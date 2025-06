Làn gió mới cạnh tranh phân khúc SUV cỡ B

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an vừa công bố quyết định, bổ nhiệm đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương giữ chức Giám đốc Công an TP Hải Phòng sau hợp nhất, kể từ 1/7.