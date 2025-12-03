Kỉ niệm 90 năm, Caltex Delo “mạnh tay” tri ân garage khắp 3 miền

Từ ngày 9/9 - 21/11/2025, Caltex Delo – thương hiệu dầu nhờn động cơ diesel nổi tiếng toàn cầu triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm chặng đường 90 năm hình thành và phát triển. Tại Việt Nam, hoạt động tri ân quy mô lớn đang diễn ra ở 169/9 - 21/115 garage và doanh nghiệp vận tải tại 29 tỉnh thành, như lời khẳng định cho thông điệp “Vững uy tín – Xứng lòng tin” đã gắn liền với thương hiệu suốt gần một thế kỷ.

Tri ân quy mô lớn, tiếp nối uy tín toàn cầu

Chương trình tri ân nhân dịp kỷ niệm 90 năm được đánh giá là sự kiện vinh danh garage lớn nhất trong vòng 10 năm qua của Caltex Delo, trải dài từ Bắc – Trung – Nam. Tổng cộng 165 garage và doanh nghiệp tiêu biểu tại 29 tỉnh thành được lựa chọn, đều là những đối tác gắn bó nhiều năm hoặc có đóng góp sản lượng lớn cho thương hiệu.

Đặc biệt, thay vì diễn ra chung một lần trong hội trường lớn nào đó, chương trình được thương hiệu tổ chức hàng trăm lần, ngay tại garage của chính các khách hàng. Xe tải Caltex Delo được thiết kế đặc biệt, khi mở thùng sẽ trở thành sân khấu lưu động, mang không khí trang trọng nhưng vẫn gần gũi trong không gian quen thuộc của garage.

Tại mỗi garage, Caltex Delo sẽ trao kỷ niệm chương, bảng vinh danh, khung ảnh tri ân được thiết kế riêng cho từng đơn vị.

Chủ garage và kỹ thuật viên còn được tặng áo thun, áo thợ máy mang logo 90 năm, như một dấu ấn đồng hành cùng thương hiệu. Tại điểm bán, các sản phẩm cũng được dán sticker kỷ niệm để tạo hiệu ứng nhận diện trực quan.

Caltex Delo tri ân các khách hàng thân thiết ngay tại chính garage quen thuộc của họ.

Không chỉ dừng ở nghi thức vinh danh, chương trình còn có các hoạt động tương tác dành cho tài xế như mini game nhận quà nón Delo, chụp ảnh lưu niệm tập thể. Toàn bộ khoảnh khắc đều được ghi lại bằng ảnh, video để lưu giữ kỷ niệm.

Nhờ cách tiếp cận này, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn tạo nên một cầu nối giao lưu thực sự giữa thương hiệu – nhà phân phối – garage – tài xế. Tất cả cùng chia sẻ tinh thần gắn kết đã làm nên uy tín của Delo trong nhiều thập kỷ qua.

Đại diện Caltex Vietnam khẳng định: “Chặng đường 90 năm là minh chứng cho sự bền bỉ về chất lượng của sản phẩm, sự uy tín trong hệ thống phân phối và quan trọng nhất là sự tin tưởng của khách hàng. Chúng tôi tin rằng hành trình phía trước sẽ tiếp tục được viết nên bằng sự đồng hành của cộng đồng garage, doanh nghiệp và tài xế khắp Việt Nam.”

90 năm bền bỉ, xứng đáng với niềm tin đồng hành

Nhìn lại hành trình 90 năm qua, Caltex Delo đã ghi dấu với hàng loạt cột mốc công nghệ quan trọng trên thị trường quốc tế. Năm 1953, Caltex phát triển thành công dầu nhớt động cơ đa cấp đầu tiên trên thế giới SAE 15W-40, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành dầu nhờn. Các cột mốc tiếp theo khẳng định chất lượng vượt trội: năm 1989, động cơ Caterpillar 3406B đạt 1,6 triệu km không cần đại tu; năm 1995, Caltex giới thiệu chất làm mát siêu bền Delo ELC đạt chuẩn Cat EC-1. Năm 2006, Delo ELC tiếp tục khẳng định độ bền vượt trội khi đạt 1,2 triệu km không cần thêm phụ gia và lên đến 1,6 triệu km khi bổ sung phụ gia. Đến năm 2012, động cơ Detroit Diesel Series 60 vận hành 2,4 triệu km vẫn hoạt động ổn định mà không cần đại tu.

Caltex có mặt từ năm 1949 tại Việt Nam, mở văn phòng đại diện tại Hà Nội và chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vào năm 1995, tiếp đó khai trương nhà máy sản xuất dầu nhờn tại Hải Phòng năm 1999. Và gần đây nhất là sự ra mắt của sản phẩm dầu động cơ Caltex Delo 400 SLK năm 2021 với tiêu chuẩn hiệu năng API CK-4 phù hợp cho động cơ Euro 4,5,6 cũng như đạt được chấp thuận của các hãng sản xuất lớn như Merchdes-Benz, Cummins, Detroit, Caterpillar, Man, Mack, Volvo, Renault, MTU, Deutz. Những dấu mốc này không chỉ khẳng định vị thế tiên phong mà còn tạo dựng uy tín toàn cầu cho thương hiệu tại hơn 80 quốc gia.

Tại Việt Nam, niềm tin ấy được phản ánh qua sự gắn bó lâu dài của hàng trăm đối tác. Nhiều garage đã đồng hành cùng Caltex Việt Nam hơn 10 năm, thậm chí trên 20 năm, trở thành minh chứng sống động cho chất lượng và sự bền bỉ của sản phẩm. Trong ngành dầu nhờn, garage không chỉ là điểm bán, mà còn là “cầu nối uy tín” khi trực tiếp khuyến nghị sản phẩm cho tài xế và doanh nghiệp vận tải.

Caltex Delo được các khách hàng đánh giá cao và lựa chọn tin dùng trên mọi hành trình.

Với thông điệp “Vững uy tín, Xứng lòng tin” thương hiệu Caltex Delo thể hiện cam kết: giữ vững tiêu chuẩn chất lượng, không ngừng cải tiến công nghệ trong gần một thế kỷ; giữ vững tiêu chuẩn chất lượng và liên tục cải tiến công nghệ trong gần một thế kỷ; đồng thời không ngừng nỗ lực để xứng đáng với niềm tin mà cộng đồng garage, doanh nghiệp vận tải và hàng triệu tài xế đã dành cho Delo.

Không chỉ là một lễ kỷ niệm, sự kiện tri ân 90 năm còn mở ra định hướng đồng hành lâu dài. Caltex Delo đặt nền tảng cho những hoạt động gắn kết thường niên, tiếp tục tri ân và củng cố quan hệ với đối tác, qua đó xây dựng một cộng đồng khách hàng bền vững, nơi niềm tin và uy tín luôn song hành.