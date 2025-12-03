Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

VinFast đăng ký loạt xe mới lạ ở Việt Nam

Lê Tuấn
TPO - Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam vừa công bố loạt kiểu dáng công nghiệp mới đăng ký trong tháng 11/2025. Đáng chú ý, trong số này xuất hiện bộ ba mẫu xe mới lạ đến từ VinFast.

Hình ảnh xuất hiện trong Công báo Sở hữu Công nghiệp tháng 11/2025 cho thấy các sản phẩm mới của VinFast có kiểu dáng đa dạng từ SUV cho đến cả sedan.

Nổi bật trong số đó là hai mẫu xe xuất hiện ở trang 332 và 334 của Công báo. Đầu tiên là mẫu SUV có kích thước lớn, trục cơ sở khá dài, mái dốc về sau và có lưới tản nhiệt cỡ lớn hình tấm khiên.

xe-moi-vinfast-2-1836.jpg
Mẫu SUV mới đăng ký của VinFast có thiết kế mặt trước và vóc dáng tổng thể khá giống một số dòng xe sang châu Âu.

Mẫu thứ hai đáng chú ý hơn mang dáng sedan cỡ lớn, thân xe được làm thanh thoát cùng với phần nóc vuốt về sau kiểu coupe. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một mẫu xe sedan đến từ VinFast kể từ sau LUX A2.0.

xe-moi-vinfast-3-8097.jpg
Trong quá khứ, VinFast chỉ từng sản xuất một mẫu sedan duy nhất là LUX A2.0, đã ngừng sản xuất từ giữa năm 2022.

Cả hai mẫu xe trên đều có phần hốc gió hai bên lưới tản nhiệt thiết kế khá giống với chi tiết từng xuất hiện trên mẫu Lạc Hồng 900 LX. Với sự xuất hiện của lưới tản nhiệt cỡ lớn, không ngoại trừ khả năng hai mẫu xe này sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid hoặc chúng sẽ là xe điện mở rộng phạm vi (EREV).

Trước đó, thông tin VinFast có thể sản xuất xe hybrid từng được hé lộ thông qua hình ảnh tiếp thị sản phẩm lốp của thương hiệu Sailun. Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters đưa tin ngày 1/12 rằng hãng xe Việt Nam đang nghiên cứu phát triển công nghệ EREV tuy nhiên kế hoạch chỉ đang ở mức sơ bộ.

Chiếc xe thứ ba được hé lộ qua hồ sơ đăng ký là một mẫu SUV khác, nhưng lưới tản nhiệt đóng kín cho thấy đây nhiều khả năng là xe thuần điện. Thiết kế của xe khác biệt so với những sản phẩm đang có của VinFast.

xe-moi-vinfast-1-5538.jpg

Một điểm đáng chú ý được hé lộ trong hồ sơ đăng ký sở hữu công nghiệp tháng 11/2025 là hai mẫu xe đầu được chắp bút bởi bộ đôi nhà thiết kế Jae Hoon Lee (quốc tịch New Zealand) và Dimitri Vicedomini (quốc tịch Italia). Trong đó, Jae Hoon Lee là người từng tham gia thiết kế nhiều mẫu xe của VinFast, bao gồm VF 7, xe bán tải concept VF Wild và mới nhất là Lạc Hồng 900 LX.

Điều này có thể lý giải cho việc hai mẫu xe trên có phần mặt trước khá giống với mẫu SUV Lạc Hồng 900 LX. Trong khi đó, mẫu xe SUV còn lại được thiết kế bởi Roberto Michele Piatti mang quốc tịch Italia.

Dẫu vậy, đây mới chỉ bản đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của xe. Thiết kế thực tế, thông số kỹ thuật, tên gọi chính thức hay thời điểm ra mắt vẫn là ẩn số bởi VinFast chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về mẫu xe mới lạ này.

Lê Tuấn
#vinfast #xe mới #xe hybrid #xe điện #lạc hồng 900 lx #suv #sedan #erev #xe mới vinfast

