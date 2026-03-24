Tiết lộ mẫu B-SUV vừa an toàn trên đường, vừa an toàn cho… ví tiền

Không chỉ là phương tiện di chuyển, VinFast VF 6 đang dần trở thành “trung tâm cuộc sống” của nhiều gia đình trẻ khi hội tụ trải nghiệm lái thú vị, công nghệ hiện đại và bài toán chi phí tối ưu đến bất ngờ.

Loạt trang bị cứu nguy cho chủ xe

Quyết định chuyển từ xe xăng sang VF 6 của anh Tuấn Anh ban đầu xuất phát từ một lý do rất đời thường: sức khỏe của gia đình. Vợ và con nhỏ của anh thường xuyên say xe khi di chuyển bằng xe xăng. Tuy nhiên, sau một chuyến đi trải nghiệm xe điện với Xanh SM, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. “Cả nhà đi từ Bình Định vào Phú Yên mà không ai bị say xe. Từ đó mình biết là phải đổi xe”, vị chủ xe VF 6 kể lại.

Không chỉ mang tới trải nghiệm êm ái, không mùi khói xăng, VF 6 còn khiến anh Tuấn Anh bất ngờ về cảm giác lái. “Gia tốc của xe rất lớn, nếu để chế độ Sport cảm giác đạp ga là dính lưng. Khi cần tăng tốc hay vượt xe, mọi thứ diễn ra rất nhanh và dứt khoát”, anh nói.

Chung cảm giác này, anh Đỗ Dũng, một người dùng tại Hà Nội, nhận xét thẳng thắn, sức mạnh lên tới 201 mã lực của VF 6 không chỉ mang lại cảm xúc phấn khích mà còn tăng độ an toàn khi cần xử lý tình huống bất ngờ trên đường.

“Cầm vô lăng chiếc xe này cảm giác rất chắc chắn và chính xác. Những pha chuyển làn xe xử lý rất gọn, đánh lái là xe phản hồi ngay”, anh chia sẻ.

Dù là một mẫu xe hạng B nhưng VF 6 vẫn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái an toàn ADAS với nhiều tính năng hữu ích cho các chủ xe. Anh Dũng lấy ví dụ về tính năng giám sát hành trình thích ứng giúp anh lái xe nhàn nhã trên những cung đường dài. Một số tính năng nổi bật khác của VF 6 bao gồm nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ tự động chuyển làn, cảnh báo điểm mù…

Đặc biệt, tính năng phanh tự động khẩn cấp đã “cứu anh một pha” trong tình huống một chiếc xe máy cắt ngang đầu xe đột ngột. Chiếc xe ngay lập tức nhận ra và dừng khẩn cấp, tránh va chạm. “Đây là điểm cộng lớn giúp phòng tránh va chạm khi lái xe bị sao nhãng”, anh Dũng phân tích.

“Ra đường không còn chi phí”

Bên cạnh khả năng vận hành, yếu tố khiến nhiều gia đình trẻ quyết định “bỏ xăng theo điện” để lựa chọn VF 6 nằm ở bài toán kinh tế.

Trước đây, chi phí mỗi lần sạc đầy xe của anh Đỗ Dũng (Hà Nội) tốn khoảng 100.000 - 200.000 đồng. Chi phí này theo anh là quá rẻ ngay cả khi so sánh với một chiếc xe máy tay ga. So với xe xăng cùng phân khúc, số tiền này chỉ bằng một phần nhỏ. Khoản chi sau đó còn lùi về 0 khi VinFast đang miễn phí sạc điện cho các chủ xe như anh lên tới 3 năm (áp dụng tới 10/2/2029 đối với khách hàng mua xe từ 10/2/2026).

Chi phí bảo dưỡng theo anh cũng vô cùng nhẹ nhàng. “Xe của tôi chưa tới 10.000 km nhưng qua lời kể của các anh em trong nhóm chơi xe VF 6 Hà Nội, tôi biết mức bảo dưỡng mốc 1 (hiện là 15.000 km – PV) chỉ hơn 300.000 đồng”, anh nói.

Nhờ khả năng tối ưu chi phí này, anh Tuấn Anh đã quyết định tranh thủ chạy thêm Xanh SM Platform 2-3 tiếng mỗi tối. “Tiền kiếm được từ việc chạy thêm giúp trang trải toàn bộ chi phí vay ngân hàng, trong khi ban ngày vẫn có xe phục vụ gia đình. Ngày xưa ra đường là mất tiền, bây giờ ra đường là được tiền”, vị chủ xe nhận định.

Anh cũng cho rằng, chiếc xe đã thay đổi lối sống của cả gia đình theo hướng thoải mái hơn. Khi đưa vợ con đi chơi, anh cắm sạc vừa tiết kiệm chi phí gửi xe vừa nạp năng lượng cho VF 6. Trên những hành trình, anh có thể thoải mái bật chế độ Cắm trại để hưởng điều hòa mát rượi, vừa nghe nhạc, xem YouTube mà không lo tốn nhiên liệu hay phát thải.

Tổng kết về mẫu B-SUV Việt, anh Tuấn Anh khẳng định đây là mẫu xe đáp ứng toàn diện các yếu tố mà người dùng tìm kiếm, từ kinh tế, tốc độ, công nghệ an toàn, thẩm mỹ, tới khả năng giảm áp lực tài chính. VF 6 bởi thế không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là người đồng hành và hỗ trợ với cả gia đình.