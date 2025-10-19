Những cuộc đổi ngôi trên thị trường ô tô trong tháng 9

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam tháng 9 chứng kiến những màn bứt phá doanh số để vươn lên dẫn đầu phân khúc đến từ Toyota Yaris Cross, Vios và tân binh VinFast Limo Green.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng ô tô trong nước tháng 9 đã tăng trở lại sau hai tháng liên tiếp sụt giảm.

Điều này được thúc đẩy phần lớn nhờ các chương trình giảm giá kích cầu từ hãng và đại lý. Ngoài ra, các đơn hàng hoãn giao do trùng với tháng 7 Âm lịch (cuối tháng 8) được bổ sung ở nửa sau tháng 9, góp phần đáng kể vào đà tăng doanh số chung.

Trong bối cảnh thị trường khởi sắc, hầu hết những mẫu xe bán chạy top đầu đều đạt mức tăng trưởng ấn tượng với doanh số trung bình trên mức 1.300 chiếc bán ra. Một số mẫu xe tận dụng được đà tăng để bứt phá, qua đó vươn lên dẫn đầu phân khúc trong tháng 9.

Nổi bật trong đó phải kể đến Toyota Yaris Cross với doanh số 1.964 chiếc được bàn giao, tăng gần gấp đôi so với tháng 8 trước đó. Đà tăng ấn tượng này giúp mẫu xe Nhật Bản vượt qua VinFast VF 6 (1.933 xe) sau hai tháng liên tiếp bị mẫu xe điện này chiếm ngôi đầu ở phân khúc SUV cỡ B.

Nếu chỉ xét riêng nhóm xe chạy động cơ đốt trong, Toyota Yaris Cross chính là cái tên bán chạy nhất thị trường trong tháng 9, vượt qua hàng loạt đối thủ lớn như Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander hay Ford Ranger. Đây cũng là chủ lực của Toyota Việt Nam từ đầu năm, với doanh số lũy kế đạt 9.655 chiếc, chiếm 20% doanh số toàn hãng.

Một mẫu xe khác của Toyota là Vios cũng vừa trải qua một tháng kinh doanh tốt với doanh số 1.292 chiếc, tăng 78%. Dù chưa lọt vào top 10 xe bán chạy nhất tháng nhưng mức doanh số trên đã giúp Vios trở lại ngôi đầu phân khúc sedan hạng B, sau một tháng bị đối thủ Honda City vượt mặt.

Doanh số tăng cao trong tháng 9 giúp Vios nâng tổng lượng xe bán từ đầu năm lên con số 8.496 chiếc, tạo ra khoảng cách 2.000-3.000 xe so với hai đối thủ chính là Honda City và Hyundai Accent. Không chỉ dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B, Toyota Vios còn là sedan duy nhất góp mặt trong danh sách 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam 3 quý đầu năm.

Cuối cùng, và cũng là màn đổi ngôi ấn tượng nhất trong tháng 9 vừa qua gọi tên VinFast Limo Green ở nhóm MPV. Với doanh số đạt 2.120 xe trong tháng đầu tiên công bố số liệu, mẫu xe 7 chỗ của VinFast là mẫu xe bán tốt nhất phân khúc MPV cỡ trung, vượt xa Toyota Innova Cross (671 xe) và Hyundai Custin (106 xe).

Nếu xét cả phân khúc MPV nói chung, doanh số tháng 9 của VinFast Limo Green cũng cao hơn “ông vua” phân khúc là Mitsubishi Xpander (1.792 xe).

VinFast Limo Green chiếm ngôi đầu phân khúc MPV ngay ở tháng đầu công bố doanh số.

Đây là lần đầu tiên sau gần ba năm, ngôi vương doanh số trong phân khúc MPV có sự thay đổi. Trước đó, lần gần nhất Xpander bị vượt mặt là vào tháng 9/2022, khi Toyota Veloz Cross đạt doanh số 2.572 xe, cao hơn mức 2.416 chiếc của Mitsubishi Xpander.

Tuy nhiên, mức doanh số 2.120 xe trên được thúc đẩy phần lớn nhờ lượng đặt hàng từ trước và dồn giao trong tháng, khi mẫu MPV này mới bắt đầu bàn giao từ đầu tháng 8 và công bố doanh số từ tháng 9. Do đó, khả năng để Limo Green duy trì được mức doanh số cao trong dài hạn vẫn cần thời gian để trả lời.

Dẫu vậy, khởi đầu với lượng tiêu thụ hơn 2.000 xe là tín hiệu tích cực cho VinFast Limo Green. So với nhóm MPV chạy xăng, mẫu xe điện Việt Nam có ưu thế về chi phí vận hành nhờ được hãng hỗ trợ sạc miễn phí, đồng thời đang được miễn lệ phí trước bạ giúp giảm chi phí lăn bánh.

Ngoài 3 cái tên kể trên, những mẫu xe dẫn đầu doanh số từng phân khúc hầu như không có sự thay đổi, gồm VinFast VF 5 (SUV cỡ A), Mazda CX-5 (SUV cỡ C), Ford Everest (SUV cỡ D), Ford Everest (bán tải), Mazda3 (sedan cỡ C) hay Toyota Camry (sedan cỡ D).