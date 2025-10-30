Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Khám phá mẫu xe 6 bánh độc đáo của Lexus

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dòng Lexus LS từ sedan giờ đây được tái định hình thành một mẫu minivan 6 bánh, kết hợp giữa thiết kế hiện đại và không gian sang trọng.

Tại Japan Mobility Show 2025, Lexus đã mang đến loạt xe ý tưởng độc đáo. Tâm điểm chính là LS Concept – mẫu minivan sáu bánh kết hợp giữa nét thiết kế hiện đại và không gian tiện nghi sang trọng.

lexus-auf-der-japan-mobility-show-2025-6.jpg

Ngoại hình xe mang đậm ngôn ngữ thiết kế tương lai, với thân xe liền khối cùng các đường nét góc cạnh sắc sảo. Dù không còn lưới tản nhiệt con suốt đặc trưng của Lexus, nhưng chi tiết này đã được tái hiện bằng hệ thống đèn LED kết hợp với logo LEXUS phát sáng ở đầu xe.

lexus-ls-concept1-1761732973.jpg

Nhìn từ bên hông, LS Concept gây ấn tượng với đường gân sắc nét, cửa trượt gọn gàng, cùng rèm che bằng tre Nhật Bản làm điểm nhấn truyền thống giữa tổng thể hiện đại.

103-lexus-ls-concept-minivan-at-2025-tokyo-show.jpg

Cặp bánh trước cỡ lớn tạo điểm nhấn táo bạo về thị giác, trong khi bốn bánh sau nhỏ hơn giúp cân đối thiết kế và tối ưu vận hành.

128-lexus-ls-concept-minivan-at-2025-tokyo-show.jpg

Ở hông xe gần hốc bánh trước có một dải màn hình đặt dọc. Tại đây hiển thị những thông tin cơ bản như thời tiết, định vị hoặc thông điệp chào mừng hành khách.

dsc-2096.jpg

Phần đuôi xe thiết kế góc cạnh mang phong cách tương lai, với cụm đèn hậu LED liền mạch cùng bề mặt đen bóng mô phỏng kính hậu liền khối.

lexus-auf-der-japan-mobility-show-2025-5.jpg

Theo Lexus, tên gọi “LS” viết tắt của Luxury Space, thể hiện ý tưởng về một “không gian di chuyển sang trọng” - nơi hành khách được tận hưởng cảm giác riêng tư, thư thái như trong căn hộ di động.

lexuslssix-wheeledminivanconcept2.jpg

Với định hướng đó, Lexus LS Concept được thiết kế để tối đa hóa không gian sàn xe, mang đến khả năng ra vào dễ dàng và cảm giác rộng mở hiếm thấy trên các mẫu xe hiện nay.

lexus-auf-der-japan-mobility-show-2025-1.jpg

Bên trong, LS Concept có cấu hình 6 chỗ với nội thất được bọc vật liệu cao cấp. Xe có ghế da với thiết kế tinh giản và khả năng ngả linh hoạt mang lại sự thoải mái tối đa.

lexus-auf-der-japan-mobility-show-2025-3.jpg

Ghế hai hàng sau thiết kế kiểu thương gia có bệ trung tâm. Cabin có rèm bằng tre cùng hệ thống đèn nền, tạo nên không gian vừa riêng tư vừa sang trọng.

105-lexus-ls-concept-minivan-at-2025-tokyo-show.jpg

Bảng táp-lô thiết kế hiện đại với hai màn hình kỹ thuật số và vô-lăng kiểu yoke hình chữ nhật. Các nút bấm vật lý vẫn được giữ lại để đảm bảo tính tiện lợi cho người lái.

lexus-ls-concept-cockpit.jpg

Hiện Lexus chưa công bố thông số kỹ thuật hay kích thước của LS Concept. Hãng chỉ cho biết đây sẽ là một chiếc xe thuần điện, đồng thời úp mở về hệ dẫn động 6 bánh.

Lexus cũng chưa có xác nhận kế hoạch đưa mẫu xe này vào sản xuất. Nhưng về mặt lý thuyết, nếu có phiên bản thương mại thì LS mới sẽ sử dụng một biến thể của nền tảng E-TNGA, đồng thời chia sẻ các thành phần với các mẫu xe điện phổ biến khác của tập đoàn Toyota.

lexus-auf-der-japan-mobility-show-2025.jpg

Bên cạnh mẫu minivan LS Concept, Lexus cũng giới thiệu mẫu SUV LS Coupé cùng mẫu concept Micro LS một chỗ ngồi, với ý tưởng tạo ra trải nghiệm xe saloon hạng sang trong bối cảnh thành thị đông đúc.

Lê Tuấn
#lexus ls concept #minivan #lexus #ls concept #xe 6 bánh #Japan Mobility Show 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục