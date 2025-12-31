GenZ mua VF 6: Tiết kiệm từ vận hành đến bảo dưỡng, đi phố lẫn cao tốc đều yên tâm

Sau hơn 3 tháng sử dụng và quãng đường khoảng 15.000 km, anh Nguyễn Đăng Khánh (Bắc Ninh) thừa nhận, VinFast VF 6 đã vượt xa kỳ vọng của một chiếc xe đầu đời với chi phí tiết kiệm, công nghệ đầy ắp và cảm giác lái cực nhàn trong cả nội đô lẫn cao tốc.

Là chiếc xe đầu đời nên chủ xe sinh năm 2003 đã cân nhắc rất kỹ các yếu tố và đi đến lựa chọn VF 6

- Là người trẻ mua ô tô lần đầu, điều gì khiến anh quyết định chọn xe điện thay vì xe xăng, và vì sao là VinFast VF 6?

Tôi và cả nhà chưa từng sử dụng ô tô nên khi quyết định mua đúng là đã cân nhắc kỹ càng. Lý do lớn nhất để tôi chọn xe điện là yếu tố tiết kiệm trong quá trình sử dụng, từ chi phí vận hành đến bảo dưỡng. Ngoài ra, xe điện hiện nay có lợi thế rõ ràng về công nghệ và các trang bị an toàn.

Đặc biệt, vì làm trong lĩnh vực thiết kế nên tôi rất chú ý đến ngoại hình xe, và tôi chọn VF 6 vì xe có thiết kế tinh tế, không quá phô trương, càng sử dụng lại càng thấy đẹp hơn.

Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ đến những chính sách về chuyển đổi xanh ở các đô thị trong tương lai, xu hướng của thị trường… Và với sự thuận tiện hệ thống trạm sạc V-Green trong đó có nhiều trạm ở ngay gần nhà, tôi đã chọn VinFast VF 6.

- Anh có nói tới yếu tố tiết kiệm, trong quá trình sử dụng, VF 6 thể hiện điều này thế nào?

Chi phí nhiên liệu là bằng 0 nhờ chính sách miễn phí sạc tới tháng 6/2027 của VinFast. Về bảo dưỡng, đây là phần khiến tôi cảm nhận rõ nhất sự khác biệt giữa xe điện và xe xăng. Xe chỉ phải bảo dưỡng một lần ở mốc 12.000 km với chi phí 600.000 đồng. Việc bảo dưỡng chủ yếu là kiểm tra tổng thể, cập nhật phần mềm và kiểm tra các hạng mục cơ bản. Không có thay dầu máy, không phải lo lọc gió động cơ hay bugi, nên cảm giác rất nhẹ nhàng. Với tần suất sử dụng hiện tại, tôi gần như không phải suy nghĩ nhiều về việc chăm sóc xe hằng ngày.

Với tôi, chi phí bảo dưỡng của VF 6 hiện tại còn thấp hơn cả chiếc xe máy tôi từng sử dụng. Điều này khiến việc sở hữu ô tô trở nên “dễ thở” hơn, đặc biệt với người trẻ mua xe lần đầu.

Những tiện ích công nghệ trên VF 6 hỗ trợ đắc lực cho Đăng Khánh trong quá trình sử dụng hằng ngày

Sau này, khi hết miễn phí sạc thì chi phí cũng rất hợp lý, đặc biệt khi sạc tại nhà có lắp hệ thống năng lượng mặt trời. Khi đó, chi phí chỉ khoảng 2.000 đồng/kW, tương đương mức tiêu thụ nhiên liệu 1,9 lít/100km. Con số này khi so sánh với xe xăng có công suất tương đương sử dụng động cơ 2.0L tăng áp là siêu tiết kiệm.

- Sau hơn 3 tháng sử dụng, khi đặt VF 6 cạnh các mẫu B-SUV anh từng lái thử, cảm giác lái của xe điện khác biệt ra sao?

Về cảm giác lái, so với các mẫu crossover cùng phân khúc mà tôi từng trải nghiệm như Seltos hay Creta, VF 6 mang lại cảm giác lái chính xác hơn. Vô-lăng đầm tay, phản hồi rõ, vòng lái gọn. Chân ga của xe điện phản hồi nhanh, giúp việc điều khiển xe rất chủ động.

Tôi nhận xe từ tháng 9 và đến nay đã đi được khoảng 15.000 km, qua nhiều địa hình, quãng đường xa nhất là từ Bắc Ninh lên Lạng Sơn, khoảng 150 km. Tuy nhiên, dù là điều kiện nào, trong phố hay đường trường, cảm giác vẫn là nhàn nhã và vô cùng thoải mái.

- Người trẻ thường hướng tới những sản phẩm đầy đủ công nghệ. Với anh, VinFast VF 6 có đáp ứng được mong muốn ấy và thực sự hữu ích trong sử dụng hằng ngày không?

Riêng về công nghệ, đây là một trong những điều tôi hài lòng nhất với VF 6. Với việc cung đường đi làm hằng ngày từ Bắc Ninh lên Cầu Giấy có khoảng 60–70% là quốc lộ và cao tốc, tôi dùng hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) khá thường xuyên. Tôi hay bật ga tự động thích ứng (adaptive cruise control), nhất là khi đi giờ cao điểm. Khi đó gần như không cần đạp ga hay phanh mà chỉ tập trung điều khiển vô-lăng. Với tôi, đây là một trong những trang bị đáng giá nhất trên VF 6.

Trong nội đô, VF 6 cho tôi cảm giác lái nhàn nhã khi xe phản hồi nhanh, vô-lăng gọn, bán kính quay đầu vừa phải nên xoay trở trong phố không bị áp lực. Khi gặp giờ cao điểm, tôi thường bật các tính năng hỗ trợ lái để giảm mệt mỏi, nhất là những đoạn đi - dừng liên tục. Với tần suất di chuyển hằng ngày trong thành phố, những trang bị trên VF 6 rõ ràng không chỉ để trang trí mà thực sự hữu ích và đáng tin.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!