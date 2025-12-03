Cận cảnh Toyota Yaris Cross Hybrid bản đặc biệt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Lê Tuấn
TPO - So với bản tiêu chuẩn, Toyota Yaris Cross bản NightShade đặc biệt sở hữu lưới tản nhiệt mới, loạt chi tiết ngoại thất tối màu cùng danh sách trang bị tiêu chuẩn phong phú.

Toyota Thái Lan vừa bổ sung phiên bản đặc biệt NightShade dành cho dòng SUV đô thị Yaris Cross tại thị trường nước này. So với bản tiêu chuẩn, bản NightShade sở hữu ngoại thất được tinh chỉnh theo hướng thể thao và cá tính.

toyota-yaris-cross-nightshade-li-5.jpg

Điểm nhấn của ngoại thất nằm ở lưới tản nhiệt thiết kế mới Metro Stylish, với tấm nhựa ở nửa trên tích hợp logo Toyota. Hai bên vẫn là cụm đèn LED sắc sảo và hốc gió cản trước lớn đặt bên dưới.

toyota-yaris-cross-nightshade-li.jpg

Phiên bản Toyota Yaris Cross NightShade sở hữu ốp cản trước và sau màu đen, mâm hợp kim 18 inch đen bóng, gương chiếu hậu, viền đèn sương mù, viền cửa sổ, giá nóc và cánh gió sau đều được sơn đen đồng bộ.

toyota-yaris-cross-nightshade-li-2.jpg

Mui xe cũng được phối màu đen tạo hiệu ứng tương phản nổi bật với màu sơn mới Cement Grey Metallic – một tùy chọn màu độc quyền chưa từng xuất hiện trên Yaris Cross trước đây.

﻿toyota-yaris-cross-nightshade-li-4.jpg
﻿toyota-yaris-cross-nightshade-li-3.jpg﻿

Giống như ngoại thất, khoang lái Yaris Cross NightShade cũng mang tông màu tối. Xe có ghế bọc da tổng hợp, trong khi cửa xe, vô-lăng, bệ trung tâm và cần số được bọc da thật.

toyota-yaris-cross-nightshade-th-1.jpg

Được phát triển từ phiên bản cao cấp nhất của Yaris Cross tại Thái Lan nên biến thể Nightshade mới sở hữu loạt trang bị tiêu chuẩn gồm cửa sổ trời toàn cảnh cố định, sạc không dây, màn hình giải trí 10,1 inch, cốp điện và gói an toàn Toyota Safety Sense.

toyota-yaris-cross-nightshade-th-2.jpg

Bản Yaris Cross NightShade chỉ có lựa chọn hybrid tự sạc. Hệ thống này bao gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp với mô-tơ điện và pin 0,7 kWh, cho tổng công suất 111 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm.

toyota-yaris-cross-nightshade-li-1.jpg

Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động E-CVT. Như vậy, phiên bản Nightshade không có sự thay đổi về động cơ hay hệ thống treo so với các bản Yaris Cross HEV đang bán tại Thái Lan.

Giá bán của bản Nightshade khởi điểm từ 919.000 baht (khoảng 745 triệu đồng), cao nhất trong dải sản phẩm Yaris Cross tại Thái Lan. Trong khi đó, các phiên bản thường còn lại có giá từ 789.000 đến 899.000 baht (tương đương 640-730 triệu đồng).

toyota-yaris-cross-nightshade-th.jpg

Tại Việt Nam, mẫu Toyota Yaris Cross được phân phối với 2 phiên bản máy xăng và hybrid cùng mức giá 650 và 765 triệu đồng. Mẫu SUV đô thị này hiện là chủ lực doanh số của Toyota Việt Nam khi đã bán được 11.488 chiếc trong 10 tháng đầu năm 2025.

Lê Tuấn
