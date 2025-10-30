Khám phá mẫu xe 6 bánh độc đáo của Lexus

TPO - Dòng Lexus LS từ sedan giờ đây được tái định hình thành một mẫu minivan 6 bánh, kết hợp giữa thiết kế hiện đại và không gian sang trọng.

Tại Japan Mobility Show 2025, Lexus đã mang đến loạt xe ý tưởng độc đáo. Tâm điểm chính là LS Concept – mẫu minivan sáu bánh kết hợp giữa nét thiết kế hiện đại và không gian tiện nghi sang trọng.

Ngoại hình xe mang đậm ngôn ngữ thiết kế tương lai, với thân xe liền khối cùng các đường nét góc cạnh sắc sảo. Dù không còn lưới tản nhiệt con suốt đặc trưng của Lexus, nhưng chi tiết này đã được tái hiện bằng hệ thống đèn LED kết hợp với logo LEXUS phát sáng ở đầu xe.

Nhìn từ bên hông, LS Concept gây ấn tượng với đường gân sắc nét, cửa trượt gọn gàng, cùng rèm che bằng tre Nhật Bản làm điểm nhấn truyền thống giữa tổng thể hiện đại.

Cặp bánh trước cỡ lớn tạo điểm nhấn táo bạo về thị giác, trong khi bốn bánh sau nhỏ hơn giúp cân đối thiết kế và tối ưu vận hành.

Ở hông xe gần hốc bánh trước có một dải màn hình đặt dọc. Tại đây hiển thị những thông tin cơ bản như thời tiết, định vị hoặc thông điệp chào mừng hành khách.

Phần đuôi xe thiết kế góc cạnh mang phong cách tương lai, với cụm đèn hậu LED liền mạch cùng bề mặt đen bóng mô phỏng kính hậu liền khối.

Theo Lexus, tên gọi “LS” viết tắt của Luxury Space, thể hiện ý tưởng về một “không gian di chuyển sang trọng” - nơi hành khách được tận hưởng cảm giác riêng tư, thư thái như trong căn hộ di động.

Với định hướng đó, Lexus LS Concept được thiết kế để tối đa hóa không gian sàn xe, mang đến khả năng ra vào dễ dàng và cảm giác rộng mở hiếm thấy trên các mẫu xe hiện nay.

Bên trong, LS Concept có cấu hình 6 chỗ với nội thất được bọc vật liệu cao cấp. Xe có ghế da với thiết kế tinh giản và khả năng ngả linh hoạt mang lại sự thoải mái tối đa.

Ghế hai hàng sau thiết kế kiểu thương gia có bệ trung tâm. Cabin có rèm bằng tre cùng hệ thống đèn nền, tạo nên không gian vừa riêng tư vừa sang trọng.

Bảng táp-lô thiết kế hiện đại với hai màn hình kỹ thuật số và vô-lăng kiểu yoke hình chữ nhật. Các nút bấm vật lý vẫn được giữ lại để đảm bảo tính tiện lợi cho người lái.

Hiện Lexus chưa công bố thông số kỹ thuật hay kích thước của LS Concept. Hãng chỉ cho biết đây sẽ là một chiếc xe thuần điện, đồng thời úp mở về hệ dẫn động 6 bánh.

Lexus cũng chưa có xác nhận kế hoạch đưa mẫu xe này vào sản xuất. Nhưng về mặt lý thuyết, nếu có phiên bản thương mại thì LS mới sẽ sử dụng một biến thể của nền tảng E-TNGA, đồng thời chia sẻ các thành phần với các mẫu xe điện phổ biến khác của tập đoàn Toyota.

Bên cạnh mẫu minivan LS Concept, Lexus cũng giới thiệu mẫu SUV LS Coupé cùng mẫu concept Micro LS một chỗ ngồi, với ý tưởng tạo ra trải nghiệm xe saloon hạng sang trong bối cảnh thành thị đông đúc.