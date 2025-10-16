Những mẫu ô tô dẫn dắt doanh số cho các hãng tại Việt Nam

TPO - Đa phần mẫu xe bán chạy nhất của các hãng tại Việt Nam đều là xe gầm cao đô thị như Toyota Yaris Cross, Mazda CX-5, Hyundai Tucson. Chỉ riêng Honda có chủ lực là mẫu sedan hạng B City.

Thông thường, mỗi hãng xe sẽ có 1-2 sản phẩm ô tô đóng vai trò đầu tàu gánh vác phần lớn doanh số của cả thương hiệu. Tùy thuộc vào mỗi giai đoạn của vòng đời sản phẩm, xu hướng của thị trường và chiến lược bán hàng của từng hãng, mẫu xe bán chạy nhất có thể thay đổi.

Dưới đây là tổng hợp những mẫu xe "chủ lực" của các hãng ô tô tại Việt Nam. Số liệu được tổng hợp từ báo cáo doanh số của VAMA, VinFast và TC Motor tính hết tháng 9/2025.

VinFast VF 3 và VF 5

Kể từ đầu năm tới nay, VF 3 và VF 5 liên tục dẫn đầu doanh số hàng tháng không chỉ trong thương hiệu VinFast mà còn là trên toàn thị trường. Thống kê trong 9 tháng đầu năm 2025, bộ đôi này đã bán được tổng cộng 62.342 chiếc, chiếm 60% tổng lượng xe bán ra của VinFast tại Việt Nam (103.884 chiếc).

Việc VinFast đang là hãng bán được nhiều ô tô nhất Việt Nam với đầu tàu là VF 3 và VF5 cũng phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các dòng xe điện phổ thông. Trong khi VF 3 là chiếc xe có giá dễ tiếp cận, phù hợp với người mua ô tô lần đầu thì VF 5 đáp ứng được cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ.

Toyota Yaris Cross và Vios

Khác với năm ngoái, mẫu SUV đô thị Yaris Cross đã thay thế Vios để trở thành xe bán chạy nhất của Toyota. Doanh số lũy kế 9 tháng đầu năm của hai mẫu xe này lần lượt là 9.655 và 8.496 chiếc, tương ứng 20% và 17,6% tổng lượng bán ra của Toyota Việt Nam.

Với Yaris Cross, doanh số của mẫu xe này tăng tới 40% so với cùng kỳ 2024, qua đó vươn lên dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B chạy xăng. Trong khi đó, Toyota Vios tăng nhẹ khoảng 3,5% so với năm trước, tiếp tục là sedan hạng B bán chạy nhất Việt Nam.

Hyundai Tucson và Creta

Trong bối cảnh “gà đẻ trứng vàng” một thời là Accent đánh mất phong độ, chủ lực hiện tại của Hyundai tại Việt Nam là mẫu SUV Tucson.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm, mẫu xe này đã bán được tổng cộng 5.910 chiếc, chiếm 22% doanh số xe du lịch của hãng. Hyundai Tucson cũng là mẫu xe gầm cao cỡ C duy nhất bên cạnh Mazda CX-5 đóng vai trò dẫn dắt doanh số của cả một thương hiệu.

Về phần Creta, mẫu xe này bán được 5.092 chiếc trong cùng kỳ, đóng góp gần 19% vào doanh số chung của Hyundai. Trong khi đó, chủ lực năm ngoái của Hyundai là Accent bán được 5.035 xe, giảm 38% lượng bán so với 9 tháng đầu 2024, khiến mẫu xe này bị tụt lại trong cuộc đua ở phân khúc sedan cỡ B.

Mitsubishi Xpander và Xforce

Với doanh số 12.438 chiếc trong 9 tháng đầu năm, Xpander chiếm khoảng 50% tổng lượng xe bán ra của Mitsubishi Việt Nam. Mẫu xe này đồng thời cũng đang dẫn đầu phân khúc MPV nói chung, chiếm khoảng 34% thị phần theo số liệu của VAMA.

Với Xforce, mẫu xe này đã bàn giao 8.034 chiếc đến tay khách hàng Việt từ đầu năm, chiếm 32% trong doanh số toàn hãng. Tuy nhiên, mức doanh số trên đã giảm 19% so với cùng kỳ năm 2024, khiến Xforce mất ngôi đầu phân khúc SUV cỡ B chạy xăng vào tay Toyota Yaris Cross.

Ford Ranger và Everest

Như thường lệ, Ranger và Everest vẫn là hai chủ lực doanh số hàng đầu của Ford tại Việt Nam với tổng cộng 20.922 chiếc bán ra trong 9 tháng đầu năm. Con số này chiếm tới 62% tổng lượng xe bán ra của Ford Việt Nam.

Bên cạnh việc dẫn dắt doanh số cho hãng xe Mỹ, Ford Ranger và Everest luôn dẫn đầu phân khúc của mình kể từ đầu năm và chưa có dấu hiệu suy yếu, bất chấp nỗ lực giảm giá và làm mới phiên bản của các đối thủ.

Mazda CX-5

Tương tự hai mẫu xe Ford kể trên, Mazda CX-5 cũng là trụ cột không thể thay thế của thương hiệu Nhật Bản với doanh số 11.306 chiếc từ đầu năm. Con số này chiếm khoảng 52% tổng lượng bán ra của Mazda tại Việt Nam, tức nhiều hơn tất cả các mẫu xe khác của hãng cộng lại.

Mazda CX-5 hiện cũng là ông vua doanh số phân khúc SUV cỡ C. Điều này được thúc đẩy bởi chương trình ưu đãi từ hãng trong nhiều tháng, giúp đưa giá bán của CX-5 xuống còn khoảng 709 triệu đồng. Con số này ngang ngửa hoặc thấp hơn một số mẫu SUV hạng B như Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross.

Honda City

Mẫu sedan duy nhất đang đóng vai trò đầu tàu doanh số cho cả thương hiệu gọi tên Honda City. Tính hết tháng 9, mẫu xe này đã có 6.377 chiếc giao đến tay khách hàng, đóng góp 35,7% doanh số ô tô của Honda Việt Nam.

So với cùng kỳ 2024, doanh số trong 9 tháng đầu 2025 của Honda City tăng nhẹ 5%. Nhờ đó, mẫu xe này vươn lên đứng thứ hai trong phân khúc sedan hạng B, chỉ xếp sau đối thủ đồng hương Toyota Vios.

Kia Seltos

Trong quá khứ, chủ lực của Kia tại Việt Nam là Seltos từng có thời thống trị phân khúc SUV cỡ B. Nhưng ở năm 2025, mẫu xe này lại tỏ ra lép vế trước các đối thủ, đặc biệt là trong xu hướng xe điện.

Với doanh số 3.946 chiếc trong 9 tháng đầu năm, Seltos vẫn là mẫu xe bán tốt nhất của Kia, đóng góp 22% tổng lượng bán ra của hãng. Tuy nhiên ở phân khúc SUV cỡ B, mẫu xe Hàn này chỉ xếp thứ 5 về doanh số.

Thực tế, dù dẫn đầu thương hiệu nhưng doanh số của Seltos không nhỉnh hơn quá nhiều so với hai cái tên xếp sau là Carnival (3.492) và Sonet (3.591 xe). Mức đóng góp vào doanh số chung của Kia Việt Nam đạt khoảng 20% mỗi mẫu.