EC Van và lời giải cho bài toán “mua xe để sinh lời” của người kinh doanh

Mini-van nhỏ gọn trong phố, chở đủ tải 650 kg vẫn “ngon”

Sức hút của EC Van đang ngày càng lớn khi những chiếc xe bằng xương bằng thịt đã được giới thiệu tới người dùng Việt. Trong sự kiện trải nghiệm diễn ra tuần trước, hàng trăm khách hàng đã xếp hàng để mục sở thị cũng như tự tay cầm lái mẫu xe điện chở hàng cỡ nhỏ của VinFast.

Trên nhiều diễn đàn, hội nhóm, EC Van được nhiều tài xế và giới chuyên môn đánh giá là phương tiện sẽ mang tới nhiều thay đổi lớn cho thị trường vận tải. Reviewer Đinh Văn Nam cho biết, với những người chạy dịch vụ vận tải hàng hóa, vốn trước đây chủ yếu dùng xe máy, EC Van giống như một bước nâng cấp tự nhiên: chở được nhiều hàng hơn, đi quãng đường dài hơn (175 km cho một lần sạc đầy), an toàn hơn, không mưa nắng và quan trọng nhất là tối ưu được lợi nhuận trên mỗi chuyến xe. Theo anh, taxi điện và xe dịch vụ điện đã chứng minh hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vài năm qua, và EC Van sẽ đi theo lộ trình tương tự.

Nhìn rộng hơn, anh Nam nhận xét, trong bối cảnh hiện nay, nhiều đơn vị vận chuyển như J&T, GHTK, GHN… đang có xu hướng mở thêm các điểm giao nhận hàng trong những tuyến phố nhỏ để phục vụ người bán online. Điều này đòi hỏi phương tiện nhỏ gọn, linh hoạt thay vì xe tải lớn khó xoay trở, nhưng vẫn chở được đủ tải. EC Van, với kích thước vừa phải, khoang chứa hàng đủ dùng và khả năng vận hành tốt với động cơ có mô-men xoắn cực đại 110 Nm, đang là một lời giải hoàn hảo cho bài toán này.

Ở góc độ kết cấu và khả năng chịu tải, anh Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) nhấn mạnh sự chắc chắn của EC Van. Cụ thể, trong tình huống thử nghiệm với 10 người ngồi trên thùng xe (tổng trọng lượng khoảng 650 kg), EC Van vẫn vận hành ổn định nhờ hệ thống treo sau dạng nhíp lá kết hợp phuộc, cấu hình đặc trưng của xe tải. Kết cấu này giúp EC Van chịu tải tốt, phù hợp với cường độ giao hàng thường xuyên. Đây chính là mối quan tâm của những người mua xe với mục tiêu sử dụng lâu dài.

Tối ưu hóa lợi nhuận cho các hộ kinh doanh

Khi xét dưới góc độ kinh tế, EC Van đang là một phương án hoàn hảo cho bài toán kinh doanh trong nội đô. Anh Đinh Văn Nam kể lại câu chuyện về một tài xế taxi trải nghiệm EC Van vì có nhu cầu chở đậu phụ từ cơ sở sản xuất tới các trường học mỗi ngày. Tuy nhiên, với xe xăng, người này e ngại vì việc di chuyển với tần suất cao đồng nghĩa chi phí nhiên liệu rất lớn. “Nếu dùng EC Van thì chi phí gần như bằng 0, trong khi công việc vẫn giữ nguyên. Đó là hiệu quả thấy ngay, không cần nói nhiều”, anh Nam nhận xét.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng VinFast đang đi đúng hướng khi khai thác đúng tệp khách hàng, cung cấp sản phẩm đúng theo nhu cầu. Anh Phạm Ngọc Hải (Otofun) cho rằng, EC Van có tải trọng 650kg, tốt hơn nhiều mẫu xe xăng, trong khi giá bán thấp và chi phí vận hành gần như bằng 0. Những đặc điểm này chính là yếu tố quan trọng tác động tới quyết định của người khởi nghiệp hoặc hộ kinh doanh nhỏ - những đối tượng luôn phải cân nhắc kỹ từng đồng chi phí. Anh Hải cho rằng EC Van phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh như tiệm giặt là, tiệm bánh, giao thực phẩm…

Ở góc độ người dùng phổ thông, anh Hoàng Vũ (kênh Xe Hay) nhìn nhận EC Van như một chiếc xe thực dụng và linh hoạt. Xe dễ lái, dễ làm quen, không đòi hỏi kỹ năng cao. Thêm vào đó, nội thất không cầu kỳ, nhưng có đủ những trang bị cần thiết cho một ngày làm việc dài như điều hòa hai chiều, kết nối Bluetooth, không gian rộng rãi thoải mái. Với xe chở hàng, sự vừa đủ này lại là ưu điểm, bởi nó giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu nhưng không làm người dùng mệt mỏi khi khai thác liên tục.

Với giá niêm yết từ 285 triệu đồng, chi phí nhiên liệu gần như bằng 0, bảo dưỡng đơn giản và khả năng chở hàng linh hoạt, EC Van rõ ràng đang đánh trúng nhu cầu thực tế, trở thành lời giải cho bài toán kinh tế của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ.