Sắp có thêm xe hybrid được lắp ráp tại Việt Nam

Lê Tuấn
TPO - Honda Việt Nam hé lộ kế hoạch lắp ráp mẫu CR-V hybrid tại nhà máy ở Phú Thọ, dự bắt đầu từ đầu năm 2026.

Ở thời điểm hiện tại, Honda CR-V e:HEV RS chạy động cơ hybrid đang là phiên bản duy nhất của dòng xe được phân phối tại Việt Nam dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Các bản máy xăng còn lại đều được lắp ráp trong nước.

Nhưng theo Honda, công nghệ tại nhà máy của hãng ở Phú Thọ hiện đã đủ khả năng lắp ráp toàn bộ phiên bản CR-V. Vì vậy, việc nhập khẩu phiên bản hybrid từ Thái Lan trong tương lai là không còn cần thiết.

Theo đó, hãng có kế hoạch chuyển sang lắp ráp trong nước với Honda CR-V e:HEV RS từ năm sau. Khi ấy, Honda sẽ trở thành nhà sản xuất Nhật Bản đầu tiên lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam.

cr-v-hybrid.jpg
Honda CR-V hybrid sắp chuyển sang lắp ráp trong nước.

Động thái mới của Honda một lần nữa khẳng định cam kết của hãng với chiến lược điện hóa tại Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với xu hướng của thị trường đang ngày càng nghiêng về các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Trước đó, một hãng xe Nhật khác là Toyota cũng đã công bố kế hoạch đầu tư nâng cấp nhà máy ở Phú Thọ để sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên. Tuy nhiên, hãng này chưa công bố thời điểm cụ thể.

Việc sản xuất, lắp ráp một mẫu xe trong nước sẽ giúp hãng chủ động về nguồn cung, tránh tình trạng bị gián đoạn dẫn tới thời gian giao xe kéo dài. Ngoài ra, xe lắp ráp nội địa còn có cơ hội được hưởng các chính sách ưu đãi như giảm lệ phí trước bạ từ Chính phủ.

Trong quá khứ, từng có một số mẫu xe hybrid thương hiệu Hàn Quốc được lắp ráp tại Việt Nam, bao gồm Hyundai Santa Fe, Kia Sorento và Carnival. Tuy nhiên, hai cái tên đầu tiên đều đã bị lược bỏ phiên bản hybrid khi ra bản nâng cấp vào các năm 2024 và 2025.

Trở lại với Honda CR-V e:HEV RS, với việc chuyển sang lắp ráp nội địa, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ có giá bán cạnh tranh hơn. Hiện tại, CR-V e:HEV RS đang có giá niêm yết 1,259 tỷ đồng.

Đây cũng là mẫu xe hybrid bán tốt nhất của Honda tại thị trường Việt Nam. Tính hết tháng 9 năm 2025, CR-V e:HEV RS đã bàn giao tổng cộng 1.558 xe tới tay khách hàng Việt, cao thứ 4 phân khúc xe hybrid, theo VAMA.

Con số này chiếm hơn 37% trên tổng doanh số của dòng CR-V tại Việt Nam. Mức tỷ trọng này là tương đối cao, cho thấy phản hồi tích cực từ thị trường với CR-V hybrid sau hơn 2 năm ra mắt.

Lê Tuấn
