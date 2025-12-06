Ngày càng nhiều gia đình trẻ 'chốt đơn' VinFast VF 6

Chi phí dễ chịu và ưu đãi dày

Sở hữu VinFast VF 6 Plus một năm rưỡi, anh Đặng Tuấn Anh (Hà Nội) cho biết đây là mẫu xe hoàn toàn phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân anh và gia đình.

"Với tổng chi phí chưa đến 800 triệu đồng, VF 6 Plus vừa túi tiền và mang đến giá trị thiết thực cho tôi trong quá trình sử dụng", anh nói.

Theo anh Tuấn Anh, mức giá "mềm" đến từ việc VinFast liên tục triển khai các chương trình ưu đãi để hỗ trợ người dùng dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3 với mức ưu đãi 4%. Ngoài ra, khách hàng có xe xăng lên đời xe điện còn được hỗ trợ thêm tới 22 triệu đồng. Cùng đó là món quà trị giá 15 triệu đồng, dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe ở Hà Nội hoặc TP.HCM. Cộng thêm chính sách miễn lệ phí trước bạ của Nhà nước với xe điện, giá lăn bánh của VF 6 giúp chủ nhân tiết kiệm cả trăm triệu đồng so với xe xăng cùng tầm tiền.

Bên cạnh chi phí sở hữu, các khách hàng đều bày tỏ sự hài lòng khi chi phí sử dụng của VF 6 thấp hơn rất nhiều so với các mẫu xe ô tô xăng dầu truyền thống. Theo anh Đặng Tuấn Anh, gia đình anh không hề mất chi phí cho nhiên liệu, việc sạc xe cũng vô cùng tiện lợi nhờ mạng lưới dày đặc 150.000 cổng sạc trong hệ thống V-Green. “Từ ngày mua, tôi toàn sạc nhanh ở các trụ có công suất cao, đi đường tiện ở đâu thì cho xe sạc ở đấy. Trung bình mỗi tuần chỉ cần 1-2 lần là thoải mái sử dụng", anh nói thêm.

Với hàng nghìn trạm sạc phủ khắp, từ chung cư đến trung tâm thương mại cùng chính sách miễn phí sạc đến giữa năm 2027, người dùng xe VinFast gần như không còn phải lo chi phí nhiên liệu – yếu tố vốn chiếm phần lớn ngân sách vận hành hàng tháng. Điều này đặc biệt hấp dẫn với gia đình trẻ, nhân viên văn phòng và cả tài xế công nghệ.

Anh Đặng Tuấn Anh cho biết, sau khoảng 30.000 km, chi phí bảo dưỡng chiếc VF 6 Plus mà anh đang sử dụng chỉ là vài trăm nghìn đồng một lần. "Chi phí thấp, tần suất ít vừa giúp tôi tiết kiệm thời gian mà cũng đỡ tốn kém hơn nhiều lần so với ô tô xăng trước đây", anh nói. Khi chi phí nuôi xe giờ không còn là gánh nặng, việc của người dùng là tập trung tận hưởng những trải nghiệm tốt nhất mà chiếc xe mang lại.

“Mượt, chắc và mạnh hơn tưởng tượng”

Những chủ xe VF 6 đều cho biết, các trang bị và chất lượng vận hành của VF 6 vượt trội so với nhiều chiếc xe cùng phân khúc B-SUV.

Chia sẻ trên cộng đồng chủ xe VF 6, thành viên Mẫn Trần chia sẻ, quyết định chốt liền tay VF 6 là “sáng suốt vô cùng” bởi mẫu B-SUV của VinFast sở hữu những trang bị khó tìm thấy ở các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Anh lấy ví dụ về khối động cơ hơn 200 mã lực của VF 6 vốn chỉ tìm thấy ở những mẫu xe hạng C hay hệ thống treo sau đa điểm cũng là trang bị “hàng hiếm”. Đặc biệt, riêng về công nghệ, VF 6 “ăn đứt” các mẫu xe xăng cùng phân khúc với hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) gồm loạt tính năng đầy đủ như: Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo va chạm… “Mượt, chắc, mạnh hơn tưởng tượng và vô cùng yên tâm. Đây là trải nghiệm nhiều mẫu xe phân khúc trên cũng không có”, anh khẳng định.

Với chất lượng tương xứng giá tiền, không khó hiểu khi VinFast VF 6 là một trong những mẫu SUV đô thị bán chạy nhất phân khúc. Tháng 10 vừa qua, tổng cộng đã có hơn 20.000 xe điện VinFast được người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng lựa chọn, trong đó có hơn 2.500 chiếc VF 6.

Lũy kế 10 tháng của năm 2025, VinFast VF 6 cũng là một trong những ngôi sao sáng nhất phân khúc với gần 17.000 chiếc đã được bàn giao đến khách hàng, bỏ xa những đối thủ như Mitsubishi Xforce hay Kia Seltos.

Sự tin tưởng của khách hàng được phản ánh thông qua hàng loạt vinh danh dành cho VinFast VF 6 kể từ khi ra mắt như: Danh hiệu “Xe quốc dân cho người mới” và “Xe năng lượng xanh tiên phong” tại giải thưởng Better Choice Awards (BCA) 2024; Xe gầm cao 500 triệu - 1 tỷ đồng tại Xe của năm 2024…

Còn tại một số thị trường nước ngoài, dù mới ra mắt nhưng VinFast VF 6 đã ngay lập tức ghi dấu tại nhiều giải thưởng uy tín. Đáng chú ý nhất là danh hiệu "Tân binh ấn tượng nhất" tại Triển lãm ôtô Quốc tế Indonesia (IIMS) Surabaya vào giữa năm 2025, minh chứng cho sự tin tưởng của khách hàng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của SUV đô thị này ở "đất nước vạn đảo" sau chưa đầy một năm ra mắt.

Từ những câu chuyện sử dụng thực tế, VF 6 đang cho thấy là mẫu xe mang lại những giá trị thực sự cho người dùng, đồng thời từng bước định hình thói quen dùng xe mới cho người Việt.