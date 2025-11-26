VinFast Limo Green được ví như… 'máy cày tiền' mới của các bác tài dịch vụ

Thiết lập kỷ lục gần 4.200 xe chỉ trong tháng 10, VinFast Limo Green đang được nhiều tài xế ví như “máy cày tiền” thế hệ mới, nhờ khả năng chở đa dạng tệp khách, chi phí vận hành thấp gần như bằng 0 và ưu đãi hấp dẫn khi xuống tiền.

“Tiếc hùi hụi nếu để lỡ Limo Green”

Sau 10 năm làm tài xế dịch vụ, anh Vũ Văn Dũng (Hà Nội) bắt đầu tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ hợp lý, cân bằng được cả hiệu năng và tính kinh tế.

Theo anh Dũng, đa phần các bác tài lâu năm sau khi tích góp đủ đều sẽ chuyển sang xe 7 chỗ. Phương tiện này giúp các tài xế mở rộng được tệp khách hàng, hứa hẹn thu về phản hồi tốt từ người sử dụng dịch vụ, từ đó mở rộng khả năng khai thác các tuyến kinh doanh như sân bay hay liên tỉnh.

Đây cũng là lý do VinFast Limo Green thu hút được sự quan tâm của anh Dũng cũng như nhiều tài xế dịch vụ khác. Bản thân anh Dũng đã để ý tới Limo Green ngay từ khi hãng xe Việt giới thiệu dòng xe dịch vụ. “Thời điểm đó tôi đang định mua một chiếc MPV 7 chỗ của Nhật Bản thì VinFast ra mắt Limo Green, nên quyết định không cọc nữa, chờ xe bàn giao. Muộn một chút thì đã tiếc hùi hụi”, anh kể lại.

Sau khi cho chiếc xe 4 chỗ đã gắn bó nhiều năm “nghỉ hưu”, cộng thêm một khoản tích góp, ngân sách mua xe của anh Dũng có khoảng 700 triệu đồng. Nhờ vào các ưu đãi hiện hành từ VinFast: giảm 4% trên giá niêm yết, hỗ trợ 15 triệu đồng khi chuyển từ xe xăng sang xe điện, tặng thêm 7,5 triệu đồng do đăng ký xe tại Hà Nội (đồng thời áp dụng với chủ xe ở TP.HCM), mức chi phí thực tế để sở hữu Limo Green vừa vặn khoản tiền anh có.

“Tầm tiền này, nếu mua mới, tôi chỉ có thể mua được các mẫu MPV cỡ nhỏ chạy xăng. Nhưng vì Limo Green được miễn lệ phí trước bạ nên chi phí lăn bánh còn lợi hơn xe xăng”, anh Dũng nói.

Không tốn xăng, không tốn bảo dưỡng, đa dạng tệp khách

Anh Dũng nhận định, khi “cán cân” tài chính tương đương, VinFast Limo Green mang lại nhiều giá trị đáng sở hữu hơn so với các mẫu MPV cỡ nhỏ chạy xăng, đặc biệt là không gian rộng rãi hơn hẳn.

“Nội thất xe rộng rãi đã ghi điểm với nhiều khách hàng. Xe bốc, bền, chạy sân bay hay liên tỉnh đều ổn. Tôi thường chạy tuyến Hà Nội - Nội Bài. Khi đi sân bay, chi phí đặt xe ngang xe 4 chỗ, thậm chí cao hơn một chút thì người dùng vẫn thích chọn xe 7 chỗ để ngồi cho thoải mái”, anh Dũng chia sẻ.

Trải nghiệm Limo Green trong thực tế, điểm khiến anh Dũng hài lòng nhất là chi phí sử dụng gần như bằng 0, bởi hãng xe Việt đang miễn phí sạc cho khách mua xe đến giữa năm 2027. “Trước đi xe xăng, trung bình mỗi tháng tôi tốn khoảng 8-10 triệu đồng. Giờ chuyển sang xe điện VinFast, đi lại gần như không mất đồng nào. Đã thế lại không tốn tiền thay dầu bởi xe điện không dùng động cơ đốt trong. Vì thế mua xe càng sớm thì càng có nhiều thời gian ‘cày’ tiền”, anh Dũng nói.

Với anh Nguyễn Duy Thành, một tài xế tại Hà Nội đang dự định “khởi nghiệp” với Limo Green, phương án vay trả góp để mua chiếc MPV 7 chỗ của VinFast, vừa có xe sử dụng ngay, vừa đăng ký vận doanh trên nền tảng Xanh SM là lựa chọn số 1. Theo tìm hiểu của anh, Xanh SM đang có chính sách chia sẻ doanh thu cho tài xế lên tới 90% cố định trong 3 năm đầu và 85% trong 2 năm tiếp theo.

So với các nền tảng khác, anh Thành nhận định chính sách của Xanh SM đang tạo điều kiện cho tài xế mang về lợi nhuận tốt hơn hẳn.

“Nếu mỗi tháng tôi ‘cày’ được khoảng 25-30 triệu đồng qua Xanh SM, số tiền thực nhận sẽ lên tới hơn 20 triệu đồng, trừ đi khoản tiền thanh toán trả góp thì vẫn cầm về được một khoản kha khá bởi không tốn chi phí nhiên liệu”, anh Thành cho biết.

Từ đó, anh Thành khẳng định VinFast Limo Green là một phương tiện làm kinh tế hiệu quả, tối ưu lợi nhuận và hứa hẹn nhanh chóng hoàn vốn. Ngoài ra, chính sách bảo hành vượt trội so với các dòng xe 7 chỗ khác cũng là một trong những lý do anh yên tâm lựa chọn VinFast Limo Green. Cụ thể, VinFast Limo Green được bảo hành 7 năm với xe và 8 năm với pin - gấp 2 lần các mẫu xe phổ thông trên thị trường.

Hệ thống xưởng dịch vụ của hãng xe Việt với hơn 330 cơ sở trải rộng khắp toàn quốc cũng đem tới cho người dùng sự thuận tiện trong quá trình bảo dưỡng, chăm sóc xe. Đây cũng là lý do các dòng xe VinFast ngày càng nhận được sự đón nhận của người dùng.

Kết thúc tháng 10/2025, Limo Green đã đạt kỷ lục doanh số phân khúc - gần 4.200 xe/tháng - cho thấy sự đón nhận nhiệt tình của giới kinh doanh dịch vụ với xe điện nội địa chất lượng, tiết kiệm.