Dạy lái bằng VinFast VF 7, chủ xe chia sẻ: Nhiều học viên sau khi nhận bằng mua ngay xe điện

Từ trải nghiệm thực tế với VinFast VF 7, anh Nguyễn Thanh Tùng, một giáo viên dạy lái xe ở Bắc Ninh cho biết nhiều học viên tỏ ra thích thú vì xe điện dễ điều khiển và êm ái hơn xe xăng. Không chỉ giúp anh tiết kiệm 7–8 triệu đồng mỗi tháng, mẫu C-SUV điện còn là động lực để nhiều học viên lên đời xe xanh ngay sau khi có bằng.

Anh Nguyễn Thanh Tùng đã “tậu” chiếc VF 7 vừa phục vụ gia đình, vừa để phục vụ công việc dạy lái xe

Học viên lái thử xe điện xong… đi mua luôn

- Cơ duyên nào đưa anh đến với VinFast VF 7?

Tôi làm nghề dạy lái xe, trước đây sử dụng xe xăng. Tháng 5/2024, tôi chuyển qua xe điện bằng chiếc VF 6. Trong vòng 1 năm, chiếc xe chạy đến 50.000 km và rất ổn định. Sau đó, nhu cầu gia đình tôi cũng thay đổi, muốn có không gian rộng hơn nữa để chở vợ con đi xa, và bản thân tôi cũng muốn lên đời xe nên tôi đã chọn VinFast VF 7. Tính tới hiện tại, chiếc VF 7 của tôi đã chạy khoảng 20.000 km.

Nếu để phục vụ công việc dạy lái, cả 2 xe đều phù hợp và mang lại trải nghiệm rất tốt cho những người ngồi trong xe.

- Một giáo viên dạy lái xe thường sẽ sử dụng những dòng sedan hoặc hatchback cỡ nhỏ, hiếm có người nào đầu tư hẳn những chiếc SUV cỡ C để dạy học như anh. Vậy những học viên trong lớp cảm thấy thế nào khi được trải nghiệm VF 7?

Tôi từng có một số học viên được trải nghiệm cả xe xăng và xe điện, họ đánh giá xe điện dễ đi hơn xe xăng. Lý do là bởi, động cơ điện cho cảm giác đáp ứng ga tức thời, thuận lợi khi học viên thực hành tăng tốc hoặc vượt xe trên cao tốc.

Điều thú vị là đã có 4 học viên của tôi sau khi nhận bằng lái đã mua xe điện làm xe đầu tiên. Trong đó, một người mua VF 6, hai người mua VF 7 và một người mua VF 8. Có thể nói, việc học trên xe điện giúp họ hiểu rõ hơn ưu điểm thực tế của xe.

- Công việc dạy lái của anh chắc hẳn sẽ phải di chuyển liên tục. Việc sử dụng xe điện thực tế có gặp bất tiện gì không?

Không hề, tôi có trụ sạc 7kW tại nhà, tối cắm sạc là buổi sáng sẽ đầy pin. Khi đi dạy, mỗi ngày tôi sạc một lần. Những lúc cho học viên nghỉ ngơi, tôi sẽ đi vào trạm sạc, sạc 30 phút là pin sẽ lên khoảng 80%, thoải mái đi lại.

Về tầm vận hành, VF 7 tôi dùng chạy thực tế khoảng trên 450km một ngày. Có một lần tôi đã thử chạy từ lúc pin đầy 100% đến lúc chỉ còn 2% pin, xe đi được 496km. Với nhu cầu chạy mỗi ngày vài trăm km, tôi chỉ cần sạc nhanh 1–2 lần là ổn. Hiện nay, hạ tầng trạm sạc có ở khắp mọi nơi, việc sạc pin xe điện VinFast đều rất dễ dàng và thuận tiện.

Chi phí hợp lý, doanh thu về túi phần lớn

Nhờ tính kinh tế và cảm giác lái tốt, VF 7 giúp anh Tùng thu hút học viên và sớm thu hồi vốn đầu tư

– Xét về mặt kinh tế, việc đầu tư một mẫu C-SUV điện mới để làm xe dạy lái có thật sự là lựa chọn hợp lý không, thưa anh?

Chắc chắn là có. Trước đây, xe xăng tiêu tốn của tôi 7-8 triệu tiền nhiên liệu mỗi tháng, vì lịch dạy lái của tôi rất dày, di chuyển liên tục. Trong khi đó, khi chuyển sang xe điện, chi phí nhiên liệu gần như không đáng kể vì hiện đang được miễn phí sạc pin.

Ngoài ra, khi học viên mệt, thường tôi cho dừng lại 10-15 phút. Với xe xăng, để xe nổ máy một chỗ khiến nhiều thầy “xót xe”, tốn xăng, nóng máy. Còn xe điện thì để xe đứng yên lâu không ảnh hưởng gì nhờ chế độ Cắm trại.

- Về chi phí bảo dưỡng, sự khác biệt giữa xe xăng và xe điện thể hiện thế nào?

Với xe xăng, cứ 5.000km tôi phải bảo dưỡng một lần, chi phí khoảng gần 1 triệu đồng. Đến các mốc bảo dưỡng lớn như 20.000km, 40.000km thì con số có thể đến 6-7 triệu đồng.

Trong khi đó, với xe điện tôi chỉ bảo dưỡng sau mỗi 12.000km với chi phí khoảng 600.000 đồng. Ngoài ra, việc bảo dưỡng ở các mốc lớn như 48.000km cũng không chênh lệch quá nhiều vì các vật tư hao mòn như dầu phanh, nước làm mát chưa cần thay thế. Vì thế, chi phí bảo dưỡng xe điện thấp hơn xe xăng rất nhiều.

- Với những khoản tiết giảm đó, anh tính toán mất bao lâu để thu hồi vốn đầu tư cho chiếc xe dạy lái?

Sẽ rất nhanh thôi. Tôi tính rất đơn giản: Một xe dạy lái mang lại khoản thu cố định theo từng học viên. Khi dùng xe xăng, khoản thu đó phải chia nhỏ cho xăng, bảo dưỡng, hao mòn hao hụt, nên lợi nhuận thực nhận thấp. Sau khi chuyển sang xe điện, hai khoản chi lớn nhất là xăng và bảo dưỡng như tôi phân tích ở trên gần như không đáng kể. Từ đó, phần còn lại trở thành lãi thực.

Cộng dồn trong một khoảng thời gian, tôi nhận ra số tiền tiết kiệm được từ việc không đổ xăng và không bảo dưỡng lớn đã bằng… một chiếc xe.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ này!