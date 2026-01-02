Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Camera AI phát hiện hơn 100 vi phạm giao thông ngày đầu năm 2026

Lê Tuấn
TPO - Từ 12h00 ngày 31/12/2025 đến 12h00 ngày 01/01/2026, Camera AI trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tại phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), hệ thống đã tự động phát hiện: 48 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 61 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy).

camera-ai-phat.jpg
Camera AI tự động ghi hình xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội). Ảnh: Cục CSGT.

Bên cạnh đó, camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 10.547 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 68 km/h. Đồng thời phát hiện: 04 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

camera-ai-phat-oto.jpg
Tài xế xe tải không thắt dây an toàn bị camera AI ghi lại ngày 31/12/2025. Ảnh: Cục CSGT

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông) bị phạt tiền 4-6 triệu đồng, đồng thời trừ trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX. Đối với lỗi không đội mũ bảo hiểm, mức phạt tiền 400.000-600.000 đồng cho mỗi người vi phạm (người điều khiển và người ngồi sau xe máy bị phạt riêng).

Riêng ô tô vượt đèn đỏ phạt tiền 18-20 triệu đồng (nếu không gây tai nạn) và 20-22 triệu đồng (nếu gây tai nạn), đồng thời bị trừ 4-10 điểm giấy phép lái xe.

Kể từ ngày 13/12/2025, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động với 1.837 camera AI, phục vụ giám sát, xử lý vi phạm và điều hành tín hiệu giao thông.

Lê Tuấn
