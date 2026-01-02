Xe máy điện Honda sạc nhanh như ô tô được đăng ký tại Việt Nam

TPO - Mới đây, công ty Honda Motor đã đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe máy điện mới tại Việt Nam.

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam mới đây vừa công bố loạt kiểu dáng công nghiệp mới được đăng ký trong tháng 12/2025. Đáng chú ý, trong số này xuất hiện một mẫu xe máy mới được đăng ký bản quyền bởi Công ty Honda Motor.

Hình ảnh hồ sơ đăng ký cho thấy mẫu xe này chính là Honda WN7 - dòng mô tô điện hoàn toàn mới được ra mắt thị trường quốc tế hồi tháng 9/2025.

Hình ảnh mẫu xe máy mới của Honda trong công báo sở hữu công nghiệp tháng 12/2025.

Vào thời điểm đó, hãng xe Nhật cho biết quá trình sản xuất được bắt đầu vào cuối năm 2025, để tiến tới bàn giao những lô xe đầu tiên vào đầu năm 2026.

Việc Honda WN7 được đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam có thể là dấu hiệu cho thấy mẫu xe máy điện này có khả năng được phân phối chính hãng trong thời gian tới.

Nếu thực sự được đưa về Việt Nam, mẫu xe này chắc chắn sẽ không phải sản phẩm dành cho số đông, không chỉ vì kiểu dáng mà còn do mức giá. Trước đó, mẫu WN7 được hé lộ sẽ có giá bán tại Anh là 12.999 Bảng, tức tương đương khoảng 460 triệu đồng.

Honda WN7 được trưng bày tại Triển lãm EICMA 2025. Ảnh: UNN

Honda WN7 được trang bị động cơ điện công suất tối đa 50 kW, tương đương khoảng 67 mã lực cùng mô-men xoắn đạt 100 Nm. Động cơ và bộ điều khiển được tích hợp trong một khối truyền động điện duy nhất, truyền lực qua dây đai nhằm giảm tiếng ồn và rung.

Theo công bố, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km mỗi giờ trong 4,6 giây, tốc độ tối đa đạt 129 km/h, con số tương đương nhiều mẫu mô tô xăng 600 phân khối.

Honda cho biết WN7 có thể đi được quãng đường hơn 140-150 km với một lần sạc từ hệ thống pin lithium-ion cố định. Con số này không phải quá cao nhưng sẽ được bù đắp bởi công nghệ sạc nhanh.

Cụ thể, WN7 được trang bị cổng sạc nhanh CCS2 tương tự các mẫu ô tô điện của Honda. Điều này cho phép xe nạp lại pin từ 20 đến 80% chỉ trong 30 phút. Ngoài ra, khi lắp đặt bộ sạc 6 kVA tại nhà, người dùng có thể nạp đầy pin từ 0 đến 100% trong chưa đầy 3 giờ.

Về mặt trang bị, Honda WN7 sở hữu màn hình TFT 5 inch tích hợp kết nối RoadSync và giao diện riêng cho xe điện, cùng hệ thống chiếu sáng LED trước và sau.

Một số tiện ích khác gồm chìa khóa thông minh, xi-nhan tự tắt, đèn cảnh báo khẩn cấp và chế độ hỗ trợ dắt xe ở tốc độ thấp. Dưới yên là cốp chứa đồ dung tích khoảng 20 lít, đủ để cất mũ bảo hiểm và vật dụng cá nhân.

Tại Việt Nam, Honda hiện đang cung cấp 2 mẫu xe máy điện là ICON e: và CUV e. Bước sang năm 2026, hãng tiếp tục mở rộng mảng sản phẩm xe điện với một mẫu mã mới sẽ ra mắt trong tháng 1.