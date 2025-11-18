Toyota kéo dài vòng đời của loạt xe chủ lực

TPO - Theo Nikkei, Toyota đang chuẩn bị thực hiện một sự chuyển đổi lớn trong cách phát triển và sản xuất ô tô thông qua việc kéo dài vòng đời sản phẩm hiện tại.

Trong quá khứ, Toyota từng duy trì chu kỳ làm mới các mẫu xe chủ lực sau mỗi 4 đến 5 năm, trước khi kéo dài lên thành 7 năm từ thập niên 2000. Tuy nhiên theo các báo cáo mới nhất từ Nhật Bản, con số này sẽ được kéo dài thêm một lần nữa thành 9 năm.

Toyota cho biết với chu kỳ mới, hãng sẽ tập trung nâng cấp xe thông qua các bản cập nhật phần mềm thay vì những cuộc “đại tu” về thân vỏ và khung gầm. Xu hướng này đã được thể hiện phần nào qua mẫu Camry thế hệ mới nhất.

Theo Nikkei, việc tập trung vào phần mềm có thể củng cố thêm danh tiếng vốn mạnh về giá trị bán lại của Toyota. Theo đó, xe Toyota có thể giữ giá tốt hơn nữa nhờ vào việc được nâng cấp hiệu năng, bổ sung những tính năng hỗ trợ lái mới và tiện ích khác thông qua cập nhật phần mềm.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Toyota đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường. Một số mẫu như Land Cruiser có thời gian giao xe bị kéo dài, có thể dẫn tới tình huống khi xe được giao đến tay khách hàng thì mẫu đó đã có phiên bản mới.

Nhìn chung, chu kỳ vòng đời sản phẩm dài hơn sẽ tạo thêm cơ hội để khách hàng tiếp cận những mẫu xe chất lượng từ Toyota, đồng thời cải thiện giá trị bán lại nhờ tốc độ khấu hao chậm hơn.

Thực tế, bước chuyển đổi mới của Toyota được đánh giá là hợp lý khi những mẫu xe chủ lực như Corolla, 4Runner, RAV4 luôn có doanh số của ổn định khiến hãng không chịu áp lực phải sớm đổi mới mẫu mã.

Toyota RAV4 thế hệ mới bán ra từ năm 2026, tức sau 7 năm so với đời trước.

Một số nhà sản xuất khác cũng áp dụng chiến lược tương tự, như Stellantis với Dodge Charger và Chrysler Pacifica. Tesla thậm chí chưa từng cập nhật nền tảng cho Model S và Model X kể từ khi ra mắt.

Tuy nhiên, việc kéo dài vòng đời sản phẩm cũng kéo theo những lo ngại. Truyền thống trước đây của Toyota là giảm giá bán buôn theo thời gian nhưng giờ đây, giá có thể điều chỉnh linh hoạt dựa trên điều kiện thị trường thay vì chỉ dựa vào tuổi đời của mẫu xe.

Cơ chế giá linh hoạt này được cho là có thể làm giảm biên lợi nhuận của một số đại lý Toyota. Bởi lẽ nguồn doanh thu chính của đại lý là chênh lệch giữa giá bán buôn và giá bán thực tế. Phía Toyota phản hồi rằng giá bán buôn trung bình trong 9 năm sẽ không thay đổi.