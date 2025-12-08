Người dân Hà Nội mang xe xăng cũ đi định giá, chốt lên đời xe máy điện VinFast

Mức giá hợp lý kết hợp mô hình thu mua xe xăng tiện lợi, nhanh chóng tại sự kiện “Ngày hội Thu xăng đổi điện” tạo động lực cho nhiều người dân Hà Nội chuyển đổi xanh, mang xe mới về ngay trong ngày.

Sự kiện “Ngày hội Thu xăng đổi điện” tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng Thủ đô cuối tuần 6-7/12 vừa qua. Ngay từ sáng sớm ngày đầu tiên, nhiều người đã có mặt tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại (đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) để tham khảo các dòng xe máy điện thương hiệu Việt, trong đó không thiếu khách hàng “chốt” đổi xăng lấy điện ngay trong ngày.

Từ sớm, sự kiện đã thu hút đông đảo khách hàng đến tham khảo, tìm hiểu và chốt mua xe máy điện VinFast.

Anh Nguyễn Thành Trung, sinh sống tại Hà Nội, là một trong những khách hàng mang xe máy xăng tới đổi từ sáng sớm. “Tôi đang dùng chiếc Honda Vision đời 2013, đến nay là cũng hơn 10 năm rồi. Một phần vì xe đã cũ, một phần vì hưởng ứng quy định mới nên tôi cũng tranh thủ đổi sớm theo tinh thần chuyển đổi xanh chung”, anh Trung chia sẻ.

Các kỹ thuật viên của VinFast định giá xe xăng dựa trên tiêu chí ngoại hình, hao mòn động cơ và tham khảo giá thị trường để đưa ra mức giá hợp lý nhất.

Sau một hồi thẩm định và trao đổi, anh Trung thấy hài lòng với mức định giá từ các kỹ thuật viên của VinFast. Kết hợp với hỗ trợ lên tới 12% (bao gồm 10% giá trị xe và 100% lệ phí trước bạ), anh Trung đã quyết định chọn Evo Grand để thay thế chiếc Honda Vision cũ.

Anh Nguyễn Thành Trung (Hà Nội) bên chiếc Honda Vision cũ và “người bạn đồng hành” mới VinFast Evo Grand.

“Tôi thấy mức bù trừ hợp lý nên quyết định đổi luôn. Trước đó tôi cũng tham khảo VinFast Evo Grand qua mạng rồi, ưng dòng này vì giá bán hợp lý, thiết kế ổn, tầm vận hành đáp ứng được nhu cầu di chuyển hàng ngày”, người dùng này cho biết.

Ngoài anh Trung, nhiều khách hàng khác cũng quan tâm tới dòng Evo Grand nhờ dung tích cốp rộng (35 lít), tầm hoạt động có thể nâng lên 262 km khi sử dụng cả pin cố định theo xe và pin phụ tháo lắp linh hoạt.

Phạm Hải Đăng (Hà Nội) tìm mua xe máy điện với mục đích sử dụng lâu dài, nên thiết kế và trang bị của VinFast Evo Grand là một điểm cộng.

Phạm Hải Đăng, hiện đang học năm cuối tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn, cũng “ưng” mẫu xe này. “Cá nhân em thích đi xe điện hơn xe xăng. Em chọn Evo Grand vì thiết kế hiện đại, trẻ trung, xe chạy mượt, gia tốc vừa đủ, di chuyển trong nội thành ổn”, Đăng chia sẻ.

Anh Phạm Văn Thanh, phụ huynh của Đăng, cũng đồng tình với lựa chọn của con, đặc biệt khi giá xe sau khi áp dụng mức hỗ trợ chỉ còn khoảng 18,5 triệu đồng. “Đây là chiếc xe máy điện đầu tiên của nhà tôi. Tôi sẽ cân nhắc mua thêm pin và chuyển đổi thêm xe xăng ở nhà”, anh Thanh cho biết.

Anh Phạm Văn Phúc (Hà Nội) tới sự kiện vì muốn tự tay trải nghiệm VinFast Feliz.

Ngoài Evo Grand, tại sự kiện, VinFast mang tới gần như đầy đủ dải sản phẩm hiện tại, tạo cơ hội cho nhiều khách hàng tới trải nghiệm khả năng vận hành và cảm giác lái xe điện.

“Hôm nay mình đến đây với mục đích chính là lái thử VinFast Feliz, vì cũng đang quan tâm dòng này. Xe đi nhẹ nhàng, tay ga mượt không bị trễ, thiết kế đẹp phù hợp với nam giới, cao ráo và tầm hoạt động cũng đủ dùng. Giá bán của xe sau ưu đãi cũng rất hấp dẫn, còn khoảng hơn 22 triệu đồng”, anh Phạm Văn Phúc (Hà Nội) chia sẻ.

Bên cạnh mức ưu đãi vào giá bán, các dòng xe hai bánh của thương hiệu Việt còn mang tới cho khách hàng cơ hội quay số trúng thưởng nhiều phần quà hấp dẫn, trong đó bao gồm một chiếc ô tô điện VF 7. Đây là chương trình “Chuyển đổi xanh - Rinh ngay VF 7” đang được VinFast triển khai trên toàn quốc từ nay tới hết tháng 12/2025. Ghi nhận tại sự kiện, đã có khách hàng may mắn trúng ngay một xe máy điện Feliz Lite khi mua xe.

Chưa kể, người dùng xe máy điện VinFast đang được miễn phí sạc pin tới hết tháng 5/2027 tại các trạm công cộng V-Green.

Mô hình sự kiện “Ngày hội Thu xăng đổi điện” được VinFast tổ chức từ nhiều tháng nay được người dân các tỉnh, thành phố đánh giá tích cực bởi tính tiện lợi và minh bạch. Bên cạnh việc thu mua xe máy xăng, sự kiện cũng có hoạt động trưng bày, lái thử, định giá và tư vấn mua ô tô điện.