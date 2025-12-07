Mẫu xe Nhật ra mắt chưa lâu được giảm giá xuống đáy phân khúc A

TPO - Với mức giảm cao nhất 60 triệu đồng, giá khởi điểm thực tế của Suzuki Fronx đang thấp hơn mức niêm yết của các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị cỡ A.

Ra mắt từ tháng 10, Suzuki Fronx được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi 20-25 triệu đồng cho các bản cao ngay trong tháng 11. Sang tới tháng 12, mẫu SUV cỡ A này tiếp tục giảm giá, thậm chí với mức ưu đãi cao hơn.

Cụ thể, hãng đang có chương trình hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ cho dòng Fronx. Giá trị khuyến mãi khi quy đổi sang tiền mặt tương đương với 26-60 triệu đồng.

Trong đó, phiên bản giữa là Fronx GLX hưởng mức giảm nhiều nhất 60 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 599 triệu đồng nay chỉ còn 539 triệu đồng.

Suzuki Fronx được giảm giá trong khoảng 2 tháng đầu ra mắt.

Bản giữa Fronx GLX Plus được giảm 35 triệu đồng, giá thực tế từ 649 triệu đồng nay chỉ còn 614 triệu đồng. Cuối cùng là bản tiêu chuẩn Fronx GL giảm giá 26 triệu đồng, đưa giá bán từ 520 triệu đồng xuống còn 494 triệu đồng.

Như vậy, giá thực tế của dòng Suzuki Fronx sau khuyến mãi đang dao động ở mức 494-539 triệu đồng. Khi so với các đối thủ cùng phân khúc SUV đô thị cỡ A tại Việt Nam, mẫu xe Nhật này đang có mức giá khá cạnh tranh.

Hiện nay, Toyota Raize có giá niêm yết 510 triệu đồng, Kia Sonet dao động từ 499-624 triệu đồng, Hyundai Venue có giá 499-539 triệu đồng và VinFast VF 5 giá 529 triệu đồng. Nếu chỉ tính giá niêm yết chưa ưu đãi, Suzuki Fronx lại là mẫu xe đắt nhất phân khúc.

Động thái đẩy mạnh khuyến mãi từ hãng nhằm giúp tăng sức cạnh tranh cho Suzuki Fronx trong phân khúc SUV đô thị cỡ A. Nhóm này đang được dẫn đầu bởi VinFast VF 5 với doanh số lũy kế từ đầu năm đạt 35.406 chiếc.

VinFast VF 5 đang không có đối thủ trong phân khúc SUV hạng A.

Nếu chỉ tính xe xăng, thứ hạng sẽ lần lượt là Kia Sonet (4.113 xe), Toyota Raize (2.909 xe) và Hyundai Venue (1.837 xe). Nhìn chung, đây không phải những con số quá cao, phản ánh sự suy giảm sức hút của nhóm xe SUV đô thị cỡ A trong bối cảnh thị trường có nhiều mẫu xe cỡ B được giảm giá xuống ngang hàng.

Về mẫu Fronx, đây được đánh giá là làn gió mới trong phân khúc khi sở hữu thiết kế đuôi coupe khác biệt cùng tùy chọn động cơ hybrid. Ở bản cao nhất, mẫu xe này được trang bị cả HUD, hệ thống an toàn chủ động ADAS và camera 360.

Ở thời điểm ra mắt, giá bán cao so với mặt bằng chung của phân khúc được coi là bài toán khó với Fronx. Tuy nhiên, điều này đang được hãng khắc phục dần thông qua chương trình khuyến mãi, từ đó kỳ vọng sẽ giúp Suzuki Fronx thu hút được nhiều khách hàng trong tương lai.