitsubishi nhấn mạnh là cho không gian rộng rãi và thoải mái cho cả gia đình. Bên trong được trang bị nhiều hộc để đồ, bàn gập sau lưng ghế trước, cổng sạc USB Type A và Type C cho từng hàng ghế, hai hàng ghế sau có thể gập linh hoạt để tăng dung tích khoang hành lý.

Sau Indonesia, Mitsubishi Destinator sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam. Mẫu SUV 7 chỗ này gần đây cũng được bắt gặp chạy thử tại nước ta, dự kiến ra mắt vào cuối năm.

mitsubishi-destinator-viet-nam-1.jpg
Mitsubishi Destinator được phát hiện tại Việt Nam vào giữa tháng 8.

Trước đó vào tháng 7, một đại lý khu vực miền Trung ra thông báo nhận đặt cọc mẫu Mitsubishi Destinator với giá dự kiến dưới 800 triệu. Nếu thực sự chốt mức giá trên khi bán chính thức, Mitsubishi Destinator hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của những Honda CR‑V, Ford Territory, Mazda CX‑5 hay Hyundai Tucson ở phân khúc SUV hạng C.

Lê Tuấn
#Mitsubishi Destinator #Mitsubishi XForce #mitsubishi #suv #xe 7 chỗ #xe gia đình #xpander

Xem thêm

Cùng chuyên mục