Hé lộ về xe điện chạy được 1.500 km/lần sạc sắp ra mắt

Trường Vũ
TPO - Đối tác của Mazda là Changan vừa công bố sẽ bắt đầu thử nghiệm lắp đặt pin thể rắn trên phương tiện từ trước quý III/2026, tiến tới thương mại hóa vào năm sau.

Pin thể rắn được coi là “đích đến” chung của các nhà sản xuất xe điện hiện nay. Đây là công nghệ mang tính cách mạng, hứa hẹn sẽ thay thế hoàn toàn các loại pin hiện tại như LFP hay NMC.

Tại Trung Quốc, tập đoàn ô tô Changan cho biết dự án pin thể rắn đang tiến triển thuận lợi với lộ trình thương mại hóa vào năm tới. Dòng pin này được đặt tên là Golden Bell.

changan-bateria-estado-solido-imagem-criada-ia-1.jpg

Theo kế hoạch, pin Golden Bell sẽ được lắp đặt thử nghiệm trên robot và xe điện từ quý III/2026, trước khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt và triển khai rộng rãi từ năm 2027.

Pin Golden Bell có mật độ năng lượng đạt 400 Wh/kg, đồng thời được ứng dụng công nghệ chẩn đoán từ xa bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp nâng mức độ an toàn lên khoảng 70% so với các giải pháp hiện hành.

Với gói pin mới, xe điện của Changan có thể đạt quãng đường di chuyển tối đa hơn 1.500 km cho mỗi lần sạc. Hiện hãng chưa công bố thêm thông số chi tiết và cho biết sẽ cung cấp thông tin cụ thể hơn khi thời điểm ra mắt đến gần.

maxresdefault.jpg
Changan là đối tác liên doanh của Mazda tại Trung Quốc, cùng nhau ra mắt mẫu xe điện Mazda 6e. Ảnh: Gasgoo

Với pin thể rắn, con số hơn 1.000 km mỗi lần sạc cho xe điện hiện được coi là mức tiêu chuẩn. Trước đó, hãng xe Dongfeng cũng đã bắt đầu thử nghiệm pin thể rắn với phạm vi hoạt động công bố vượt mức 1.000 km.

Các tên tuổi lớn của ngành ô tô Trung Quốc như BYD, Chery, SAIC, GAC và CATL đều đang nỗ lực để đẩy nhanh quá trình thương mại hóa pin thể rắn.

Bên cạnh các hãng Trung Quốc, hãng xe số một thế giới về doanh số là Toyota cũng đang đẩy mạnh mảng pin thể rắn hòng bứt phá trong cuộc đua xe điện. Gã khổng lồ ô tô Nhật tuyên bố mục tiêu trở thành công ty đầu tiên trên thế giới ứng dụng pin thể rắn toàn phần vào ô tô điện sản xuất hàng loạt vào năm 2027.

Các tập đoàn ô tô hàng đầu khác như Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW và Honda cũng không đứng ngoài cuộc đua phát triển công nghệ pin tương tự. Điều này cho thấy tầm quan trọng của pin thể rắn đối với tương lai của xe điện nói riêng và ngành công nghiệp ô tô thế giới nói chung.

Trường Vũ
