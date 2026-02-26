Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Thêm lựa chọn SUV 7 chỗ cao cấp cho khách Việt

Lê Tuấn
TPO - Dòng xe chủ lực của Volkswagen là Teramont sắp có thêm hai bản mới, góp phần hâm nóng phân khúc SUV 7 chỗ cao cấp tại Việt Nam.

Volkswagen Việt Nam vừa thông báo nhận đặt cọc mẫu SUV cỡ lớn Teramont Pro. Xe có hai phiên bản là Teramont Pro và Teramont Pro Max với giá dự kiến lần lượt 2,799 tỷ và 2,888 tỷ đồng. Thời điểm ra mắt chính thức vào cuối tháng 3.

Teramont Pro có ích thước tổng thể lớn nhất trong dải SUV của hãng xe Đức ở thị trường trong nước. Cụ thể, xe có chiều dài x rộng x cao của Teramont Pro là 5.158 x 1.991 x 1.788 mm.

Đây là bộ thông số lớn hơn đáng kể so với các đối thủ ở phân khúc SUV cỡ E như Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Palisade.

Nếu so với mẫu Teramont X ra mắt năm 2024, Teramont Pro cũng cao hơn và dài hơn. Ngoài ra, mẫu Pro có cấu hình 7 chỗ, thay vì chỉ 5 chỗ như mẫu X.

Điểm đáng chú ý trên Teramont Pro là ghế hành khách phía trước phong cách thương gia mà hãng gọi là Queen Seat. Ghế này có chỉnh điện 14 hướng, đệm tựa lưng chỉnh điện 4 hướng, massage 8 chế độ, thông gió, sưởi, nhớ vị trí và đệm đỡ chân chỉnh điện... như ghế thương gia thường đặt ở hàng giữa.

Đây cũng là trang bị duy nhất trong phân khúc dành cho ghế hành khách khoang lái. Volkswagen cũng nhấn mạnh rằng Teramont Pro có không gian nội thất rộng rãi nhờ việc bố trí ghế tối cùng khả năng gập linh hoạt hàng ghế sau.

Về vận hành, mẫu SUV này sử dụng động cơ xăng EA888 thế hệ thứ 5, cho công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp hộp số DSG và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion. Mẫu xe Đức được trang bị 9 túi khí, camera 360 độ cùng gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

Tại Việt Nam, Volkswagen Teramont Pro được định vị ở phân khúc SUV cỡ E, cạnh tranh với những Hyundai Palisade (1,469-1,589 tỷ đồng), VinFast VF 9 (1,499-1,699 tỷ đồng), Land Cruiser Prado (3,46-3,48 tỷ đồng) hay sắp tới là cả Mazda CX-90. So với các đối thủ cùng nhóm, mức giá của Teramont Pro nằm ở khoảng giữa.

Lê Tuấn
