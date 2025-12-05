Lexus mang trở lại huyền thoại LFA

TPO - Hãng xe sang Nhật Bản vừa giới thiệu LFA Concept với tư cách là bản xem trước của một mẫu siêu xe Lexus trong tương lai với hệ truyền động thuần điện.

Lexus LFA từng là ngôi sao trong làng siêu xe nhưng chỉ được sản xuất trong hai năm (2010–2012) với vỏn vẹn 500 chiếc trên toàn cầu. Từ đó đến nay, người hâm mộ không ngừng kỳ vọng Lexus sẽ hồi sinh huyền thoại này.

Và mới đây nhất, Lexus đã trình làng LFA Concept 2025, mẫu xe đầu tiên mang huy hiệu LFA kể từ 2012. Dựa trên tên gọi, đây mới chỉ là phiên bản ý tưởng và chưa sẵn sàng bước vào sản xuất.

Thay đổi lớn nhất so với LFA thế thệ trước nằm ở khoang động cơ. Cụ thể, mẫu LFA Concept sẽ không còn sở hữu khối động cơ V10 đình đám của dòng xe này để chuyển sang hệ truyền động thuần điện.

Lexus cũng chưa công bố bất kỳ thông số nào về động cơ hay cấu hình pin, cho thấy mẫu xe vẫn còn ở giai đoạn phát triển ban đầu. Hãng chỉ giải thích rằng tên gọi “LFA” không gắn chặt với động cơ đốt trong, mà đại diện cho những công nghệ mà đội ngũ kỹ sư muốn gìn giữ và truyền lại cho thế hệ tiếp theo.

Dù vậy, màn ra mắt vẫn hé lộ vài thông tin đáng chú ý. Quan trọng nhất, LFA Concept được phát triển trên khung nhôm nhẹ, độ cứng cao hoàn toàn mới – nền tảng cũng vừa ra mắt trên Toyota GR GT bản thương mại và mẫu xe đua GT3. Tuy dùng chung khung, mẫu Toyota sử dụng động cơ V8 hybrid tăng áp kép, còn LFA Concept thì là xe điện.

Về thiết kế, mẫu concept mới gần như giống hệt Sport Concept từng xuất hiện tại Monterey đầu năm nay. Các tấm ốp thân xe giữ nguyên bố cục, chỉ tinh chỉnh nhẹ. Nhìn chung, ngoại thất của xe đã khá hoàn thiện nên bản thương mại trong tương lai có thể sẽ không khác biệt quá nhiều.

Kích thước tổng thể của LFA Concept cũng được công bố: dài 4.690 mm, rộng 2.040 mm và trục cơ sở 2.725 mm – tức lớn hơn đáng kể so với LFA đời trước (dài 4.505 mm, rộng 1.895 mm).

Cabin của xe cũng được hé lộ với thiết kế đậm chất “buồng lái máy bay”, hướng toàn bộ trải nghiệm về phía người lái. Xe có vô-lăng kiểu yoke tích hợp cần số và lẫy chuyển chế độ lái ở hai bên.

Phía sau vô-lăng là cụm màn hình hiển thị cỡ lớn, tích hợp đồng hồ hiển thị thông tin lái. LFA Concept không có màn hình giải trí trung tâm như xe phổ thông.

﻿ ﻿

Hiện còn rất nhiều điều chưa được Lexus tiết lộ, từ hiệu năng, dải hoạt động, trang bị cho đến thời điểm ra mắt bản thương mại. Theo dự đoán của Carbuzz, mẫu LFA thế hệ mới có thể chính thức được trình làng vào cuối năm sau với số lượng giới hạn như đời trước.