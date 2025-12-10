Mẫu SUV châu Âu đua giảm giá xuống ngang xe cỡ A

TPO - Mức giảm cao nhất 65 triệu đồng không chỉ giúp Skoda Kushaq gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B, mà còn gây sức ép lên nhóm xe đô thị cỡ A.

Ra mắt vào cuối tháng 6, Skoda Kushaq được coi là “làn gió mới” mang thương hiệu châu Âu đến nhóm SUV cỡ B phổ thông. Đây cũng là lợi thế của mẫu xe này khi gia nhập phân khúc cạnh tranh nhất thị trường, bên cạnh giá bán dễ tiếp cận nhờ được lắp ráp trong nước.

Trong nỗ lực thúc đẩy doanh số cũng như tăng độ nhận diện thương hiệu cho thương hiệu Skoda tại Việt Nam, nhà phân phối đang có chương trình khuyến mãi lớn cho dòng Kushaq. Cụ thể, mẫu SUV cỡ B này đang được giảm giá tiền mặt tương đương 100% lệ phí trước bạ tại đại lý.

Theo đó, phiên bản cao Kushaq Style có giá niêm yết 649 triệu đồng được giảm 65 triệu, đưa giá bán thực tế xuống còn 584 triệu đồng. Phiên bản tiêu chuẩn Kushaq Ambition có mức giảm 60 triệu, qua đó đưa giá bán thực tế từ 599 triệu đồng xuống còn 539 triệu đồng.

Đây là mức giảm cao nhất từ trước tới nay dành cho dòng Kushaq. Trước đó, chương trình ưu đãi lớn này chỉ được áp dụng tại Quảng Ninh vào tháng 8/2025.

Skoda Kushaq đang có giá khởi điểm thực tế ngang mức niêm yết của một số xe hạng dưới.

Nhờ mức giảm sâu, giá bán thực tế của Skoda Kushaq hiện tương đương giá niêm yết của nhiều mẫu SUV đô thị thuộc phân khúc cỡ A thấp hơn, như Kia Sonet (539-624 triệu đồng) hay Suzuki Fronx (520-649 triệu đồng).

Thực tế, việc xe cỡ B giảm giá xuống ngang hàng xe cỡ A không phải điều mới lạ trên thị trường ô tô Việt Nam 2025. Tương tự Kushaq, một mẫu SUV cỡ B thương hiệu Nhật Bản là Mitsubishi Xforce cũng đang được giảm 60 triệu để đưa giá khởi điểm xuống mức 539 triệu đồng.

Mức giá ưu đãi này không chỉ giúp tăng sức cạnh tranh trong phân khúc và còn gây áp lực xuống các xe hạng dưới. Theo đó, nhiều mẫu xe hạng A cũng phải chạy đua khuyến mãi để đưa giá thực tế xuống dưới 500 triệu đồng.

Trở lại với Kushaq, mẫu xe này là đại diện tiêu biểu cho chiến lược “xe châu Âu không đắt” của thương hiệu Skoda tại Việt Nam. Với mức giá khoảng 600 triệu đồng, mẫu xe châu Âu này được trang bị động cơ tăng áp 1.0L TSI. Khối máy này cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, tức nhỉnh hơn các đối thủ đến từ Nhật - Hàn như Xforce, Yaris Cross, Creta, Seltos về sức kéo.

Ngoài ra, xe còn có trục cơ sở 2.651 mm, thuộc top đầu phân khúc giúp mang lại không gian thoải mái dù kích thước tổng thể khá nhỏ (dài 4.225 mm). Hàm lượng trang bị tiện ích trên Kushaq bản cao cũng khá dồi dào với đèn pha LED tự động, ghế trước chỉnh điện, làm mát ghế, màn hình giải trí 10 inch, sạc không dây, 7 loa, đèn viền nội thất, điều hòa tự động có lọc không khí và cửa sổ trời.

Dẫu vậy, với việc phân khúc SUV cỡ B đang ngày càng chật chội và không ngừng đua giảm giá, Skoda Kushaq sẽ chịu nhiều áp lực. Bên cạnh đó, độ nhận diện thương hiệu chưa cao cũng đặt ra những thách thức cho mẫu xe này trong hành trình xây dựng chỗ đứng tại thị trường Việt.