Xe

Google News

Loạt ô tô mới đáng chú ý ra mắt Việt Nam trong 2026

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Toyota Land Cruiser FJ và Hilux đời mới, Honda CR-V hybrid lắp ráp cùng dàn SUV điện hóa của Omoda & Jaecoo là những cái tên mới hứa hẹn khuấy động thị trường ô tô Việt Nam năm 2026.

Honda CR-V hybrid 2026

Honda Việt Nam đã xác nhận mẫu SUV Honda CR-V e:HEV thế hệ thứ 6 với bản nâng cấp sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu năm 2026. Thời gian giao xe dự kiến từ tháng 2.

Đáng chú ý, Honda cho biết sẽ bổ sung thêm một bản hybrid là e:HEV L bên cạnh bản e:HEV RS vốn có. Hai bản hybrid giờ đây sẽ được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Phú Thọ tương tự như các bản máy xăng.

ngoai-that-honda-crv-2024-hybrid-rs-20-1024x744.jpg
Honda CR-V hybrid phiên bản 2025 có giá 1,259 tỷ đồng.

Ở phiên bản 2026, Honda CR-V được trang bị hệ thống chuyển số bằng nút bấm. Phiên bản RS được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất và nội thất theo hướng tinh tế và thể thao hơn.

Bản hybrid vẫn sử dụng hệ thống hai mô-tơ điện kết hợp động cơ đốt trong 2.0L, cho tổng công suất kết hợp đạt 204 mã lực và 335 Nm mô-men xoắn. Các bản còn lại trang bị máy xăng 1.5L tăng áp, công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm.

Về mức giá, dòng Honda CR-V hiện hành có giá dao động 1,029-1,259 tỷ đồng, cao nhất là bản e:HEV RS. Phiên bản hybrid lắp ráp trong nước sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ có mức giá tiết kiệm hơn so với bản nhập Thái Lan.

Toyota Hilux 2026

Cuối tháng 12 vừa qua, Toyota Việt Nam đã hé lộ hình ảnh đầu tiên về Hilux thế hệ mới. Mẫu xe bán tải này dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 1/2026.

toyota-hilux-2026-14-1762820339371-176282033954781925537.jpg
Toyota Hilux đời mới ra mắt tại Thái Lan hồi tháng 11/2025.

Trước đó, nhiều đại lý Toyota trên toàn quốc đã nhận đặt cọc mẫu xe này. Giới tư vấn bán hàng hé lộ Hilux mới vẫn sẽ có 3 phiên bản như thế hệ hiện hành, nhưng chưa có thông tin về giá. Hiện tại, Toyota Hilux đang bán tại Việt Nam có giá niêm yết từ 668–999 triệu đồng.

Ở thế hệ mới, Toyota Hilux được làm mới ngoại thất và khoang lái với nhiều chi tiết gợi liên tưởng đến Land Cruiser Prado. Xe vẫn dùng động cơ diesel 2.8 công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420-500 Nm. Bản cao có hệ dẫn động 4 bánh cùng khóa vi sai cầu sau.

Toyota Land Cruiser FJ

Một mẫu xe Toyota khác được xác nhận sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong năm mới là SUV địa hình cỡ nhỏ Land Cruiser FJ. Theo chia sẻ từ đại diện của hãng, thời điểm mở bán dự kiến là khoảng giữa năm 2026.

Land Cruiser FJ có kích thước tương đương với các mẫu xe gầm cao cỡ C, cùng kết cấu khung gầm rời hướng đến khả năng off-road. Ngoại hình của xe mang phong cách việt dã với nhiều nét tương đồng đàn anh Land Cruiser Prado.

toyota-land-cruiser-fj-front-three-quarters.jpg

Xe sử dụng động cơ xăng dung tích 2.7L, công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD).

Về giá bán, Land Cruiser FJ được sản xuất tại Thái Lan nên sẽ được áp dụng thuế nhập khẩu 0%. Nhờ đó, mẫu xe này hứa hẹn sẽ có giá dễ tiếp cận hơn khi so với các đàn anh Land Cruiser LC300 và Prado được nhập từ Nhật Bản.

Nhưng với giá trị thương hiệu của dòng Land Cruiser, mẫu SUV mới này khó có thể được định giá ở phân khúc phổ thông. Nhiều khả năng, giá bán của Land Cruiser FJ khi về Việt Nam sẽ nằm ở khoảng giữa của Fortuner (1,055-1,395 tỷ đồng) và Land Cruiser Prado (3,48 tỷ đồng).

Omoda C7

Được đưa về trưng bày từ giữa năm 2025 đồng thời xuất hiện tại Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam 2025 diễn ra cuối tháng 12, Omoda C7 sẽ là mẫu xe tiếp theo được thương hiệu Trung Quốc mở bán tại nước ta. Theo chia sẻ từ giới tư vấn bán hàng, thời điểm ra mắt chính thức dự kiến vào khoảng tháng 2/2026.

omoda-c7.jpg

Omoda C7 có kích thước nhỉnh hơn so với dòng Jaecoo J7 đang bán của hãng, đồng thời mang phong cách thiết kế mềm mại hơn so với mẫu xe cùng nhà.

Mẫu SUV Trung Quốc này dự kiến được bán ra với 2 phiên bản động cơ là xăng và plug-in hybrid. Trong đó, bản PHEV cao cấp trang bị động cơ 1.5 TGDI kết hợp cùng mô-tơ điện. Bản còn lại sử dụng máy xăng 1.6L tăng áp.

Jaecoo J6

Bên cạnh Omoda C7, Jaecoo J6 là một mẫu xe mới khác sẽ được liên doanh Chery-Geleximco mở bán ở Việt Nam trong năm 2026. Mẫu SUV thuần điện này gần đây cũng xuất hiện cho khách hàng trải nghiệm lái thử tại Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam 2025.

jaecoo-j6.jpg

Jaecoo J6 là mẫu SUV mang phong cách off-road. Xe sử dụng hệ truyền động thuần điện, với bản cao được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở hai cầu, cho công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 385 Nm.

Bộ pin đi kèm có dung lượng 69,77 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động 364 km với mỗi lần sạc đầy theo chuẩn WLTC. Xe có hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 80kW, cho phép nạp lại pin từ 30-80% trong 30 phút.

Lê Tuấn
#Toyota Land Cruiser FJ #hilux 2026 #Honda CR-V hybrid #omoda c7 #jaecoo j6 #suv #ô tô mới ra mắt 2026 #xe mới ra mắt 2026

