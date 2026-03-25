Người dùng Hà Nội, TP.HCM và Thanh Hóa có cơ hội 'thử tận tay' VinFast VF MPV 7 cuối tuần này

P.V

Chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử VinFast VF MPV 7 diễn ra cuối tuần này tại Hà Nội, TP.HCM và Thanh Hóa, tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp trải nghiệm mẫu MPV thuần điện 7 chỗ, đồng thời tìm hiểu các chính sách ưu đãi tài chính “hàng khủng” đang áp dụng trong tháng 3.

Từ ngày 27-29/3, người dân Hà Nội và các khu vực lân cận có thể “gặp” mẫu MPV thuần điện 7 chỗ của VinFast tại TTTM Vincom Mega Mall Times City. Tại TP.HCM, sự kiện diễn ra từ 28-29/3 tại TTTM Aeon Mall Bình Tân. Ở Thanh Hóa, VF MPV 7 sẽ “dừng chân” tại TTTM Vincom Plaza Thanh Hóa liên tục từ 27/3 tới hết ngày 5/4, mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế cho đông đảo người dùng đang cân nhắc chuyển sang xe điện trong phân khúc xe gia đình.

Tại mỗi điểm tổ chức, khách hàng có thể trực tiếp cầm lái VF MPV 7 trên các cung đường mô phỏng điều kiện vận hành thực tế, từ di chuyển đô thị đến xử lý các tình huống đánh lái, tăng tốc... Những bài thử thực tế sẽ giúp người dùng đánh giá rõ khả năng đáp ứng của một mẫu xe 7 chỗ trong nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, các gia đình quan tâm tới VF MPV 7 còn có cơ hội trải nghiệm không gian nội thất 3 hàng ghế để có cái nhìn cụ thể hơn về độ rộng rãi, khả năng bố trí chỗ ngồi cũng như loạt trang bị tiện nghi trên xe.

Trong thời gian chờ tới lượt lái thử, các gia đình sẽ được mời tham dự các hoạt động tương tác, trò chơi cho trẻ em, nghe nhạc…

Đặc biệt, đây là dịp để người dùng tìm hiểu chi tiết về các chính sách bán hàng đang được áp dụng trong tháng 3. Cụ thể, từ mức giá niêm yết 819 triệu đồng, khách hàng mua xe VF MPV 7 được hỗ trợ trực tiếp 6% vào giá bán. Trường hợp chuyển đổi từ ô tô xăng sang xe điện trong tháng này, người mua sẽ được cộng thêm 3% ưu đãi, nâng tổng mức hỗ trợ lên 9%, tương đương 73 triệu đồng.

Với nhóm khách hàng lựa chọn phương án trả góp, VinFast đưa ra tùy chọn lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu, thay thế cho mức ưu đãi trực tiếp 6%. Chính sách này đi kèm phương án trả trước từ 0 đồng, giúp giảm áp lực tài chính ban đầu và mở rộng khả năng tiếp cận xe điện cho nhiều nhóm khách hàng.

Ngoài giá bán, một trong những yếu tố tác động lớn đến quyết định chuyển đổi sang xe điện là chi phí sử dụng lâu dài. Với VF MPV 7 nói riêng và các dòng xe điện VinFast nói chung, người dùng hiện được miễn phí sạc tại hệ thống trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Chính sách này giúp giảm đáng kể chi phí vận hành so với xe sử dụng động cơ đốt trong, đặc biệt với nhóm khách hàng có nhu cầu di chuyển thường xuyên.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu có nhiều biến động, bài toán chi phí sử dụng ô tô ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, với xu hướng rõ nét chuyển dịch sang xe điện. Chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử VF MPV 7 bởi thế được xem là dịp để người dùng tiếp cận trực tiếp sản phẩm, từ đó có thêm cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp nhất với nhu cầu.

#tổ chức quốc tế #hợp tác toàn cầu #phát triển bền vững #vai trò #hoạt động

