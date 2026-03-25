Xe bán tải điện Toyota Hilux 'lộ diện'

Lê Tuấn
TPO - Không chỉ có mẫu Land Cruiser FJ, Toyota còn gây ấn tượng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2026 với mẫu Toyota Hilux phiên bản thuần điện Travo-e.

Tại Triển lãm Ô tô Bangkok năm nay, Toyota chính thức giới thiệu mẫu Hilux thế hệ thứ 9 cùng biến thể thuần điện Travo-e, vốn đã được ra mắt toàn cầu từ tháng 11 trước đó.

Tại Thái Lan, mẫu bán tải này tiếp tục được phân phối với nhiều cấu hình đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Danh mục sản phẩm bao gồm bản cabin đơn, cabin mở rộng và cabin kép, với các tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh.

Giá bán dao động từ 767.000-789.000 baht (khoảng 632-650 triệu đồng) cho các bản thấp. Phiên bản Overland cao cấp có giá từ 1,102 triệu baht (908 triệu đồng). Tại Việt Nam, dòng Hilux thế hệ mới có giá dao động 632-903 triệu đồng.

Về biến thể thuần điện Travo-e cabin kép, mức giá niêm yết ở mức 1,491 triệu baht (hơn 1,2 tỷ đồng).

Phiên bản này sở hữu thiết phẳng hơn. Lưới tản nhiệt kín và cản trước cùng màu thân xe, cùng mâm thiết kế mới là những chi tiết nhận diện đặc trưng của Hilux Travo-e.

Về kích thước, xe có chiều dài khoảng 5.320 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.800 mm, trục cơ sở 3.085 mm và khoảng sáng gầm 215 mm, vẫn đảm bảo khả năng vận hành đa dụng quen thuộc của dòng xe này.

Bên trong cabin được bố trí 5 chỗ. Khoang nội thất tương tự Land Cruiser FJ với chất liệu nhựa cứng chiếm phần lớn bảng điều khiển, tấm ốp cửa và bảng điều khiển trung tâm.

Toyota Hilux điện được trang bị cụm màn hình kép, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Cần số điện tử dạng nút bấm, vô-lăng trợ lực điện và ghế ngồi bọc vật liệu tổng hợp.

Mẫu bán tải điện này được trang bị hai mô-tơ trước và sau, cho tổng công suất kết hợp 196 mã lực đi kèm mô-men xoắn phân bổ theo từng trục nhằm tối ưu khả năng bám đường.

Bộ pin của xe có dung lượng 59,2 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 300km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 125 kW và sạc AC 11 kW.

Đáng chú ý, biến thể thuần điện Travo-e vẫn duy trì khả năng vận hành địa hình ấn tượng với hành trình bánh xe 500 mm, khả năng lội nước 700 mm và sức kéo tối đa 1.600 kg.

Ngoài ra, Travo-e còn sở hữu hệ thống bảo vệ gầm mới cùng công nghệ “Dynamic Cloud”, giúp tăng cường độ êm ái, khả năng kiểm soát và sự ổn định khi vận hành.

Một số tính năng phục vụ vận hành địa hình cũng được duy trì, bao gồm chuyển chế độ lái thông qua núm xoay. Người dùng còn được hỗ trợ bởi tính năng Màn hình Đa Địa hình cho tầm nhìn xung quanh và gầm xe được tích hợp vào camera 360 độ. Gói hỗ trợ lái Toyota Safety Sense 3.0 mới nhất cũng được trang bị trên Hilux Travo-e.

Sự xuất hiện của Hilux Travo-e cho thấy nỗ lực của Toyota để mở rộng dải sản phẩm điện hóa sang cả phân khúc bán tải, nhưng vẫn giữ lại những yếu tố cốt lõi về thiết kế và vận hành của dòng xe này.

Ảnh: Paultan, TheAuto PH
#Toyota Hilux #bán tải điện #hilux Travo-e #xe bán tải #xe điện #hilux

