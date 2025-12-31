Những điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 chứng kiến một cuộc đua giảm giá không ngừng nghỉ từ các hãng, bên cạnh đó là làn sóng xe hybrid đổ bộ cùng sự bùng nổ của xe điện.

Đua giảm giá cả năm

Nối tiếp xu hướng của năm 2024, ngay từ đầu năm 2025, các hãng xe đã chủ động đẩy mạnh khuyến mãi để kích cầu người tiêu dùng. Trong khoảng nửa đầu năm đầu, một số hãng giảm giá mạnh để xả hàng tồn kho từ năm cũ.

Ở giai đoạn nửa sau của năm 2025, trước áp lực cạnh tranh tăng cao, các thương hiệu ô tô không những duy trì mà còn tung ra các chương trình ưu đãi với mức giảm cao hơn để thu hút khách hàng

Các chương trình ưu đãi được hãng và đại lý triển khai chủ yếu dưới hình thức hỗ trợ 50-100% hoặc tặng phụ kiện, áp dụng rộng rãi từ xe phổ thông tới xe sang, từ thương hiệu Nhật, Hàn, Trung Quốc cho tới châu Âu.

Mazda CX-5 được duy trì mức giá ưu đãi khởi điểm khoảng 700 triệu đồng trong nhiều tháng, tức chỉ ngang một số xe hạng B.

Xu hướng góp phần kéo mặt bằng giá bán nhiều dòng ô tô tại Việt Nam giảm sâu, như xe cỡ C giảm giá xuống ngang cỡ B, cỡ B xuống ngang cỡ A… từ đó mở ra cơ hội sở hữu ô tô cho nhiều người Việt.

Có thể nói, cuộc đua giảm giá trên thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 diễn ra như một xu thế tất yếu trong bối cảnh kinh tế biến động, người dùng ngày càng có xu hướng chờ giảm giá để có thể mua được xe với mức chi phí thấp nhất.

Để ứng phó với tình trạng này, các hãng buộc phải khuyến mãi để bán được hàng. Điều này cũng phản ánh thực tế rằng sức mua của thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng lệ thuộc vào các ưu đãi.

Xe điện vươn lên dẫn dắt thị trường

Theo thống kê số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast, tính hết tháng 11/2025, tổng lượng ô tô điện tiêu thụ tại nước đạt gần 150.000 xe.

Trong số này chủ yếu là xe VinFast, với con số cụ thể là 147.450 xe đã bàn giao từ đầu năm, chiếm gần 30% tổng lượng ô tô mới bán ra thị trường. Thương hiệu Việt theo đó cũng cầm chắc danh hiệu “hãng xe bán chạy nhất” tại Việt Nam năm 2025 với doanh số cao gấp 2-3 lần các hãng xếp sau.

VinFast dự kiến sẽ bảo vệ ngôi vị hãng xe bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2025.

Sự áp đảo của xe điện còn thể hiện ở bảng xếp hạng các mẫu ô tô bán chạy. Cụ thể, các vị trí dẫn đầu thị trường hiện tại lần lượt thuộc về VinFast VF 3, VF 5 và VF 6… cho thấy sức hút của các mẫu xe điện đô thị trên thị trường. Trong khi đó, mẫu MPV điện Limo Green mới ra mắt từ tháng 8 cũng sớm gây tiếng vang khi trở thành mẫu xe đầu tiên bán ra gần 10.000 xe chỉ trong vòng 1 tháng.

Các con số trên cho thấy mảng xe thuần điện nước ta đang ngày càng phát triển, từng bước vươn lên trở thành loại phương tiện dẫn dắt thị trường ô tô trong nước. Mặt khác, doanh số xe điện tăng cao cũng phản ánh thị hiếu người dùng trong nước đang có sự chuyển dịch, ngày càng nghiêng về các dòng xe thân thiện với môi trường.

Các hãng tăng tốc xây hạ tầng trạm sạc

Cùng với sự phát triển của xe điện, hạ tầng trạm sạc công cộng tiếp tục được mở rộng trong năm 2025 với sự tham gia của các thương hiệu mới gồm Ford, Geely và Omoda & Jaecoo.

Việc các hãng này triển khai lắp đặt hệ thống trạm sạc tại các đại lý không chỉ nhằm phục chính khách mua xe điện của mình, mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam.

Ở Việt Nam, VinFast là hãng xe tiên phong xây dựng hệ thống trạm sạc ô tô điện với hơn 150.000 cổng sạc phủ rộng khắp cả nước. Một số nhà sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước như Thaco Auto, TMT Motor cũng đang tăng tốc trong lĩnh vực này.

Làn sóng xe hybrid

Nếu tính chung các thương hiệu và phân khúc, nhóm xe hybrid tại Việt Nam trong năm 2025 đã đón hơn 20 mẫu xe mới, thuộc các thương hiệu từ phổ thông tới xe sang. Các mẫu xe này đa dạng về cấu hình, gồm hybrid nhẹ (MHEV), hybrid tự sạc (HEV) và hybrid cắm sạc (PHEV).

Loạt xe hybrid mới ồ ạt đổ bộ về Việt Nam phản ánh xu hướng tăng tốc điện hóa của các hãng xe tại Việt Nam trong bối cảnh các tiêu chuẩn về khí thải ngày càng siết chặt.

Thị trường có nhiều sự lựa chọn xe hybrid hơn giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và tăng nhanh của người Việt đối với dòng xe lai này. Theo VAMA, tính đến hết tháng 11/2025, lượng tiêu thụ xe hybrid của các thành viên hiệp hội đã đạt 12.872 chiếc, tăng mạnh tới 55% so với cùng kỳ 2024.

Số liệu này chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu cũng như sức tiêu thụ của thị trường bởi các hãng xe sang như BMW, Lexus, Mercedes, Volvo... hay các hãng xe Trung Quốc như BYD, Jaecoo, Lynk & Co... không công bố số liệu bán hàng cụ thể.

Xu hướng mở rộng xe hybrid được dự báo sẽ nối tiếp sang năm 2026 với việc các dòng xe HEV (hybrid tự sạc) sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại từ ngày 1/1. Trước đó, chỉ các dòng xe PHEV (hybrid cắm sạc) được hưởng ưu đãi này.

Xe gầm cao vẫn được ưa chuộng nhất

Theo số liệu của VAMA tính đến tháng 11/2025, tổng doanh số bán ô tô SUV/Crossover nói chung tại Việt Nam đã đạt hơn 95.000 xe, chiếm 51% lượng tiêu thụ xe du lịch của cả hiệp hội. Điều này nghĩa là nhóm xe này đang bán nhiều hơn tất cả các phân khúc khác cộng lại, bao gồm cả sedan, MPV hay xe thương mại.

Xu hướng chuộng gầm cao còn thể hiện ở việc những mẫu SUV/Crossover đang là chủ lực doanh số của các hãng như Toyota Yaris Cross, Ford Territory và Everest, Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Creta, Kia Sonet và Seltos. Với Mitsubishi, hãng này có Xforce và Xpander - mẫu MPV có khoảng sáng gầm 225 mm cao hơn nhiều mẫu Crossover trên thị trường.

Tucson trở thành chủ lực mới của Hyundai Thành Công thay cho dòng sedan Accent.

Bên cạnh đó, bảng xếp hạng xe bán chạy nhất hàng tháng cũng đa số là xe gầm cao. Nhìn chung, xe SUV và Crossover vẫn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt trong năm 2025, thể hiện qua cả thị phần lẫn độ phủ sóng ở bảng xếp hạng xe bán chạy nhất.

Nắm bắt thị hiếu, các hãng xe cũng ngày càng đem về nhiều mẫu xe gầm cao hơn. Một số cái tên nổi bật đã cập bến thị trường Việt Nam từ đầu năm nay gồm có Mitsubishi Destinator, Honda HR-V Hybrid, Hyundai Creta facelift, Skoda Kushaq, Suzuki Fronx, Ford Territory facelift...