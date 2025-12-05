Sedan siêu sang của Toyota được nâng cấp

Thương hiệu Century đã chính thức tái định vị như một dòng xe siêu sang độc lập của Toyota, đứng trên cả Lexus trong hệ thống phân cấp của tập đoàn Nhật Bản. Dù danh mục sản phẩm đã mở rộng sang SUV và sắp tới là cả coupe, Century vẫn không quay lưng với mẫu sedan danh tiếng vốn gắn liền với tên tuổi thương hiệu từ năm 1967.

Thế hệ sedan hiện tại (mã G60), ra mắt năm 2018, gần như không thay đổi trong suốt 7 năm. Giờ đây, mẫu Century sedan nhận được loạt nâng cấp nhẹ nhưng đáng giá, chủ yếu tập trung vào công nghệ an toàn.

Cụ thể, mẫu sedan dài hơn 5,3 mét này được trang bị gói Toyota Safety Sense mới nhất của hãng. Những bổ sung đáng chú ý gồm hệ thống an toàn tiền va chạm nâng cấp, có khả năng nhận diện rộng hơn với xe, người đi bộ, người đi xe đạp và cả mô tô, đồng thời hoạt động hiệu quả hơn tại các giao lộ.

Hệ thống còn hỗ trợ thêm bằng cách can thiệp lái và phanh khi phát hiện người đi bộ hoặc xe đạp xuất hiện đột ngột, đồng thời tự động giảm tốc khi bám sau xe chậm hơn hoặc khi vào cua.

Bên trong khoang nội thất, màn hình thông tin giải trí 8 inch trở thành trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ kết nối định vị. Tuy nhiên, kích thước này có phần khiêm tốn so với mặt bằng xe siêu sang năm 2026.

Ngoài nâng cấp nói trên, thiết kế nội - ngoại thất giữ nguyên. Không có vật liệu trang trí hay màu sắc mới. Century sedan 2026 cũng không có cửa kính sau đổi màu như trên Century SUV.

Sức mạnh của xe vẫn đến từ hệ truyền động hybrid tự sạc, kế thừa từ Lexus LS 600h thế hệ trước. Khối động cơ V8 5.0L hút khí tự nhiên kết hợp cùng mô-tơ điện cho tổng công suất 425 mã lực, truyền động tới cầu sau thông qua hộp số eCVT.

Với tư cách là mẫu xe chủ lực của thương hiệu, Century sedan được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén điều khiển điện tử và công nghệ kiểm soát tiếng ồn chủ động.

Khác với Century SUV và bất chấp tham vọng mở rộng quy mô toàn cầu của Toyota, phiên bản sedan vẫn là sản phẩm độc quyền tại thị trường Nhật Bản. Phiên bản nâng cấp 2026 có giá từ 23 triệu yen (khoảng 3,9 tỷ đồng), tăng mạnh 2,92 triệu yen (khoảng 500 triệu) so với bản cũ.

Ngoài bản tiêu chuẩn, dòng Century sedan còn có bản hiệu năng cao GRMN do chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda sở hữu. Mẫu GRMN này vừa xuất hiện tại Japan Mobility Show 2025 với lưới tản nhiệt tinh chỉnh nhẹ.

Toyota Century sedan GRMN của chủ tịch Akio Toyoda.

Century GRMN nổi bật với hệ thống treo hạ thấp, bộ mâm thiết kế riêng và gói bodykit sợi carbon kín đáo gồm cánh chia gió trước, ốp sườn, bộ khuếch tán sau và cánh lướt gió nhỏ.