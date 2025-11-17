Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Hé lộ phiên bản bán tải của Toyota Land Cruiser

TPO - Dòng xe Land Cruiser mới đây được mở rộng với sự gia nhập của mẫu FJ cỡ nhỏ. Nhưng theo giới truyền thông Nhật Bản, đây có thể mới chỉ là bước khởi đầu.

Theo nguồn tin thân cận của Toyota tại Nhật Bản là tạp chí Best Car, một chiếc SUV và một chiếc bán tải hoàn toàn mới được cho là đang trong quá trình phát triển, hứa hẹn đánh dấu bước ngoặt đối với dòng xe Land Cruiser.

Kể từ năm 1951, mọi mẫu Land Cruiser đều gắn liền với cấu trúc khung rời vốn tập trung vào độ bền bỉ, độ tin cậy và khả năng off-road. Nhưng theo các nguồn tin được tạp chí Best Car trích dẫn, bộ đôi Land Cruiser SUV và bán tải mới có thể sẽ phá vỡ truyền thống đó.

2027-toyota-land-cruiser-fj-lineup-scaled.jpg
Dòng xe Toyota Land Cruiser﻿ mới bổ sung thêm mẫu FJ và vẫn có thể mở rộng thêm trong những năm tới.

Cả hai mẫu xe trên được cho là sẽ chuyển sang cấu trúc liền khối (unibody), ưu tiên sự êm ái trên đường bằng và tính tiện dụng hàng ngày hơn là độ cứng cáp của kiểu khung gầm rời.

Những thông tin mới từ Best Car được cho là gợi nhớ tới hai mẫu concept từng được Toyota trưng bày tại Triển lãm Japan Mobility Show 2023, bao gồm: xe bán tải Toyota EPU và mẫu Land Cruiser SE ba hàng ghế.

toyota-epu-1020-10.jpg
toyota-land-cruiser-se-1020-1.jpg
Bộ đôi concept bán tải Toyota EPU và SUV Land Cruiser SE.

Theo Best Car, mẫu bán tải mới sẽ mang nhiều nét thiết kế từ EPU, với chiều dài 5.070 mm, nổi bật với thùng xe phía sau có thể mở rộng. Cấu trúc này sẽ tạo sự khác biệt rõ rệt so với các dòng bán tải Hilux, Tacoma, Tundra và Land Cruiser 70 Series thế hệ mới, vốn sử dụng nền tảng khung rời truyền thống.

Hai mẫu concept nói trên đều dùng hệ truyền động thuần điện, kết hợp bộ pin lớn và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Phiên bản thương mại có thể phát triển từ nền tảng e-TNGA của Toyota hoặc chuyển sang một nền tảng unibody khác hỗ trợ hệ truyền động hybrid.

toyota-epu-pickup-truck-concept.jpg

Cách tiếp cận này được cho là phù hợp với chiến lược “đa hướng” mà Toyota đang theo đuổi, từng được thể hiện qua mẫu Corolla concept thế hệ mới vừa ra mắt gần đây.

Các báo cáo từ Nhật Bản cũng cho biết mẫu bán tải mới có thể ra mắt sớm nhất vào năm 2027. Trong khi đó, phiên bản sản xuất của Land Cruiser SE SUV từng được đồn đoán có thể trình làng vào năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 75 năm dòng xe Land Cruiser huyền thoại.

