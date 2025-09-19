Phân khúc ô tô nóng nhất thị trường sớm chốt ngôi đầu?

TPO - Sau 8 tháng đầu năm 2025, cách biệt giữa mẫu xe dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam là VF 6 với đối thủ xếp sau đang lên tới gần 5.000 chiếc.

Nếu không phân biệt hệ truyền động, nhóm SUV cỡ B (gồm cả B+) tại Việt Nam hiện có khoảng 20 mẫu xe góp mặt. Một số cái tên nổi bật trong nhóm này gồm VinFast VF 6, Toyota Yaris Cross và Corolla Cross, Mitsubishi Xforce, Kia Seltos, Hyundai Creta, Mazda CX-3, Mazda CX-30, Honda HR-V, VinFast VF 6…

Đây cũng là phân khúc cạnh tranh bậc nhất trên thị trường ô tô nước ta, thể hiện qua việc ngôi đầu doanh số đã liên tục đổi chủ trong những năm gần đây.

Sau giai đoạn 2021-2022 thống trị của Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta đã bước lên ngôi đầu của phân khúc SUV cỡ B vào năm 2023. Đến năm 2024, "tân binh" Mitsubishi Xforce tạo nên bất ngờ lớn khi lên ngôi ngoạn mục dù chỉ bán ra từ tháng 3.

Bước sang năm 2025, cục diện của phân khúc này lại thay đổi hoàn toàn với sự trỗi dậy của ô tô điện khi VinFast VF 6 đang là cái tên bán tốt nhất.

VinFast VF 6 bán được trung bình hơn 1.500 xe mỗi tháng kể từ đầu năm 2025.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, mẫu xe điện Việt Nam đã bàn giao tổng cộng 12.492 chiếc tới các khách hàng trong nước. Xếp sau lần lượt là các mẫu xe đến từ Nhật Bản gồm Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce và Toyota Corolla Cross với doanh số lũy kế lần lượt là 7.691 xe, 6.660 xe và 5.177 xe.

Như vậy, cách biệt giữa VinFast VF 6 với mẫu xe bám đuổi sát nhất là Yaris Cross đang là gần 4.801 xe. Đây là khoảng cách rất khó để san lấp, nhất là khi năm 2025 chỉ còn 4 tháng nữa là sẽ khép lại.

Nếu không có một cú đột phá từ nhóm bám đuổi, VinFast VF 6 gần như chắc chắn sẽ về đích với ngôi đầu nhóm SUV cỡ B khi năm nay kết thúc. Phân khúc khi đó sẽ còn chứng kiến cuộc đua top 2 giữa các mẫu xe Nhật, cụ thể là Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce.

Doanh số của Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce trong 8 tháng đầu năm 2025.

Trong 3 tháng gần đây, bộ đôi này liên tục bám đuổi nhau với doanh số trung bình mỗi mẫu khoảng 1000 xe/tháng. Tuy nhiên, sự hụt hơi ở giai đoạn đầu năm đã khiến Xforce bị Yaris Cross tạo cách biệt khoảng 1.000 chiếc khi xét doanh số lũy kế cả năm.

Thực tế, Toyota Yaris Cross đã khởi động năm 2025 khá tốt nhờ các chương trình ưu đãi từ hãng dưới hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ 50-100% ở tất cả các phiên bản. Nhờ đó, mẫu xe Toyota có màn chạy đà doanh số tốt hơn trong khi Xforce chỉ mới chạy đua khuyến mãi tương đương từ quý II.

Sự đi xuống của Mitsubishi Xforce cũng phản ánh áp lực cạnh tranh rất lớn ở phân khúc SUV cỡ B, khi ngay cả một mẫu xe từng dẫn đầu trong thời gian dài cũng có thể bị tụt lại.

Toyota Yaris Cross đang tạm dẫn trước Mitsubishi Xforce trong cuộc đua doanh số SUV cỡ B chạy xăng.

Trong khi những mẫu xe Nhật vẫn đang cạnh tranh gắt gao cho vị trí top đầu thì nhóm xe Hàn tỏ ra hụt hơi. Cụ thể, Hyundai Creta và Kia Seltos mới đạt doanh số lần lượt là 4.177 xe và 3.516 xe trong 8 tháng đầu năm, kém khá xa nhóm Yaris Cross và Xforce.

Trong đó, doanh số lũy kế của Creta tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi phiên bản facelift ra mắt từ tháng 6. Trong tháng 8 gần nhất, mẫu xe Hàn Quốc này bán được 600 chiếc, tăng 45% so với tháng trước.

Còn với Seltos, mẫu xe này vẫn chưa thoát khỏi đà chững lại khi doanh số 8 tháng qua giảm 2% so với cùng kỳ 2024. Dẫu vậy với hơn 3.500 xe đã bán ra từ đầu năm, Seltos vẫn là sản phẩm bán tốt nhất của Kia Việt Nam, chiếm 22% doanh số toàn hãng.

Bên cạnh những cái tên đến từ Nhật và Hàn đã quen thuộc, phân khúc SUV cỡ B gần đây còn được bổ sung thêm một số mẫu xe Trung Quốc và cả châu Âu, bao gồm Lynk & Co 06, BYD Atto 2, Omoda C5, Haval Jolion, Geely Coolray cùng Skoda Kushaq.

Trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ B cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc các mẫu xe mới vẫn liên tục đổ bộ vào Việt Nam cho thấy các hãng vẫn có những đánh giá tích cực về tiềm năng của nhóm xe gầm cao đô thị này.