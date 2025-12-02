Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Toyota 'chốt hạ' năm 2025 bằng loạt ưu đãi lớn đến hơn 150 triệu đồng

P.V

Duy trì ưu đãi lên đến 100% thuế trước bạ, hỗ trợ lãi suất vay cùng chính sách vay trả trước 0 đồng, Toyota mang cơ hội sở hữu xe trước thềm năm mới đến với đông đảo gia đình.

Tin vui cho khách hàng có kế hoạch sở hữu các mẫu xe Toyota, từ nay đến hết 31/12, hãng Nhật duy trì nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Trong đó, Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Camry nhận hỗ trợ cao nhất, tương đương 100% thuế trước bạ. Yaris Cross, Corolla Cross HEV và Hilux nhận ưu đãi tương đương 50% thuế trước bạ. Ngoài ra, bộ đôi BMPV và Yaris Cross còn được tặng 01 năm bảo hiểm thân vỏ. Các chính sách này giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh, cao nhất với Camry từ 122-153 triệu đồng, từ 72,5-75 triệu đồng với Veloz Cross (tùy phiên bản).

vrtx0367.jpg
Ưu đãi từ 50-100% thuế trước bạ cho khách mua xe Toyota tháng 12.

Dành riêng cho khách hàng mua xe trả góp, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) triển khai hàng loạt chính sách. Đặc biệt nhất là chương trình vay trả trước 0 đồng, áp dụng cho tất cả các mẫu xe Toyota, mức lãi suất chỉ từ 7,99%/năm cố định trong hai năm đầu. Ưu đãi này dành riêng cho các đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (bao gồm Giáo viên, Y/Bác sĩ, Lực lượng vũ trang, Viên chức); Nhân viên thuộc Công ty trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam; Nhân viên thuộc Đối tác/Nhà cung cấp/Hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam.

Khách hàng mua bất kỳ mẫu xe Hybrid Electric (HEV) nào của hãng sẽ được hỗ trợ lãi suất vay chỉ từ 1,49%/năm trong 6 tháng đầu. Ngoài ra, các đại lý có hoạt động T-Sure (trung tâm xe đã qua sử dụng chính hãng Toyota) tiếp tục triển khai chương trình bán xe cũ (không phân biệt hãng xe) mua xe mới là Veloz Cross, Avanza Premio, phiên bản HEV của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross với cơ hội được miễn lãi suất trong 6 tháng đầu. Bên cạnh đó, khách hàng bán xe cũ mua một trong ba mẫu xe HEV mới kể trên còn được có thêm lựa chọn Quà tặng 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng; Miễn phí phụ tùng bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) và dán kính miễn phí.

Chương trình được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống 86 đại lý tại 31/34 tỉnh thành, góp phần mang những chiếc xe chất lượng với chi phí lăn bánh tốt hơn bao giờ hết đến với đông đảo khách hàng Việt.

P.V
#Toyota #ưu đãi xe #giảm giá #vay trả góp #khuyến mãi #dịch vụ #xe hơi

Cùng chuyên mục