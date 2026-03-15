Cận cảnh Mini Cooper thuần điện phiên bản đặc biệt

TPO - Phiên bản đặc biệt Mini Cooper Paul Smith Edition được mô tả là sự kết hợp giữa triết lý thiết kế "cổ điển pha chút phá cách" cùng cảm giác lái phấn khích đặc trưng của thương hiệu Anh quốc dù là xe điện.

Mini Cooper Paul Smith Edition là phiên bản đặc biệt đầu tiên mà thương hiệu này ra mắt tại Thái Lan trong năm nay. Mẫu xe là kết quả hợp tác giữa Mini và nhà thiết kế thời trang người Anh Sir Paul Smith.

Mini Cooper Paul Smith Edition ra mắt tại Thái Lan. Ảnh: AutolifeThailand

Phiên bản đặc biệt Paul Smith Edition được cung cấp với ba tùy chọn màu ngoại thất. Trong đó có hai màu mang dấu ấn riêng của phiên bản gồm xám Statement Grey lấy cảm hứng từ mẫu Mini Austin 7 năm 1959, và trắng Inspired White gợi nhớ gam màu be quen thuộc từng xuất hiện trên nhiều mẫu Mini cổ điển. Bên cạnh đó là màu đen Midnight Black Metallic mang phong cách hiện đại.

Điểm độc đáo trong thiết kế nằm ở phần mui xe màu xanh Nottingham Green với kẻ sọc đặc trưng của Paul Smith dọc theo phía người lái.

Những chi tiết nhỏ như logo chụp mâm và tay nắm cửa sau có chữ ký Paul Smith, hay đèn chiếu sàn với dòng chữ “Hello” và “Every day is a new beginning” tại bậc cửa cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho mẫu xe.

Khoang nội thất tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế tương tự. Xe được trang bị ghế thể thao màu xanh Nightshade Blue, vô-lăng có dải sọc màu đặc trưng của Paul Smith cùng đồ họa riêng trên màn hình trung tâm.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là bộ thảm sàn có in họa tiết chú thỏ do chính Sir Paul Smith phác họa, thể hiện nét hài hước thường thấy trong các thiết kế của ông.

Dù sở hữu thiết kế theo phong cách thời trang, Mini Cooper Paul Smith Edition lại có khả năng vận mạnh mẽ với mô-tơ điện công suất 218 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 6,7 giây và phạm vi hoạt động khoảng 402 km sau mỗi lần sạc.

Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe điện này được niêm yết giá 1.899.000 baht (gần 1,6 tỷ đồng), cao hơn khoảng 100.000 baht (khoảng 81 triệu) so với phiên bản tiêu chuẩn.