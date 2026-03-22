Thị trường Việt sắp có ô tô điện giá dưới 150 triệu đồng

TPO - Mẫu ô tô điện cỡ nhỏ Nano S05 dự kiến ra mắt vào tháng 6 tới, với giá bán từ 148 triệu đồng. Đây có thể là lựa chọn cho những người đang tìm kiếm một phương tiện thay thế xe máy với giá thấp.

Thị trường Việt chuẩn bị đón thêm một mẫu ô tô điện cỡ nhỏ mang tên Nano S05. Xe được lắp ráp bởi TMT Motors và dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 6/2026 với mức giá khởi điểm từ 148 triệu đồng.

Với mức giá này, Nano S05 sẽ là mẫu ô tô rẻ nhất thị trường Việt Nam, thấp hơn đáng kể so với Bestune Xiaoma (199 triệu đồng) và VinFast Minio Green (269 triệu đồng). Giá 148 triệu đồng thậm chí còn thấp hơn cả một số mẫu xe tay ga cao cấp như Honda SH350i (151,2 triệu đồng) hay Honda ADV (165,9 triệu đồng).

Nano S05 là mẫu xe điện cỡ nhỏ được phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật của Silence S04 từ châu Âu. Theo nhà sản xuất, xe đã được tinh chỉnh về khả năng vận hành và độ bền nhằm thích nghi tốt hơn với điều kiện khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam.

Về kích thước, Nano S05 có chiều dài, rộng và cao lần lượt là 2.280 x 1.290 x 1.590 mm, nhỏ hơn đáng kể so với VinFast VF 3.

Xe sử dụng mâm 13 inch đi kèm lốp 155/65R13, hệ thống chiếu sáng LED kết hợp dải đèn định vị ban ngày. Thiết kế đầu xe ngắn cùng kính chắn gió lớn giúp tối ưu tầm quan sát, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị đông đúc hoặc các không gian hẹp.

Thân xe gồm hai cửa bên và một cửa mở phía sau. Bên trong cabin có 2 chỗ ngồi cùng khoang nội thất thiết kế tối giản với màn hình màu 5 inch phía sau vô-lăng, không có màn hình giải trí trung tâm. Nano S05 vẫn tích hợp các tiện ích thiết yếu như cổng sạc USB, giá đỡ điện thoại, kính chỉnh điện và điều hòa tiêu chuẩn.

Không gian chứa đồ phía sau chỉ đủ chứa các vật dụng cá nhân như túi xách, ba lô hoặc cặp tài liệu.

Nano S05 được cung cấp hai cấu hình gồm pin cố định và pin tháo rời. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc từ nguồn điện dân dụng 220V và chuẩn sạc CCS2.

Phiên bản pin cố định cho phạm vi hoạt động khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, phiên bản pin tháo rời có nhiều tùy chọn quãng đường từ 75 đến 150 km.

Điểm đáng chú ý là bộ pin có thể tháo rời chỉ trong khoảng 15 giây, cho phép người dùng mang vào nhà hoặc văn phòng để sạc trực tiếp, phù hợp với các khu vực chưa có hạ tầng trạm sạc chuyên dụng.

Nhìn chung, với thiết kế nhỏ gọn và giá bán dưới 150 triệu đồng, Nano S05 sẽ hướng tới nhóm khách hàng đang tìm kiếm một phương tiện thay thế xe máy trong đô thị với chi phí tiết kiệm.