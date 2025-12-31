Cơ hội cuối để sở hữu mẫu C-SUV “toàn năng” VinFast VF 7 với giá tốt nhất năm

Vận hành mạnh, khung gầm vững, công nghệ an toàn nhiều, VinFast VF 7 đang đưa chuẩn trải nghiệm C-SUV lên một mặt bằng cao hơn. Trong những ngày cuối năm 2025, VF 7 đang tăng sức nóng với loạt ưu đãi “hàng hiệu” sẽ kết thúc ngày 31/12.

Vận hành được kiểm chứng qua hàng vạn km

Khả năng vận hành là lý do đầu tiên khiến VF 7 được quan tâm, ngay từ phiên bản Eco với động cơ điện 130 kW (174 mã lực), mô-men xoắn 250 Nm - những thông số giúp VF 7 vượt dứt khoát, tăng độ an toàn khi nhập làn và vượt xe trên cao tốc.

Sự ổn định của VF 7 đến từ một nền tảng khung gầm chắc chắn với trục cơ sở dài hàng đầu phân khúc, lên tới 2.840 mm. Thêm vào đó, hệ thống treo sau đa điểm giúp thân xe ổn định trên mọi địa hình, vào cua mượt mà, ít lắc ngang. Theo anh Nguyễn Thái Hà (Bắc Ninh), người điều hành một đội xe dịch vụ, trang bị này vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng xe phân khúc cao cấp, nhưng nay đã có mặt ở mẫu xe phổ thông và giúp VF 7 đi cao tốc “êm hơn mong đợi”.

Anh Hà cũng cho biết, đội xe của anh vừa thực hiện chuyển đổi từ xe xăng sang VF 7 Eco vào đầu tháng 11/2025. Giải thích cho quyết định này, anh cho biết, với tần suất di chuyển 100-300 km mỗi ngày, trong phân khúc C-SUV, người mua xe không tìm được lựa chọn nào tốt hơn VF 7 xét về vận hành.

Sự bền bỉ của VF 7 còn đang được thử thách với hành trình đi qua nhiều nước của chuyên gia xe Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar). Cung đường hàng nghìn km với nhiều điều kiện địa hình đặt VF 7 vào phép thử liên tục về độ ổn định và sức bền trong môi trường đường tuyết, sa mạc hay địa hình đáy vực...

Riêng về công nghệ, giới chuyên gia nhận định VF 7 đã xóa tan định kiến “một mẫu xe bền bỉ thường ít công nghệ hỗ trợ”. Với hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS cùng các chức năng như: hỗ trợ giữ làn, tự động chuyển làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù… VF 7 giúp mọi hành trình trở nên nhàn nhã hơn. Ngoài ra, hệ thống 8 túi khí và công nghệ chống lật (ROM) củng cố thêm sự an tâm cho các gia đình.

Chi phí sở hữu và sử dụng đều tối ưu, ngập tràn ưu đãi trong tháng 12

Bên cạnh khả năng vận hành đầy thuyết phục, yếu tố tài chính lại khiến VF 7 trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Nhờ các chính sách ưu đãi trong tháng 12 của nhà sản xuất, gồm ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” lần 3, ưu đãi giảm ngay 50-75 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt) trị giá 15 triệu đồng với bản VF 7 Eco, giá lăn bánh VF 7 Eco đang ở mức dưới 700 triệu đồng.

Trong khi đó, với bản VF 7 Plus, khách hàng sẽ được tặng voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl (có thể quy đổi ra tiền mặt) trị giá 50 triệu đồng, các ưu đãi giúp đưa giá VF 7 Plus về mức hơn 800 triệu đồng.

Bên cạnh chi phí sở hữu, chi phí vận hành dài hạn là điểm tạo khác biệt rõ rệt cho VF 7. Chính sách miễn phí sạc đến hết ngày 30/6/2027 giúp người dùng gần như không phải tốn chi phí năng lượng trong hơn 1,5 năm tới. Với anh Nguyễn Thái Hà, khoản tiết kiệm hàng tháng của mỗi chiếc xe điện trong đội của anh mang lại có thể lên tới 8-9 triệu đồng. Ngay cả sau giai đoạn ưu đãi, chi phí sạc điện thực tế vẫn sẽ thấp hơn đáng kể so với chi phí xăng.

Cũng theo anh Hà, bảo dưỡng cũng là một quá trình rất nhẹ nhàng của VF 7. Theo đó, chi phí bảo dưỡng mốc 12.000 km cho mỗi chiếc VF 7 Eco trong đội của anh trung bình chỉ khoảng 800.000 đồng. Trong khi đó, chiếc xe xăng trước đây của anh Hà phải vào xưởng mỗi 5.000 km, chi phí còn cao hơn. Khi nhân lên theo tần suất sử dụng lớn, người dùng như anh sẽ tiết kiệm được khoản đáng kể.

Theo nhiều chủ xe, VinFast VF 7 đã tạo ra sự cân bằng hiếm thấy giữa chi phí và chất lượng trải nghiệm. Những yếu tố này khiến VF 7 không chỉ là lựa chọn hợp ngân sách mà còn là phương án sử dụng bền vững trong nhiều năm.