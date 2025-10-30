Mitsubishi hé lộ mẫu SUV hybrid mới dành cho gia đình

TPO - Elevance Concept là mẫu SUV ý tưởng thể hiện tầm nhìn của Mitsubishi về một mẫu xe gia đình, hướng tới những chuyến đi đường dài với trải nghiệm được nâng tầm.

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Mitsubishi đã trình làng Elevance Concept - mẫu SUV hybrid được thiết kế theo định hướng “nâng cao trải nghiệm ngồi bên trong xe".

Về ngoại thất, xe tuân theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield hiện tại của Mitsubishi. Điểm nhấn phía trước là mặt că-lăng 3D có tạo hình khá giống với các mẫu XForce và Destinator.

Thân xe trông khá cơ bắp với các đường gân dập nổi, vòm bánh xe cùng ốp sườn sơn đen cùng mâm và lốp xe cỡ lớn. Đuôi xe nổi bật với dải đèn LED vắt ngang nối liền đèn hậu mỏng đặt dọc, bên dưới là cản sau kích thước lớn.

Ở bên trong, Elevance Concept có cấu hình 3 hàng ghế và 6 chỗ ngồi rộng rãi. Hàng ghế trước có thể xoay ngược ra sau, biến cabin thành không gian sinh hoạt chung cho cả 6 hành khách. Ghế bọc da kèm tựa đầu độc đáo và tựa hông dày bản, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa đảm bảo tư thế ngồi vững chắc.

Nội thất của Elevance Concept được thiết kế theo phong cách tối giản với các bề mặt phẳng và ít chi tiết trang trí. Song song đó, cabin cũng có những điểm nhấn hiện đại với hệ thống màn hình cảm ứng và bảng điều khiển điện tử kích thước lớn phủ khắp khoang lái.

Điểm nhấn công nghệ nổi bật nhất là trợ lý ảo AI Co-Driver, được hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD tích hợp trong vô-lăng và cụm đồng hồ kỹ thuật số. Hệ thống AI này đóng vai trò như người bạn đồng hành thông minh, đề xuất điểm đến cá nhân hóa dựa trên phong cách sống của chủ xe, đồng thời phân tích dữ liệu hành trình theo thời gian thực, gợi ý chế độ vận hành phù hợp để đảm bảo an toàn.

Về vận hành, Elevance Concept được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với công nghệ Super-All Wheel Control (S-AWC) thế hệ mới của Mitsubishi, được phát triển trên nền tảng 4 động cơ điện độc lập.

Cụ thể, xe sử dụng động cơ đặt trong bánh trước giúp tăng độ ổn định khi đánh lái, trong khi hệ thống kiểm soát lực xoay chủ động (Active Yaw Control – AYC) với hai mô-tơ ở cầu sau mang lại khả năng phân bổ lực kéo vượt trội. Nhờ đó, mẫu SUV này có thể vận hành ổn định trên nhiều địa hình khó, hạn chế tối đa rung lắc, nhờ đó giảm nguy cơ say xe cho hành khách.

Hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) sử dụng động cơ tương thích với nhiên liệu trung tính carbon thân thiện với môi trường. Đi kèm là bộ pin dung lượng lớn cho khả năng vận hành thuần điện với quãng đường dài.

Đáng chú ý, hệ thống PHEV được mô tả là có thể cung cấp năng lượng cho các trang bị tiện ích bên ngoài như bếp nấu, buồng tắm di động hoặc kéo theo rơ-moóc sinh hoạt, phục vụ cho hoạt động dã ngoại gia đình.